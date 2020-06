La NASCAR prohibeix les banderes sudistes

La NASCAR és la competició de motor més popular dels Estats Units, fins i tot per davant d’Indianapolis i les anomenades Indy Series, els campionats de ral·lis o la Fórmula 1. Creada l’any 1948, la NASCAR forma part de la cultura i societat nord-americana, i se segueix amb molta passió als estats del sud-est dels Estats Units. De fet la NASCAR és l’esdeveniment esportiu més seguit en estats com Alabama, Geòrgia, Tennessee, Virgínia, les dues Carolines o Texas, antics estats sudistes i esclavistes durant la Guerra de Secessió (1861-1865).

Durant molts anys la NASCAR, que sempre s’ha disputat en circuits ubicats als territoris del sud dels Estats Units i que mai ha acabat de fer-se forta als estats del nord (Washington, Nova York, Illinois o Michigan), on les competicions de beisbol o bàsquet han eclipsat les curses de cotxes de la NASCAR, ha conviscut amb la presència habitual de banderes sudistes o confederades a les graderies dels circuits ubicats als antics estats confederats.

La presència de la bandera confederada ha sigut una constant durant tot el segle XX en diverses manifestacions culturals i esportives al sud dels Estats Units, i fins i tot s’ha fet servir sense cap mirament en sèries televisives d’èxit com The Dukes of Hazzard, coneguda a Espanya com El sheriff chiflado, en què el cotxe del protagonista –un Dodge Charger del 1969– s’anomenava General Lee (en honor al militar confederat) i lluïa una bandera confederada enorme sobre el seu sostre.

El cas George Floyd

Val a dir que tot i que és relativament senzill veure banderes confederades en les curses de la NASCAR, la seva presència ha anat minvat durant els últims anys. Amb tot, encara persisteix com un símbol d’orgull dels territoris sudistes, i sempre exhibida per homes de pell blanca. I és que la NASCAR mai ha despertat un gran interès entre les comunitats negres, hispanes o aborígens o natives americanes, tal com ho demostra el fet que entre tots els pilots i mecànics de la NASCAR d'aquesta temporada només hi ha un pilot d’origen afroamericà, anomenat Bubba Wallace.

Precisament ha sigut el pilot Bubba Wallace qui ha demanat als organitzadors de la NASCAR la retirada i prohibició de les banderes confederades en les seves curses arran de l’escàndol per la mort de George Floyd i les successives protestes en contra de les desigualtats i els prejudicis racials als Estats Units.

La direcció de la NASCAR ha fet seva de seguida la petició de Wallace i avui ha comunicat que prohibeix l’entrada i exhibició de la bandera confederada durant les curses de la NASCAR, una directriu que serà fàcil de fer complir de manera immediata, ja que a causa del coronavirus les curses se celebren sense públic, però que caldrà veure si és ben rebuda entre el públic i la resta de pilots quan les curses tornin a tenir gent a les grades.

I és que la decisió de prohibir la bandera confederada no ha estat ben rebuda per una part important dels aficionats de la NASCAR, orgullosos del que consideren el seu esport. A tall d’exemple l’altra gran competició de motor dels Estats Units, les 500 Milles d’Indianapolis, compta amb la presència de pilots llatinoamericans, japonesos, europeus i fins i tot dels Emirats Àrabs, mentre que a la NASCAR només hi prenen part pilots nord-americans, pràcticament tots ells blancs i nascuts als estats del sud.