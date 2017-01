Mazda CX-3, polivalència en estat pur

El Mazda CX3 va aparèixer a l’any 2015 per cobrir l’amplia demanda del públic enamorat dels SUV, però que a l’hora busquen un vehicle compacte i dinàmic per moure’s per la ciutat de forma àgil i despreocupada amb els petits obstacles urbans.

En contra del que pugui semblar pel seu nom, el CX-3 no deriva del Mazda 3 sinó del Mazda 2, atorgant unes mides molt compactes (4,28m de longitud) amb una alçada al terra d’uns quinze centímetres, en la mitjana del segment.

Estètica felina

El Mazda CX-3 hereta dels seus germans de gamma Mazda 3 i 6 l’anomenat per la marca “KODO Design” que vindria a voler dotar d’ànima al vehicle mitjançant la funció, forma i disseny.

I de ben cert que ho han aconseguit. Un conjunt que combina perfectament angles rectes com línies corbes del vehicle per dotar-lo d’una estètica molt dinàmica en el seu lateral i alhora una imatge dura i robusta en el seu frontal.

Vist de costat, el frontal sembla una fletxa ben esmolada, disposada a volar a tota velocitat fins al seu objectiu, els passos de rodes davanters tracen un arc ascendent que baixa al arribar al muntant B, per tornar a ascendir de nou, semblant ben bé un felí amagat, disposat a sortir corrent en qualsevol moment. Amb una línia de cintura molt alta degut a aquest disseny lateral i a l’ajuda d’uns muntants B i C acabats ens negre, ajuden a oferir un disseny més dinàmic amb el sostre que sembla flotar sobre el cotxe (inspirat en els MINI o Swift).

Al frontal una gran graella presideix el conjunt, amb el logo de Mazda de mida generosa situat enmig de la calandra. L’acompanyen uns petits fars de tecnologia LED adaptatius, uns antiboira situats en posició vertical i un gran protector de plàstic, encarregat de patir i dissimular els petits desperfectes que puguem fer a l’hora de realitzar escapades al camp.

La part posterior segueix la tònica general de la marca, recordant en gran mesura a la del Mazda 3, però una estètica força més contundent per dotar-lo d’una personalitat més robusta i campera.

Interior de qualitat

A l'interior ens espera, com bé s’anomena el seu nivell d’acabat, un gran acabat i nivell de luxe diferenciador a la resta de la gama. Ens reben uns espectaculars seients de cuir blanc i Alcàntera negre, que un cop asseguts es descobreixen com uns grans acompanyants per a grans jornades de conducció, sent molt confortables.

El taulell sorprèn també en aquest acabat, ja que substitueix moltes motllures de plàstic per altres entapissades en un símil de cuir de dos colors, un en horitzontal de color blanc com els seients i a la consola central de color vermell. Aquests acabats continuen fins els guarnits de les portes, on pren presencia també l’Alcàntera negre I apareixen noves motllures símil alumini a les manetes per obrir les portes.

Tot aquest conjunt dota d’un nivell de qualitat i esportivitat propis de Mazda, i només es troben disponibles en l’acabat més alt de gama. El quadre d’instruments prescindeix de velocímetre analògic, per dotar de gran protagonisme al tacòmetre , que queda reclòs a un petit format digital tant al quadre com al "head-up display" del que disposa aquest acabat.

Aquest "head-up display", consisteix en un plàstic transparent que s’eleva sobre la cúpula del quadre d’instruments on reflexa la velocitat i la informació dels assistents de conducció, com ara el de sortida de carril involuntària, com el radar de proximitat del vehicle que ens precedeix.

On no destaca el petit CX-3 és en l’espai a les places posteriors. Té menys espai per a les cames dels ocupants del darrere, fins i tot menys que alguns de la seva competència amb un mida encara més reduïda. L’amplada tampoc ajuda per a que tres persones adultes puguin seure còmodament, deixant la plaça central per a un ús totalment esporàdic o per nens. El maleter tampoc destaca per la seva grandària, situant-se una mica per sota de la mitja disposant d’uns 350 litres de capacitat.

Motor i comportament

La unitat cedida per la marca equipa el motor 2.0 benzina amb 150 cavalls de potència, associat a una caixa de canvi automàtic de tipus de convertidor de parell i disposa de tracció a les quatre rodes.

El motor és atmosfèric, i fa ús de la tecnologia Skyactive, que agrupa diferents solucions tecnològiques per a resultar menys contaminant per al medi ambient, com ara fer servir un cicle Atkinson, aquest cicle consisteix bàsicament en que es retarda el tancament de les vàlvules d’admissió a l’hora de comprimir la mescla, omplint d’aquesta manera el conducte d’admissió, resultant en una disminució de la temperatura de funcionament i la pressió dins del cilindre. Com a contraprestació, trobem una petita pèrdua de rendiment en el motor.

Aquesta pèrdua de rendiment en cap cas és preocupant i el cotxe es mou amb una gran agilitat per terreny urbà, ajudat pel suau funcionament de la caixa de canvis de convertidor de parell, que dota d’un canvi infinit al motor. La suspensió té un tarat més tou al tren davanter i permet circular sobre ferm en mal estat sense que les sotragades arribin al habitacle, resultant en un gran grau de confort per als seus ocupants.

El Mazda CX-3 és ràpid i segur en condicions dinàmiques normals, en una conducció àgil i fins i tot fora de l'asfalt

Tanmateix, trobem un petit botó Sport, situat sota la palanca de canvi que s’encarrega de que el motor vagi una mica més revolucionat i ens sorprengui amb una resposta més immediata a l’hora d’accelerar. A l’hora d’afrontar una conducció més dinàmica, el canvi disposa de lleves al volant, permetent un ús de tipus seqüencial, on el CX-3 sorprèn pel seu bon comportament en un terreny on clarament no està enfocat. Tot i la suavitat de la seva suspensió, permet afrontar amb decisió els revolts i la seva tracció integral ajuda a que no pateixi cap pèrdua de motricitat a la sortida de les corbes.

Finalment ens endinsem per petites pistes de muntanya, on el CX-3 es troba com peix a l’aigua. Ajudat per la seva suau suspensió i la seva tracció integral, el CX-3 passa sense cap tipus de problema per aquestes pistes, fins i tot atrevint-se a continuar endavant quan les coses es comencen a complicar, això sí, els baixos del vehicle es troben força exposats degut a la seva escassa altura lliure al terra acompanyat d’un escàs angle d’atac del para-xocs davanter, fan que aquest toqui al terra amb certa facilitat.