Marc Márquez guanya un M4 CS pels seus triomfs a MotoGP

BMW M, la divisió esportiva de la marca bavaresa, porta anys sent l’encarregada de subministrar tant el 'safety car' de MotoGP com els diferents vehicles mèdics i de seguretat de la competició. De fet, recentment ha anunciat que el model seleccionat per fer les funcions de vehicle de seguretat és la nova generació de l’M5, que disposa d’una potència de 600 cavalls.

Però la marca alemanya no només participa en la competició aportant els vehicles de serveis, sinó que també organitza una competició anomenada BMW M Award, que consisteix a entregar un model de la gamma M al pilot que millors posicions aconsegueixi durant tot l’any en les sessions classificatòries dels dissabtes.

Aquest M4 CS és el premi que BMW entrega al pilot amb més 'pole position' al llarg de la temporada

En aquest terreny Márquez ha dominat amb mà de ferro els últims anys, i és que en les últimes quatre edicions el Tro de Cervera ha guanyat aquesta competició i ha obtingut un premi diferent en cada ocasió. Aquest 2017, sent fidel a la tradició, ha tornat a guanyar el premi que el corona com el millor classificat del campionat i s'ha emportat a casa un flamant BMW M4 CS, que haurà d’afegir a la seva col·lecció, formada per un M6 Coupé, un M4 normal, un M6 Cabrio i un M2.

Sens dubte el premi més exclusiu és el d’aquest any, i és que a diferència dels anteriors cotxes que ha guanyat, l’M4 CS és una unitat limitada que té un preu de més de 133.000 euros i una potència de 460 cavalls. Amb elements com un difusor i un aleró específics, frens ceràmics, suspensió adaptativa o una reducció de pes amb materials lleugers com la fibra de carboni, de ben segur que el pilot de l’escuderia Repsol Honda s’ho passarà d’allò més bé amb el seu nou esportiu.