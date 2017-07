Porsche 911 GT2 RS, el "nouonze" més radical mai fabricat

Va fer el seu debut al Festival of Speed de Goodwood ara fa uns dies. I no va ser un debut qualsevol, ja que el 911 GT2 RS és el Porsche 911 de producció més potent de la història. Impulsat per un motor bòxer de sis cilindres i 3’8 litres de cilindrada alimentat per dos turbos el 911 GT2 RS arriba als 700 CV de potència i 750 Nm de parell. Una bèstia capaç d'accelerar de 0 a 100 en tan sols 2'8 segons gràcies a la seva mecànica superlativa.

El 911 GT2 RS és un prodigi tecnològic, ja que disposa d'un canvi automatitazt PDK de set velocitats -no hi ha opció de canvi manual ni es contempla en un futur- i els enginyers de Porsche no han dubtat en adaptar el xassís a l'alçada del model, amb un eix posterior direccional, suspensió adaptativa, frens carbonoceràmics i diversos elements estructurals de fibra de carboni i alumini per alleugerir el cotxe 30 quilos.

El disseny dels interiors és esportiu i enfocat a un ús intensiu en circuit, amb elements com la pell girada de color vermell, cuir i de nou insercions d'alumini o fibra de carboni. Destaca la presència d'un cronògraf opcional de titani lleuger que té un cost de 9.608 euros per calcular els temps d'aquest cotxe de comeptició homologat per circular al carrer.

El 911 GT2 RSté un preu final de 326.934 euros al nostre mercat.