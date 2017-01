Kia Stinger, a la caça de BMW, Audi i Mercedes

Kia segueix el seu ambiciós pla de creixement, i ho fa sense complexos. Acaba de presentar el nou Kia Stinger, un model cupè de producció inspirat en el prototip GT Concept, presentat l’any passat.

Estèticament el nou Stinger és un cupè realment atractiu que segueix amb l’essència del disseny coreà, però amb línies molt properes al gust americà i europeu, la qual cosa dóna al conjunt d’una personalitat fresca, atrevida i esportiva.

El nou Kia Stinger vol plantar cara als grans fabricants prèmium alemanys, en concret, al Sèrie 4 de BMW, al CLS de Mercedes i a l’A5 Sportback d’Audi. Per fer-ho, Kia ha dotat el nou Stinger d’una plataforma de propulsió (tracció posterior) tot i que opcionalment pot equipar un sistema de tracció total amb un autoblocant mecànic a les rodes posteriors.

A més, Kia ha preparat dues motoritzacions de gasolina per al nou Stinger, que aniran col·locades en posició davantera longitudinal, per garantir un bon repartiment del pes del vehicle. El motor d’accés serà un motor de dos litres de cilindrada, quatre cilindres i una potència de 255 cavalls, mentre que reserva un motor V6 biturbo de més de tres litres de cilindrada que erogarà una potència de 365 cavalls.

El Kia Stinger és l'aposta de la marca coreana per conquerir un espai tradicionalment ocupat per BMW, Audi i Mercedes

El nou Stinger té un regust molt europeu, ja que ha estat dissenyat per l’equip de l’alemany Peter Schreyer i posat a punt per l’equip europeu de Kia, dirigit pel també alemany Albert Biermann, al vell traçat de Nürburgring. A més, la versió més potent porta de sèrie frens Brembo de quatre pistons. El xassís, elaborat majoritàriament d’acer d’alta resistència, garanteix una rigidesa torsional alta que, maridada amb una direcció poc desmultiplicada, promet sensacions al volant.

El Kia Stinger també suposarà una nova fita tecnològica per a la marca coreana, ja que equiparà assistent de detecció de cansament, programador de velocitat actiu, alerta per canvi de carril, detecció d’obstacles i vianants, frenada d’emergència i un nou sistema d’infoentreteniment que inclourà un 'head-up display' nou, pantalla central TFT i un sistema d’àudio de 12 altaveus signat per Harman Kardon.