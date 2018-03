Skoda Karoq: l'alternativa bohèmia

A primer cop d’ull costa distingir-lo del seu germà gran Kodiaq o del seu cosí Ateca. El Karoq és el SUV compacte de la marca txeca, destinat a posicionar la filial de Volkswagen en un dels segments amb major projecció del mercat, el dels totcamins compactes. Però en aquest segment on el Karoq és un nouvingut ja fa anys que un grapat de galls domina el corral amb mà de ferro: el txec se les haurà de veure amb el Nissan Qasqhai, el Renault Kadjar o el Seat Ateca, entre altres.

El Karoq és el substitut natural del Yeti, un dels millors SUV que he pogut provar els darrers anys -i no bromejo. El Yeti era un totcamí capaç, resistent i sense por a embrutar-se, però la seva fisonomia havia quedat un pèl antiquada pels cànons de disseny actuals.

Un nom ben original El Karoq pren el nom de la llengua autòctona de l'illa de Kodiak, al sud d'Alaska (d'on pren el nom el seu germà gran, el Kodiaq). En aquest cas el mot 'karoq' és resultat de la suma de les paraules 'kaa'raq', que significa 'cotxe', i 'ruq', que significa 'fletxa' -en referència al símbol de Skoda.

El nou SUV d’Skoda segueix la línia iniciada pel Kodiaq -el seu germà gran– tot i que presenta certes similituds amb el seu cosí de Seat, l'Ateca. Les línies rectes, formes geomètriques i una calandra prominent fan que el Karoq mantingui viva l'essència del llenguatge estètic i llibre d'estil del disseny de la marca txeca.

Té sentit pel grup Volkswagen posicionar un nou cotxe en aquest segment on el Seat Ateca ja ha capitalitzat una part important del mercat i el Volkswagen Tiguan segueix consolidat com el referent aspiracional de les marques generalistes? Doncs, per estrany que ens sembli, la resposta és sí.

Una mecànica contrastada

El nou Karoq utilitza la més que coneguda plataforma MQB del grup Volkswagen i els mateixos motors, transmissions, caixes de canvis i elements mecànics que ja fan servir els Audi Q5, Volkswagen Tiguan i Seat Ateca. Aquesta realitat, que alguns poden interpretar negativament, consolida el Karoq com un cotxe fiable i sense grans problemes en utilitzar uns elements ja coneguts i permetre una important reducció de costos en recerca i desenvolupament de noves tecnologies o components modulars.

El Karoq ofereix potències compreses entre els 116 i els 190 CV gràcies als seus dos motors gasolina de tres i quatre cilindres (1.0 TSI i 1.5 TSI) associat a caixes manuals de sis relacions o DSG (automàtica) de set relacions, sempre amb plataforma de tracció davantera, i a dos motors dièsel de quatre cilindres (1.6 i 2.0 TDI) associats a les mateixes caixes de canvis però amb la possibilitat d’associar el motor més potent amb una plataforma de tracció integral 4x4.

Aquest totcamí compacte fa 4,3 metres de llarg, 1,8 d'ample i 1,6 d'alt i que presenta una bona quota d'habitabilitat i un maleter que arriba fins als 521 L de capacitat (ampliables a 1.630 en cas de reclinar la segona filera de seients).

Pel que fa a l'oferta tecnològica, cal destacar que el Karoq disposarà d'un nou sistema d'infoentreteniment anomenat Columbus, accionat per una pantalla tàctil de fins a 9,2 polzades amb wifi, aplicacions 'online', i els sistemes SmartLink+ compatibles amb Apple Car Play o Android Auto. L'equipament tecnològic es completa amb grups òptics Full Led i seients i volant amb calefacció, i diverses ajudes a la conducció en embussaments, frenada automàtica i aparcament.

Un SUV tranquil

Vaig poder provar la versió Ambition associada al petit propulsor gasolina 1.0 TSI de tres cilindres i 116 CV de potència amb una plataforma de tracció davantera. Val a dir que en un primer moment vaig dubtar si aquest petit propulsor seria suficient per moure amb solvència els 1.361 quilos que pesa el SUV txec. Contra tot pronòstic, aquest propulsor, associat al canvi DSG de set velocitats, esdevé prou capaç per moure el Karoq amb certa agilitat entre el trànsit urbà i efectuar incorporacions o avançaments amb certa solvència.

Ara bé, el petit 1.0 TSI de 3 cilindres és lineal i poc contundent en la seva entrega de potència, i potser jo li trobaria a faltar una mica més de contundència i caràcter. A més els seus registres de consum són realment molt sensibles a l’orografia del territori o la demanda sobtada de potència, ja que vaig obtenir una mitja de consum de 7’6 litres cada 100 quilòmetres en un recorregut per autopista i carreteres en bon estat d’uns 300 quilòmetres, molt per sobre de les xifres teòriques que promet la seva fitxa tècnica.

El que més positivament em va sorprendre del Karoq és constatar com un cotxe pràcticament igual a l’Ateca o al Tiguan pot presentar una capacitat dinàmica i unes qualitst diferents a les de la resta tan sols modificant l’arquitectura de les suspensions. Gràcies a un tarat més aviat suau i un recorregut més llarg dels amortidors, el Karoq presenta millors qualitats ‘offroad’ que els seus cosins Ateca i Tiguan, i esdevé ostentiblement més còmode en trajectes llargs per autopistes o carreteres ràpides amb pocs revolts.

Aquesta comoditat fa del Karoq un cotxe ideal per transportar persones grans (gràcies a la seva alçada i els amplis interiors poden accedir amb facilitat) o per carregar i descarregar infants de les seves cadiretes. En aquest sentit també cal destacar que l’espai per les cames i l’amplada de les places posteriors i del maleter del Karoq són més amplis i capaces que no pas les de l’Ateca o el Tiguan.

En canvi el Karoq és menys àgil i dinàmic que l’Ateca o el Tiguan, ja que la seva direcció esdevé menys directe i la carrosseria presenta més inèrcies a l’hora d’enllaçar trams revirats. En aquest sentit Skoda ha sabut posicionar molt bé el Karoq, esdevenint un cotxe tranquil, amb millors capacitats fora de l’asfalt que la majoria de SUV del segment (no vull dir que sigui un totterreny de pura raça, si no que manté la línia traçada pel Yeti, el seu predecessor) i amb gran confort i comoditat a l’hora de circular per autopistes o autovies.