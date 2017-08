Alfa Romeo Stelvio, senzillament 'suvlim'

He de confessar-ho: no m'han acabat d'agradar mai els SUV. No acabo de veure quins avantatges té un vehicle derivat de la plataforma d'un turisme convencional amb més pes, més males prestacions, més consum de carburant, un preu de compra més car i que molts cops no justifica aquest sobrecost amb les aptituds que té fora de l'asfalt, concepte pel qual es justifica que hi hagi aquest tipus de cotxes.

Stelvio és una ciutat i un pas fronterer del Tirol italià, a la regió del Trentino-Alto Adige. A més, Stelvio gaudeix d'una de les millors –si no la millor– carretera de muntanya del món, utilitzada per proves ciclistes, com el Giro d'Itàlia, o competicions de motor mítiques

Amb el nou Stelvio, però, no tinc més remei que empassar-me els meus prejudicis. Basat en la plataforma modular Giorgio –que comparteix amb la Giulia, la millor berlina esportiva del mercat ara mateix–, el primer totcamí d'Alfa Romeo és una declaració d'intencions: àgil, dinàmic, potent i prou espai per encabir fins a cinc ocupants amb un destacable maleter de 525 litres. Un conjunt rodó que demostra el potencial de la marca del Biscione.

Elegant i avantguardista

No era fàcil mantenir el nivell estètic iniciat amb la Giulia, però els dissenyadors d'Alfa Romeo han demostrat un cop més per què la marca llombarda és considerada una de les més atractives del mercat.

El nou Stelvio manté el llenguatge estètic iniciat per la Giulia, amb fars allargats i nervadures sobre el capó que conflueixen sobre la típica calandra d'Alfa Romeo. La línia de cintura elevada, els pilars A i B i les nervadures laterals fan que l'Stelvio es vegi poderós i atlètic, sense caure en barroquismes o estètiques molt vistos. I és que el nou Stelvio es veu diferent, especial i atreu mirades expertes allà on va.

La part posterior de l'Stelvio sí que difereix força de la iniciada amb la Giulia, amb una porta posterior prominent i una caiguda del pilar C que arrodoneix la línia d'aquest Stelvio. Això sí, el nou Alfa Romeo Stelvio es veu més compacte o 'crossover' que SUV, i és que tot i la llargada i amplada que fa (4,7 metres de llarg i 1,9 d'ample) l'Stelvio no és gaire alt ni pesant: tot just arriba als 167 centímetres d'alt, 10 menys que rivals directes com el BMW X5 o el Volvo XC60 i homologa un pes de 1.600 quilos, entre 300 i 400 quilos menys que els seus rivals.

Aquesta altura inferior i aquest pes contingut, sumats a les formes arrodonides de la carrosseria, permeten que aquest Stelvio tingui un més bon coeficient aerodinàmic que els seus rivals, un consum de carburant més sostenible i sobretot una dinàmica i efectivitat en trams revirats impropis d'un totcamí.

Mecànica d'alt rendiment

D'entrada, Alfa Romeo ofereix tres opcions de motorització al nostre mercat: dos motors dièsel de 180 o 210 cavalls i un motor gasolina de 2 litres de cilindrada i 280 cavalls de potència. La versió dièsel d'accés utilitza un esquema de tracció posterior o propulsió, mentre que les versions més potents utilitzen el sistema de tracció integral Q4, que prioritza el parell a les rodes posteriors però redistribueix la potència quan detecta pèrdua de tracció o condicions d'adherència insuficients.

La nostra unitat de prova disposava del motor de gasolina de 2 litres de cilindrada i 280 cavalls de potència, associat a un canvi automàtic d'origen ZF de vuit velocitats i doble embragatge i a la plataforma de tracció integral Q4. A més, el nou Stelvio utilitza la plataforma modular Giorgio, que comparteix amb la Giulia i que probablement és la millor en termes d'esportivitat i rendiment ara mateix al mercat.

Dinàmicament no hi ha cap SUV que pugui fer ombra a l'Stelvio. Sempre parlem de totcamins àgils, que recorden el comportament d'un turisme, però en el cas de l'Stelvio ja no podem parlar de comportament àgil o dinàmic, sinó de gairebé esportiu en carreteres revirades.

I és que l'Stelvio sembla voler competir en el segment dels GTI més que no pas en el segment dels SUV de luxe, ja que la seva conducció és gairebé perfecta i radicalment senzilla: tot es limita a apuntar el revolt, obrir gas en el moment precís i sentir com l'eix posterior insinua un sobreviratge (derrapada) que es controla fàcilment gràcies a la noblesa del xassís, les suspensions Alfa Link i el maridatge de l'electrònica amb el sistema Q4.

A aquesta capacitat dinàmica cal sumar-hi el so del motor, especialment amb el mode de conducció dinàmic seleccionat: és realment encisador escoltar el so del motor gasolina i jugar amb les lleves i el canvi seqüencial en un tram de revolts. Quan el condueixes en aquestes condicions no importa res, tot el món es redueix al tacte directe i precís del volant dirigint les rodes sobre l'asfalt i el so del motor demanant més a cada acceleració.

Això sí, aquesta clara vocació esportiva té com a contrapartida unes capacitats 'offroad' molt més limitades que les dels seus rivals del segment. Tot i disposar d'un sistema de tracció integral, l'Stelvio pateix si el volem fer anar per pistes trencades o desnivells pronunciats, ja que la seva escassa altura lliure no està pensada per viure grans aventures fora de l'asfalt.

La fitxa tècnica d'aquest Stelvio promet consums de 7 litres als 100 quilòmetres, però en condicions reals de conducció –i seduïts pel seu so encisador i la seva empenta esportiva– us serà difícil baixar dels 10 litres fins i tot en autopistes i carreteres ràpides, i pot passar que la mitjana s'enfili fins als 14 litres si decidiu seleccionar el mode dinàmic i decidiu enllaçar un tram revirat a un ritme àgil. Això sí, us podem garantir que el somriure que us proporcionarà no s'esborrarà amb facilitat.

Conclusió Alfa Romeo ha debutat en el segment dels SUV amb una obra mestra, que deixa amb un pam de nas pel que fa a la dinàmica tots els seus competidors. Un totcamí únic, pensat per proporcionar el màxim plaer de conducció i amb unes prestacions pròpies d'un GTI.

Preus

Alfa Romeo demana 37.119 euros pel model d'accés amb el motor dièsel de 180 cavalls, mentre que la nostra unitat (anomenada First Edition) té un preu de 52.664 euros. Un preu alt, però que inclou tots els extres disponibles per ara: fars led, càmera posterior, climatitzador bizona, entapissats de cuir i pell, navegador 3D, seients davanters amb ajustaments electrònics, memòria i calefacció, llandes de 20 polzades, pinces de fre negres i fins i tot un sistema de control de descens.