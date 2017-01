El 600 fa seixanta anys

Hi ha màquines que sobrepassen el propi àmbit industrial i es converteixen en icones socials, culturals, econòmiques i sentimentals de tot un país. El Regne Unit té els avions Supermarine Spitfire. Els francesos, el 2 Cavalls. Els americans, les Harley-Davidson. Nosaltres, a Catalunya, tenim una icona industrial nostrada, estimada i respectada, el Seat 600.

Seixanta anys després de que es comencés a produir a la Zona Franca, el Seat 600 continua essent una icona social, cultural i econòmica de la Catalunya dels anys 60. De fet, gairebé ningú pot evitar emetre un somriure de complicitat i una mirada d’afecte quan veu circular un 600 pels carrers o carreteres del nostre país.

El 600 va ser el primer automòbil realment democràtic fabricat mai a l’estat espanyol, ja que el seu preu feia possible que moltes de les famílies que s’havien beneficiat del “desarrollismo” dels anys 60 es poguessin motoritzar per primer cop en la història. El 600 va ser, ras i curt, el primer vehicle de masses de la història industrial catalana, i es va convertir en una de les icones més estimades de tota una generació.

Segurament la clau del seu èxit es deu a la gran adaptabilitat del 600 a tota mena de condicions: malgrat les seves reduïdes dimensions, moltes famílies s’amuntegaven al seu interior per realitzar llargs viatges per carretera, però l’alçada i les suspensions del 600 permetien fins i tot realitzar escapades “off road” de diumenge entre camins de pols i terra. Però aquestes capacitats tècniques i dinàmiques no s’expliquen sense entendre el context històric, social i econòmic en que s’inscriu un dels grans èxits comercials i empresarials del nostre país.

Neix la Seat

La Guerra Civil i la posterior autarquia franquista van sentenciar a mort l’incipient indústria automobilística catalana. Hispano-Suiza, Elizalde, Amèrica, David, Nacional Pescara... un reguitzell de fabricants va anar desapareixent sense trobar un relleu generacional plausible en una Espanya de misèria i una Catalunya enfonsada i condemnada per un règim criminal. De fet, l’any 1950 el cotxe era un element de luxe a l’abast de ben poca gent (i generalment amb carnet del Movimiento): només un de cada tres mil ciutadans espanyols tenia vehicle. Ara bé, l’escenari internacional posterior a 1955 va possibilitar crear l’ecosistema necessari per un nou rumb industrial a l’estat espanyol. El nou enemic del món occidental era el comunisme, i Espanya es convertia en un eficaç aliat en la lluita contra la Tercera Internacional. De la mà del Estats Units, en virtut dels pactes de Madrid de 1953, El règim dictatorial de Franco ingressava a les Nacions Unides i poc a poc, Espanya es va obrir al bloc capitalista. En aquest context d’apertura a les inversions estrangeres i al capital financer occidental, el règim va estimar oportú crear un gran fabricant espanyol per motoritzar els alts càrrecs del Movimiento, així com els principals empresaris i prohoms de l’estat. El primer intent havia estat ENASA, la successora estatal de l’extingida Hispano-Suiza, però les necessitats internes del règim van fer que ENASA i la seva filial Pegaso (amb seu a Sant Andreu de Palomar) es dediquessin a la fabricació de camions i autobusos.

Va ser aleshores quan una entitat franquista, coneguda com ”Instituto Nacional de Industria” (INI), va preveure la necessitat de cercar un soci tecnològic per bastir les bases d’una planta de muntatge de turismes. Després d’una roda de contactes inicial, l’entitat escollida per aportar el capital tecnològic i humà fou Fiat, aleshores ja una fabricant molt potent a Itàlia i amb un gran potencial de creixement a Europa. A més, els privilegis que el règim va atorgar als Agnelli, la família propietària de la Fiat, van facilitar l’acord en unes condicions prou avantatjoses per totes dues parts.

La intenció de l’estat, era la d’ubicar aquesta futura planta de muntatge a Madrid o a alguna zona poc industrialitzada de la meseta, amb una doble finalitat: d’una banda, fugir de les zones amb major concentració industrial, per por al poder als sindicats i organitzacions obreres clandestines, i de l’altre, castigar a la irredempta Catalunya pels seus anhels d’autogovern i personalitat pròpia durant els anys de la República i el seu paper cabdal de resistència antifeixista durant la Guerra Civil.

Però la Fiat no va voler escoltar les propostes de l’INI i dels jerarques franquistes, i van condicionar el seu desembarcament tecnològic a la condició que la fàbrica es trobés ubicada a Barcelona.

L’elecció de la Fiat no era casual, ja que Barcelona està ubicada a poques hores en vaixell del port de Gènova (sortida natural dels productes llombards i piemontesos), i a més, a la ciutat comtal existia una mà d’obra especialitzada i una llarga tradició automobilística que els italians volien capitalitzar i aprofitar.

Així les coses, al maig de 1950 es va crear a Madrid la “Sociedad Española de Automóviles Turismo”, coneguda com Seat. El capital inicial el van aportar el govern espanyol, a través de l’INI, que es va quedar més de la meitat de les accions, i entitats de crèdit privades com els bancs Bilbao, Vizcaya, Hispano-Americano, Urquijo o Español de Crédito. La Fiat va aportar una petita suma de capital inicial, però el seu pes era cabdal, ja que d’ella depenia tot el material tecnològic necessari per inciar la producció.

