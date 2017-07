BMW 520d, estil i tecnologia

Quan vaig provar el BMW Sèrie 7 vaig convenir que, ras i curt, era la millor berlina que mai havia pogut provar. Però la Sèrie 7 és un cotxe superlatiu i exclusiu, un autèntica obra d’art sobre quatre rodes. Els bavaresos tenien un gran repte a l’hora de renovar la Sèrie 5 aquest mateix 2017, i és que algunes berlines de la competència (Audi A6, Volvo S90, Jaguar XF i Mercedes Classe E) s’havien posat al nivell o fins i tot superat als model de Munic. Calia fer que la nova Sèrie 5 fos més propera a la Sèrie 7 que no pas un Sèrie 3 gran, com en alguna ocasió ens havia arribat a semblar. Per solucionar-ho, els enginyers i dissenyadors de BMW han creat la millor Sèrie 5 mai fabricada fins ara: un autèntic Sèrie 7 en miniatura nascut per marcar les diferències amb els seus competidors.

Estèticament, la nova Sèrie 5 conjuga a la perfecció elegància, distinció i el característic punt d’esportivitat propi de qualsevol BMW. La calandra amb el característic doble ronyó s’associa amb uns grups òptics davanters allargat LED adaptatius que culminen un capó poderós, afilat i allargat, amb nervadures marcades que conflueixen sobre la lluna davantera i el pilar A.

Tot i ser un cotxe que arriba als 4’93 metres de llarg i 1’86 d’ample, la línia de cintura elevada i les marcades nervadures laterals fan que el resultat estètic d’aquesta Sèrie 5 emfatitzi el seu caràcter dinàmic. En la zona posterior, la caiguda del pilar C i les línies del maleter dialoguen amb els fars posteriors, resultant un sedan esportiu i amb caràcter.

A més cal sumar el fet que la nostra unitat de prova portava el paquet estètic M, que inclou unes precioses llandes negres de doble radi de dinou polzades, un para-xocs posterior específic amb difusor i doble sortida de tub escapament, faldons laterals i diversos acabats cromats que atorguen encara més caràcter a la berlina bavaresa.

L’habitacle de la nova Sèrie 5 creix per oferir cinc places reals (gràcies als 142 centímetres d’amplada de la segona filera de seients) i un maleter de 530 litres de capacitat. Els acabats de la berlina bavaresa són pràcticament perfectes, i acullen un interior tecnològic i sofisticat. Per exemple la nostra unitat de prova disposava del sistema de control gestual que tant ens va agradar en la Sèrie 7, o una clau de comandament més similar a un smartphone que ens permet programar la climatització del vehicle o fins i tot aparcar o treure remotament el vehicle d’espais reduïts.

I és que ens agradi o no, el futur ens aboca vers la conducció autònoma. De fet el nostre 520d ja disposava de sistema de detecció de carrils, control adaptatiu de la velocitat i assistent d’aparcament automàtic, entre altres dispositius –càmeres laterals, davantera i posterior, radars de proximitat i altres- que fan que el cotxe sigui cada cop més intel·ligent, connectat i sobretot, segur.

Un gegant amb ànima d’atleta

Posar-se al volant del nou Sèrie 5 és tot un plaer pels sentits. La posició de conducció, molt estirada i lleugerament girat a l’esquerra, és senzillament fantàstica, i l’habitacle i la qualitat dels materials emprats (interiors de cuir, motllures d’alumini, ús de plàstics tous..) convida a sumar quilòmetres sense cansar al conductor i a la resta d’ocupants de l’habitacle. De fet, la nova Sèrie 5 està per sobre dels seus rivals pel que fa a nivell d’acabats i qualitat dels materials emprats.

La nostra unitat era el 520d, la versió dièsel d’accés a la gamma , impulsada per un motor de quatre cilindres que eroga 190 CV de potència en posició longitudinal per garantir un repartiment de pesos gairebé perfecte i associat a una caixa de canvis automàtica de vuit velocitats. La plataforma de la nova Sèrie 5 és de propulsió, és a dir, la potència s’envia al tren posterior tot i que també existeixen variants de tracció integral xDrive.

