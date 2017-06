Abertis i Waze s'alien per millorar la seguretat viària

Waze és una aplicació de dispositius mòbils –filial de Google- líder al mercat gràcies a la seva senzillesa i facilitat d’ús i al fet de ser una aplicació gratuïta disponible des de dispositius iOS o Android. La principal funció de Waze –i la causa de la seva popularitat entre els conductors- ha estat el seu navegador GPS, que sempre recomana les vies més ràpides en funció de les dades reals de trànsit, o informació sobre el preu del carburant en les diverses benzineres d’una zona determinada.

La multinacional catalana Abertis ha aribat a un acord amb Waze per col·laborar en el programa “Connected Citizens”, un projecte que vol sumar sinergies per millorar la seguretat viària. L’acord preveu que Abertis podrà rebre informació anònima dels clients i usuaris de Waze que circulin per les seves autopistes per conèixer de primera mà l’estat real del trànsit, mentre que els usuaris de l’aplicació renran de primera mà notificacions, incidències o avisos que Abertis publicarà mitjançant l’aplicació mòbil.

L’acord entre Abertis i la filial de Google és vàlid per set països on la multinacional catalana té presència: França, Itàlia, l’Argentina, el Brasil, Xile, Puerto Rico i l’estat espanyol. Amb aquest acord Abertis també vol reforçar el seu propi programa de seguretat viària, que els darrers tres anys ja ha assolit una important fita amb la reducció del número d’accidents en un 12% a les seves autopistes i en un 24% el número de víctimes mortals causats pels accidents.