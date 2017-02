Nissan Crossover, el triumvirat dels totcamins

Si hi ha una marca a la qual se li pot associar el concepte crossover (a mig camí de totcamí i monovolum), aquesta és Nissan. Ja l’any 2003 amb la comercialització del Murano al mercat americà s’obrien les portes d’un segment que a Europa es massificaria amb l’arribada del Nissan Qashqai, que des de l’inici de la seva vida comercial l’any 2007 ha venut 3,3 milions d’unitats -2,3 milions de les quals a Europa, on es el líder indiscutible-.

NISSAN QASHQAI 10th ANNIVERSARY

Per celebrar aquesta efemèride Nissan ha presentat una versió especial del Qashqai anomenada 10th Anniversary i que es realitza sobre el nivell d’equipament N-Vision –que incorpora elements com la càmera de visió de 360º, l’escut de protecció intel·ligent, el sostre solar o els seients en alcàntera- al qual s’hi afegeixen elements distintius com uns embellidors davanters, posteriors i dels retrovisors en un acabat anomenat “carbok look”, una antena en forma d’aleta de tauró, una insígnia commemorativa de l’aniversari al lateral i a l’interior i altres elements decoratius que afegeixen al cotxe un valor de 800 euros però que no suposaran cap sobrecost pel client. D’aquesta versió especial se’n produiran un total de 500 unitats, 350 de les quals es destinaran al mercat espanyol amb un preu, sense aplicar cap descompte, de 26.450 euros.

NOU MOTOR 2.0 DCI PER L’X-TRAIL

D’altra banda, l’X-Trail -el crossover més gran de la marca-, va estrenar a principis d’any un nou motor dièsel 2.0 dCi que desenvolupa un total de 177 cavalls i que es situa com el més potent d’una gamma conformada per un motor benzina DIG-T de 163 cavalls i un altre dièsel dCi de 130 cavalls.

Vam tenir l’oportunitat de provar aquest nou motor durant la quarta edició de l’esdeveniment Nissan Crossover Domination que la marca va organitzar a Cadis, i es pot afirmar rotundament que amb aquesta nou propulsor s’acaba amb qualsevol eventual problema de potència que es pogués presentar amb la motorització dièsel de 130 cavalls.

Associat a un canvi manual de sis velocitats o a un automàtic Xtronic de tipus CVT (transmissió variable contínua), l’X-Trail també pot incorporar la tracció total All Mode 4x4i, amb la qual vam realitzar una sèrie de proves offroad que hi havia preparades durant les jornades de presentació.

El motor té potència de sobres, però la remor dins l’habitacle és elevada i el consum no és baix –homologa entre 5,6 i 6 L en funció de la versió escollida i la xifra no ens va baixar en cap cas dels 8 L-. En qualsevol cas no tindrem cap problema per fer avançaments per autopista o carretera ja que el cotxe, tot i que el canvi automàtic no sigui tan ràpid com ens agradaria, guanya velocitat de manera constant i es mostra força estable encara que mesuri 4,64 metres de llarg i pesi més de 1600 quilos. Fora de la carretera l’X-Trail es comporta realment bé, sent en aquest terreny on més brilla la caixa de canvis automàtica associada a la tracció total, formant un binomi poderós que aconsegueix que pocs terrenys se li puguin resistir. A més amb aquest nou motor la capacitat per remolcar augmenta i passa a ser de 1650 quilos en la versió automàtica i de 2000 quilos en la manual.

Més enllà del motor 2.0 dCi del qual Nissan espera vendre un 25% del total de les vendes del model (unes 7000 unitats a Espanya segons la pròpia marca), l’X-Trail no ha canviat respecte la versió que hi havia fins ara, amb la qual cosa continua oferint la possibilitat d’incorporar un total de set places (amb un sobrecost de 800 euros) o un equipament que ja des de la versió bàsica incorpora elements com el sensor de llums i pluja, control i limitador de velocitat, climatitzador dual, llandes de 17 polzades, sensors d’aparcament davanters i posteriors i un llarg etcètera.

L’habitabilitat de l’X-Trail és la que s’espera d’un vehicle de la seva categoria, i l’espai tant als seients davanters com als posteriors és molt bona. A més el maleter de 550 litres de capacitat acaba d’arrodonir un conjunt polivalent que fan de l’X-Trail un vehicle apropiat tant per practicar conducció offroad com per afrontar viatges llargs.

EL NISSAN JUKE PRESENTA UNA EDICIÓ LIMITADA

L’oferta crossover de Nissan també la forma el petit de la gamma, el Juke, que seguint les passes del seu germà gran Qashqai va presentar a Cadis una versió especial anomenada Dark Sound –a la venda el proper mes d’abril- que estarà disponible amb els motors 1.5 dCi dièsel de 110 cavalls i l’1.2 DIG-T benzina de 115 cavalls, sobre l’equipament N-Connecta.

Aquesta versió personalitzable inclourà embellidors exteriors en color negre Tokyo, mateixa tonalitat que la que composarà la personalització interior consistent en unes costures de la tapisseria, una consola central o uns embellidors de portes, sortides d’aire i canvi de marxes en un acabament exclusiu. A més es podran incorporar opcionalment sis altaveus dissenyats amb una tecnologia especial anomenada Focal que, segons la marca, milloren l’entorn acústic i la qualitat de so.