Tot i les grans dimensions del 520d i el seu pes (homologa un pes de 1.635 quilos en buit), aquest bavarès es mou amb molta agilitat en pràcticament totes les condicions. A més, el conductor pot escollir diversos modes de conducció, anomenats “EcoPro”, “Sport” i “Comfort” que varien la gestió de la caixa de canvis i la resposta del motor. Menció a bada mereix el mode “Adaptive”, que ajusta la suspensió a les característiques del ferm en el qual es troba i gràcies al tren de rodatge adaptatiu és capaç d’eliminar la inclinació de la carrosseria, aconseguint un pas per corba neutre i còmode, eliminant inèrcies i moviments de carroseria.

Un cop en marxa, l’habitacle del 520d queda perfectament insonoritzat, i la qualitat del bastidor és tan gran que pràcticament ens sembla que estem viatjant en una catifa voladora. Malgrat que la nova Sèrie 5 és molt polivalent i capaç en diverses situacions d’ús, és a l’autopista on la berlina bavaresa mostra les seves millors qualitats: suma quilòmetres sense despentinar-se i oferint una comoditat excepcional homologant xifres de consum reals que oscil·len entre els set i els vuit litres –en funció de la quantitat d’ocupants del vehicle, el mode de conducció seleccionat i la nostra afició a la conducció eficient-.

El mode EcoPro permet la possibilitat de circular a vela, és a dir, avança aprofitant la pròpia inèrcia del cotxe quan les condicions són favorables col·locant punt mort per no castigar o fer reduir la marxa del cotxe per la pròpia retenció del motor

La ciutat no és l’escenari favorit de la Sèrie 5 (hi ha cap berlina del segment E pràctica per un ús urbà?) però els assistents de proximitat, els assistents d’aparcament i càmeres davantera, posterior i lateral -entre altres extres de la nostra unitat de premsa- faciliten molt els petits entrebancs urbans com ara els aparcaments, circular per carrers estrets o fer girs complicats per cantonades criminals.

On la nova Sèrie 5 ha fet un salt endavant considerable és en la seva capacitat dinàmica per carreteres revirades de muntanya: a falta de provar el futur M5 (l’esperem amb candeletes!) ja podem aventurar-nos a dir que aquesta nova generació és també la més dinàmica i esportiva del segment, prenent com referència aquesta unitat impulsada pel modest motor dièsel de dos litres de cilindrada. El 520d en mode esportiu i amb el canvi en mode seqüencial (per la palanca o mitjançant les lleves) mostra bones aptituds, amb un xassís amb bona rigidesa torsional –el cotxe queda literalment enganxat a l’asfalt-, una direcció molt comunicativa, una suspensió EDC amb amortidors de duresa variable sorprenentment eficaç i un bon sistema de frenada, que permeten bellugar-se al 520d amb una agilitat i alegria que esdevenen referència del segment.

A més, si portem el mode esportiu seleccionat, el Sèrie 5 no engrana immediatament una marxa superior quan arribem a la zona del tall d’injecció, si no que permet aguantar l’agulla en la part alta del tacòmetre si així ho desitgem. Ara bé, dubto que sovint supereu les 4.000 rpm amb aquest 520d, ja que en aquest rang de revolucions el motor ja ens ha ofert el millor que podia donar-nos.

Per tant, tot és perfecte en aquest 520d que hem provat? Gairebé. Només puc criticar el funcionament del sistema de reconeixement de senyals, que projectava velocitats errònies o el sistema d’aparcament autònom, que mantenia criteris diferents als meus a l’hora de trobar un lloc apropiat per aparcar. I sincerament tampoc m'ha acabat de conquerir el sistema de conducció semiautònom, ja que no es manté dins els carrils amb la precisió que jo voldria per confiar-hi plenament.

Conclusió La nova Sèrie 5 de BMW conjuga l’esperit dinàmic de la marca amb un arsenal tecnològic espectacular, amanit amb els millors materials de construcció per oferir al conductor una experiència al volant difícil de superar. Però si ho vols, també introdueix la conducció autònoma.

Preus

La gamma de preus de la Sèrie 5 arrenca en els 49.400 euros de la nostra unitat de prova (520d) i arriba fins els 96.550 euros de la versió M550d Touring xDrive, a l’espera del proper M5 xDrive, que veurem en pocs mesos. Com sempre, la llista d’equipament opcional de què disposa la nostra unitat és llarga: paquet M, Head-up Display, càmeres aparcament, control gestual del sistema multimèdia, sistema de so i altaveus Harman Kardon, climatitzador de quatre zones, clau digital, seients regulables electrònicament amb memòria i control autònom de carril entre altres que eleva la factura fins els 71.619 euros.