Al dependre d’una majoria de capital de l’estat, mitjançant l’INI, el govern va ser qui va nomenar els primers presidents i directius de la Seat. Normalment aquests eren alts militars franquistes, velles glòries de la Guerra Civil que no entenien gaire de processos productius ni de cotxes. Les tensions entre militars i enginyers italians no van ser poca cosa, i de fet el pacte va estar a punt de trencar-se en repetides ocasions.

Finalment, i després de moltes vicissituds, el 1953 va sortir el primer Seat 1400 de la fàbrica de la Zona Franca, sota la presidència del militar José Ortiz de Echagüe.

Arriba el 600

Dos anys després, ja al 1955, Fiat va cedir la llicència a Seat per fabricar els 600. A canvi de la cessió, Fiat cobraria uns royalites, una indemnització i un tant per cent de cada unitat venuda.

El seu dissenyador fou Dante Giacosa, pare, entre altres models, del 127, el 500 Topolino, el Dino, l’Autobianchi A112, el 1500 o el 850. Giacosa va crear un model robust, fàcil de conduir, amb una excel·lent resposta i amb una maniobrabilitat sorprenent, gràcies al reduït pes i les dimensions del vehicle. A més, el seu esquema de distribució de pes (amb el motor darrere), la configuració de propulsió i el seu petit motor de poc més de mig litre i uns 23 cavalls de potència van fer del 600 una màquina prou divertida i amb unes prestacions ben homologables a les dels turismes europeus del seu temps.

El primer Seat 600 va sortir de la fàbrica de la Zona Franca durant l'any 1957, quan també es va començar a comercialitzar el producte. El primer cotxe va ser entregat a un fill del general Muñoz Grande, comandant de la “Legión Azul”, els voluntaris espanyols que van combatre a la Segona Guerra Mundial al costat de les tropes nazis d’Adolf Hitler i que van rebre un important correctiu a la campanya russa. Amb aquell primer model, el règim volia agrair, de forma simbòlica, els esforços dels combatents feixistes espanyols. Els primers 600 costaven unes setanta mil pessetes, uns 430 euros de l’època, i a la darreria dels anys cinquanta, quan els sous acostumaven a no superar les tres mil pessetes mensuals (uns 18 euros), encara no eren a l’abast de tothom. No va ser fins als anys seixanta, coincidint amb els anys de “desarrollismo” franquista quan la demanda va començar a ser massiva gràcies a una augment en la renda mitja dels espanyols.

A partir de l’any 1963 la planta de la Zona Franca va iniciar la segona versió del 600, coneguda com 600 D. El 600D equipava millores en els acabats interiors, gaudia d’un propulsor una mica més potent (de 0’7 litres) i que rendia fins als 25 cavalls de potència. El 600D també va incorporar millores en el sistema de fre, i es va equipar amb un nou radiador que minimitzava els sobreescalfaments del cotxe.

El 1969 Seat va iniciar la producció de la sèrie E, amb una mecànica idèntica que la sèrie D però amb algunes actualitzacions estètiques, tals com l’obertura de les portes cap endavant, nous grups òptics al frontal i a la part posterior, i una calandra encara més gran que la del seu antecessor.

Per últim, Seat va llençar la sèrie definitiva del 600 a l’any 1972, que va mantenir en fabricació fins l’any següent, quan va cessar la seva producció. Aquesta darrera sèrie, coneguda com sèrie L, incorporava un seguit de millores mecàniques que permetia al modest propulsor de 0’7 litres arribar a una potència de 29 cavalls i assolir velocitats màximes de 115 quilòmetres per hora, les dades més prestacionals mai assolides per un 600 de sèrie.

En total, Seat va fabricar més de 799.000 unitats del 600, destinades sobretot pel mercat interior espanyol. Molts espanyols van tenir un 600 com a primer cotxe, i la seva senzillesa i preu econòmic va fer que encara molts d’altres el tornessin a tenir com el primer cotxe al comprar-lo de segona mà, cosa que eleva el 600 a l’imaginari col·lectiu de milions de catalans i espanyols.

Amb el vehicle també es van formar molts mecànics. El motor era fàcil de manipular, i molts preparadors van prendre el model de base per fer moltes millores sobre l’original per construir verdaderes joies de l’automoció. A Barcelona, la família Juncosa es va especialitzar en preparar versions “Racing” del 600, que van monopolitzar els principals esdeveniments automobilístics amateurs del Principat. A Torí, el preparador Carlo Abarth també va fer sèries limitades de l’Abarth 600, amb una gran acollida entre els amants del motor a Catalunya. Encara avui els Seat 600 Abarth són una peça de reverència automobilística, un objecte de culte i una icona d’incalculable valor.

El llegat del 600

El 600 va ser el model que va transformar la Seat, i la va convertir en una referència de la indústria catalana. Segurament, el 600 és el model que consolida, de forma definitiva, l’automoció al nostre país, i que va fer créixer a Seat fins convertir-se en una de les principals automobilístiques d’Europa. A més, gràcies a l’èxit comercial del 600 la planta de la Zona Franca va arribar a convertir-se en un dels centres industrials més importants del sud d’Europa, gràcies a les vint-i-cinc mil persones que Seat tenia en nòmina. Fins i tot Seat va obrir centres de formació professional pels futurs treballadors de la marca, va construir pisos per allotjar els nous treballadors o va obrir llars d’infants. Amb tot, les condicions de treball a Seat eren prou dures, però suposaven una seguretat laboral molt llaminera pels obrers dels anys seixanta i setanta del segle passat.

Encara avui dia és fàcil coincidir amb els nombrosos clubs i associacions d’amics del 600 que es troben arreu del país i que celebren trobades periòdiques d’aquelles petites màquines que van revolucionar i van canviar per sempre més el teixit econòmic, social i industrial del país.