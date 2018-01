Skoda Octavia 2.0 TDI L&K, racionalment luxós

Si fa uns anys algú m’hagués preguntat si titularia la prova d’un Skoda amb la paraula “luxe” hagués dit rotundament que no, doncs sempre s’ha posicionat com la marca més econòmica del Grup VAG, per darrera de Seat, Volkswagen i Audi, entre d’altres. Però si històricament les versions Laurin & Klement de la marca txeca han destacat per una millora en la qualitat i un gran equipament, en aquest Octavia m’atreveixo a dir que representa el luxe des d’un punt de vista racional, doncs dins la jerarquia del grup automobilístic el preu dels Skoda no es pot disparar excessivament.

El cotxe que ens ocupa és probablement el més conegut de la marca, la primera generació del qual va aparèixer l’any 1997 sent el primer model fabricat totalment sota la supervisió del Grup VAG. És gràcies a aquest acord que els models d’Skoda van evolucionar notablement i quan Skoda va recuperar les versions Laurin & Klement, reservades als models més equipats de la marca.

Això sí, si l’Octavia és el model més venut de la marca Skoda i el novè més venut al mercat europeu no és per casualitat sinó per mèrits propis, doncs pocs rivals són capaços d’oferir tant espai, qualitat i equipament a un preu tan competitiu. En aquesta ocasió l’hem provat amb el conegut motor 2.0 TDI de 150 cavalls i l’equipament més exclusiu de la marca, el mencionat Laurin & Klement.

ESTÈTICA EXTERIOR

A l’Ara Motor ja hem provat l’Skoda Octavia Combi RS i l’Scout -que no deixa de ser en essència un Octavia- però fins ara no havíem pogut provar la versió sedan. Tot i això, en línies generals el disseny no canvia en excés, pel que les línies senzilles però elegants i definides continuen presidint un cotxe que té bona planta, i que en el model L&K en aquest bonic color marró combinat amb unes llandes de divuit polzades -que formen part de l’equipament de sèrie d’aquesta versió- arriba a ser fins i tot senyorial.

El frontal té un disseny senzill però funcional, amb acabats cromats i els coneguts fars dobles que va rebre el restyling de la present generació del model txec, que més enllà de les crítiques rebudes ofereixen una capacitat lumínica molt bona gràcies a la tecnologia LED.

Les llandes i les inscripcions “Laurin & Klement” són els elements que més criden l’atenció si mirem l’Octavia de perfil, i a la part posterior ho fan els fars de LED en forma de C tan característics de la marca. Els 4,67 metres de longitud de l’Octavia es deixen notar, doncs en línies generals es tracta d’un cotxe que no només és gran sinó que ho sembla.

ESTÈTICA INTERIOR

Però si per fora el cotxe ens sembla llarg, en quant fem una ullada a l’habitabilitat el podrem arribar a considerar petit, i és que per més que un s’ho plantegi costa esbrinar d’on ha pogut sortir tant espai pels ocupants i un maleter tan gran de “només” 4,67 metres.

De fet Skoda acostuma a sorprendre pel que fa a la seva habitabilitat, i és que costa imaginar que models que per fora tenen unes mesures relativament contingudes siguin capaços d’oferir un espai interior tan ampli.

Els seients disposen d’una bona subjecció i un bon tacte gràcies a la combinació de pell i cuir que ofereixen de sèrie en la versió que ens ocupa, i que a més gaudeix d’un equipament molt generós. Amb un preu base de 33.010 euros pel motor més senzill (l’1.8 TSI de 180 cavalls) i de 33.420 euros en la nostra versió 2.0 TDI (que es veuen reduïts a 25.820 si apliquem els descomptes que ofereix la marca), elements com els fars LED, el sostre solar, el climatitzador bizona, el navegador amb una pantalla enorme de 9,2 polzades o les llandes de divuit polzades són de sèrie.

Però la dotació opcional no es queda enrere i podem incorporar elements molt recomanables si s’han d’afrontar viatges llargs com poden ser l’assistent de canvi de carril, el control de velocitat, els seients davanters i posteriors calefactables, l’endoll per les places posteriors o el paquet confort, que inclou adaptadors per mòbils o tauletes als reposacaps, fent els trajectes molt més entretinguts

.

La quantitat ideal per viatjar en l’Octavia és de quatre persones, però si hem de fer servir la plaça central l’ocupant gaudirà d’un espai acceptable, millor que en altres models de la competència, i en la línia del que ha d'oferir una berlina clàssica de tres volums.

I el que no suposarà cap problema és encabir l’equipament d’aquests ocupants al maleter, doncs amb 590 litres (1580 amb els seients abatuts) és dels més grans de la seva categoria i la seva capacitat de càrrega és, senzillament, espectacular.

MOTOR

La motorització d’aquest Octavia ja l’hem provat en diverses ocasions i les sensacions gairebé sempre són les mateixes: es tracta d’un motor potent, eficient i eficaç, que té una rumorositat baixa i uns consums ridículs. Probablement aquest 2.0 TDI de 150 cavalls i 340 Nm de parell sigui el motor més recomanable de l’Octavia si podem justificar la seva compra fent un gran nombre de quilòmetres, doncs en cas contrari el motor de gasolina 1.8 TSI amb 180 cavalls seria l’opció més sensata.

Els consums són realment baixos, doncs practicant una conducció normal per autopista i ciutat el consum mixt es situa fàcilment en 5,7 litres i fins i tot practicant una conducció animada costa pujar dels sis litres. De fet, circulant a velocitats legals per autopista podem baixar dels cinc litres als 100 quilòmetres, una xifra irrisòria si ens plantegem la mida del cotxe que ens ocupa.

DINAMISME

No hi ha res com viatjar en un vehicle pensat per viatjar. I l’Octavia ho és, doncs a la combinació entre un motor frugal i potent i la gran habitabilitat interior s’hi suma un comportament dinàmic realment bo, provinent de la famosa i efectiva plataforma MQB del grup VAG.

El canvi manual de sis velocitats ofereix uns recorreguts curts i un tacte magnífic, però personalment recomanaria la versió automàtica que incorpora el canvi DSG de sis velocitats si el que ens agrada és viatjar, ja que el canvi automàtic és l’element que hi falta si volem deixar al cotxe tota la responsabilitat a l’hora d’aconseguir els millors registres pel que fa als consums i la potència necessària en tot moment.

A garantir aquesta comoditat hi contribueix una suspensió realment bona, que absorbeix les irregularitats de l’asfalt gairebé sense transmetre-les als ocupants però sense ser excessivament tova, de manera que no compromet el seu rendiment en carreteres revirades, on l’Octavia se’n surt sense excessius problemes –sobretot si equipem el selector de modes de conducció o la suspensió adaptativa- malgrat el seu terreny predilecte sigui l’autopista.

Conclusió Si volem gaudir d’un gran equipament, molt espai i un motor eficient amb un consum baix, aquest Octavia L&K és totalment recomanable. L’aspecte exterior és relativament discret però atractiu, la qualitat elevada i el preu molt competitiu, de manera que el model txec representa una de les millors opcions –si no la millor- a l’hora de comprar-se una berlina, un segment que no fa tants anys aconseguia unes grans xifres de vendes i al que marques com Skoda no han volgut renunciar.