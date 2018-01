Els Mossos multen un veí de Girona per haver fotografiat un radar mòbil

Els Mossos d’Esquadra han multat un home de 23 anys veí de Girona acusat de fotografiar i publicar a diverses xarxes socials la ubicació i la presència d’un radar mòbil utilitzat per la policia catalana al punt quilomètric 35 de l’AP-7, a l'altura del municipi de Garrigàs, a l’Alt Empordà.

Durant el dispositiu els agents dels Mossos van detectar que l’acusat els fotografiava des del terrat de l’edifici de l’estació de servei on l’acusat treballa fent tasques de manteniment. La multa, emparada en l’article 36.23 de la llei orgànica 4/2015, es basa en el fet denunciat d’haver fet ús no autoritzat d’imatges i dades personals d’agents i dels dispositius que puguin posar en risc la seguretat dels policies o d’un operatiu.

La multa per aquest delicte oscil·la entre els 601 i els 30.000 euros, en funció del grau de gravetat de les infraccions imputades a l’autor de la fotografia. Aquesta serà la primera vegada que es multa algú per fotografiar un radar mòbil a l’estat espanyol i compartir la seva ubicació, una pràctica habitual i que fins i tot compta amb algunes aplicacions específiques on els usuaris comparteixen en temps real l’estat del trànsit o dels controls de velocitat dels agents de seguretat.