Els xinesos volen comprar Fiat

El grup Fiat-Chrysler (FCA) està en el punt de mira dels principals fabricants automobilístics xinesos. La Xina és el gran mercat de la indústria automobilística mundial, i el que presumiblement més ràpid creixerà els propers anys. Per això, segons informa el lloc web especialitzat “Automobile News” un grup xinès, que alguns mitjans han identificat com Guangzhou Automobile Group (GAC), va presentar una oferta formal a la família Agnelli per adqurir la majoria de les accions de la companyia italoamericana.

L’oferta, considerada insuficient pels Agnelli, volia adqurir les marques Fiat, Abarth, Jeep, Chrysler i RAM, deixant de banda Maserati i Alfa Romeo, que continuaren sota control italià com a marques independents (seguint l’exemple de Ferrari encara no fa un any).

Caldria veure si els Agnelli, una de les famílies més potents d’Itàlia, estan disposades a vendre’s un símbol del país com és Fiat

No és el primer cop que empreses xineses adquireixen companyies automobilístiques europees com Volvo, que pertany al grup Geely, o l’emblemàtica Pirelli, també sota control xinès. Sergio Marchionne, CEO del grup FCA, no ha manifestat públicament cap reacció sobre els rumors d’adquisició, però la reacció de la borsa (amb un augment de la cotització de les accions del grup del 12% en tan sols quatre dies) sembla donar credibilitat a l’oferta de compra.

La temptació nord-americana

El gran atractiu del grup FCA és Jeep, probablement el fabricant de cotxes més estimat pels nord-americans, símbol del país i autèntica taula de salvació del grup amb xifres de vendes molt elevades i resultats comercials amb uns marges de benefici molt alts.

Més enllà del valor sentimental i els resultats econòmics de Jeep, el grup FCA disposa d’una gran xarxa comercial als Estats Units, un mercat on els fabricants xinesos no han pogut penetrar mai, a diferència dels fabricants coreans o japonesos. La compra del grup seria una entrada per la porta gran al mercat nord-americà.

A més val la pena destacar que Chrysler té un altre atractiu afegit, el de noves plataformes de cotxes elèctrics i sistemes avançats de conducció autònoma que suposen un gran pol d’atracció pels compradors xinesos.