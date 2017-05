Els millors cotxes per viatjar amb nens: Alfa Romeo Giulia

Quan pensem en un cotxe per transportar còmodament a la família, sovint pensem immediatament en un SUV o monovolum. Aquests vehicles grans permeten una bona habitabilitat, maleter i confort interior, i han guanyat molta quota de mercat entre els compradors que busquen un cotxe per encabir-hi tota la família.

Amb tot, encara hi ha alguns compradors que no volen renunciar a una berlina convencional de quatre portes i tres volums, sovint més elegants i dinàmiques que els totcamins i monovolums. Les berlines poden ser encara un competidor amb cara i ulls a l’ofensiva SUV?

Escollim l’Alfa Romeo Giulia, la berlina més esportiva i dinàmica del segment D, amb un disseny realment espectacular. La nostra unitat de prova disposava d’un motor 2.0 TBI gasolina de quatre cilindres en posició longitudinal i que arriba als 200 CV de potència associat a una caixa de canvis automatitzat de vuit velocitats que va registrar un consum mixt de 7’4 L, un registre superior als 5’6 L que promet la seva fitxa tècnica.

Habitacle

La Giulia és una berlina amb prou espai interior per encabir-hi dos adults a les places davanteres i dues cadiretes infantils i un tercer ocupant a la plaça posterior central sempre que no sigui excessivament alta o gran. Fer encabir un adult de certa envergadura a la plaça posterior central és una quimera, més encara tenint en compte que el túnel central de la transmissió resta cert espai pels peus.

Les butaques posteriors de la Giulia fan 136 centímetres d’ample i 92 d’alt, però sobretot destaquen els 76 centímetres de llarg que homologa. De fet, és un dels pocs models on la meva filla de cinc anys no arriba a tocar amb els peus el meu seient tot i anar lligada a la cadireta corresponent.

Això sí, la disposició general de l’habitacle està enfocat al confort i a l’esportivitat, ja que la Giulia és una berlina àgil i passional fins i tot en els models d’accés a la gamma.

Maleter

El maleter de l’Alfa Romeo Giulia homologa uns bons 480 litres de capacitat, però la pròpia fisonomia de la carrosseria i l’obertura de càrrega fan que sigui complicat encabir objectes voluminosos. Fins i tot les maletes més grans poden presentar algunes dificultats per entrar. Ara bé, és suficient per encabir un cotxet infantil de tipus Bugaboo o similar, per bé que en cas d’encabir un cotxet infantil resta poc espai més pels objectes accessoris -impensable un segon cotxet-.

Ergonomia i comoditat en marxa

La Giulia és una berlina esportiva, i la seva alçada és menor que la majoria de rivals del segment. Per això entrar pot resultar una mica més incòmode per les persones grans, però paradoxalment facilita l’entrada i sortida d’infants de quatre o cinc anys, que no poden accedir o baixar per si sols de grans SUV i que troben en aquesta berlina una aliada per valdre’s per si mateixos.

L’obertura de les portes posteriors és suficient per poder facilitar l’entrada i sortida dels infants de l’habitacle.

Si hem d’encabir un nadó o infant de menys de divuit quilos a contramarxa la Giulia és menys còmode que un SUV o monovolum, però no per això suposa una dificultat impossible de superar.

Preus

És possible trobar models nous per 28.000€ corresponents a les versions d’accés a la gamma (2.2 Dièsel de 136 CV), i els preus arriben fins els 78.000€ de la versió més radical Quadrifoglio Verde de 510 CV.

La nostra unitat de prova té un preu de 35.000€, descomptes promocionals al marge. Això sí, la nostra unitat equipa de sèrie càmera posterior, climatitzador bizona, pantalla tàctil de 6’5 polzades amb navegador, quadre d’instruments amb pantalla TFT o llums LED davanters i posteriors, entre altres.