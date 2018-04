Peugeot 308: estilisme francès

Si bé els SUV són els vehicles de moda, al nostre mercat la categoria que més estabilitat ha mostrat al llarg dels anys és la dels compactes. En ser uns automòbils molt polivalents –combinen una bona maniobrabilitat urbana amb una gran solvència en carretera- any rere any representen una porció del pastís molt important respecte el total de vendes. Precisament per això gairebé totes les marques volen participar en la lluita per tenir el compacte més venut de tot el mercat, però aquesta posició va molt cotitzada.

Si repassem les dades de vendes a l’Estat Espanyol dels darrers dos anys, el Seat León s’ha mostrat líder indiscutible, seguit de prop pel Volkswagen Golf. On hi trobem canvis és a la tercera posició, i és que l’any 2016 la va ocupar el Peugeot 308 amb l’Opel Astra quart i el Renault Mégane cinquè, però al tancament de l’exercici de l’any passat la darrera posició del podi era pel mencionat Mégane i el 308 queia fins la quarta posició.

És comprensible la pèrdua del podi per part del Peugeot, doncs el compacte francès data de 2013 i en aquesta categoria quatre anys són tot un abisme temporal. Per aquest motiu l’any passat la marca del lleó presentava un 'restyling' pel seu model compacte, amb l’objectiu de recuperar la tercera plaça del podi i, si és possible, ocupar algun esglaó superior.

En aquest sentit hem tingut l’oportunitat de provar el nou Peugeot 308 associat a l’acabat Allure i al motor 1.5 BlueHDI de 130 cavalls i canvi manual de sis relacions i us expliquem com va. Estarà preparat per recuperar el bronze?

ESTÈTICA EXTERIOR

La present generació del compacte francès va marcar, l’any 2013, el llenguatge de disseny que compartirien tots els models de la marca fins avui mateix, per la qual cosa la recent actualització s’ha volgut centrar en fer del 308 un model una mica més modern sense perdre per això l’estil inicial.

La majoria de canvis són molt subtils i es concentren primordialment a la part frontal, on hi veiem un capó més estilitzat que dóna pas a una graella frontal redissenyada i en la que el logo de Peugeot té tot el protagonisme. A més, el para-xocs té un disseny renovat i els fars, segons versions, disposen de tecnologia Full led.

Pel que fa al disseny lateral i posterior tot continua gairebé igual que abans del 'restyling', i les línies estilitzades es combinen amb unes elegants llandes que en el cas de la nostra unitat de proves eren de divuit polzades. I és que el 308 és un cotxe de tall clàssic, el que tota la vida hem conegut com un compacte.

Com a novetat, els pilots posteriors mantenen enceses en tot moment les llums de posició, formades per les típiques tres barres lluminoses que simulen les urpes d’un lleó.

ESTÈTICA INTERIOR

Les diferències entre la part exterior del 308 respecte al seu habitacle són molt notables, i és que fent una ullada al disseny general del vehicle es podria pensar que l’interior manté la línia clàssica i elegant, però res més lluny de la realitat. El cert és que l’interior del compacte francès és minimalista i personal a parts iguals. Minimalista perquè el quadre de comandaments, en trobar-se presidit per una gran pantalla de 9,7 polzades a través de la qual es controlen tots els menús del cotxe, gairebé no disposa de botons físics. I personal perquè el disseny del que Peugeot anomena i-Cockpit pot agradar més o menys, però en cap cas deixa indiferent. Ens estem referint al fet que el quadre d’instruments semi-digital –que combina les agulles físiques amb una pantalla digital- es troba per sobre del volant, de manera que aquest s’ha de col·locar en una posició força reduïda si volem veure completament tota la informació de velocitat, revolucions i altres dades.

Personalment a l’interior del 308 li veig moltes llums i alguna ombra: d’una banda, la posició de conducció és molt bona, doncs s’ha d’anar lleugerament alt -resulta molt fàcil trobar un reglatge adequat dels seients- i el volant té una mida petita que transmet esportivitat. D’altra, el fet que la consola central no disposi gairebé de botons obliga a haver de desviar la mirada de la conducció per activar fins i tot els controls de la climatització.

Com a mínim la mencionada pantalla està ben ubicada cap al conductor i té un funcionament molt intuïtiu, i altres detalls com la roda de volum del sistema multimèdia, el bon tacte del pom del canvi de marxes d’alumini o el sostre panoràmic opcional -que aporta molta lluminositat a l’habitacle- fan de l’interior del 308 un conjunt minimalista i modern.

Pel que fa a l’equipament, disposa d’elements com el GPS signat per TomTom i connectivitat amb Android Auto i Apple CarPlay, així com d’una gran dotació en matèria de seguretat composada per la frenada automàtica d’emergència, el lector de senyals de trànsit o el control de velocitat actiu, entre d’altres.

L’habitabilitat de les places posteriors del 308 no són el seu punt més fort, amb un espai un pèl just pels genolls. La plaça central està pensada per desplaçaments curts i quatre adults és el nombre màxim d’ocupants que podran viatjar amb comoditat en un viatge llarg.

Això sí, gràcies al seu maleter de 420 litres -per sobre de la mitjana del segment- no hauran de patir pel seu equipatge.

MOTOR

Si volem escollir un motor de benzina, el propulsor tricilíndric d’1,2 litres PureTech és el més sensat de la gamma i gaudeix de potències que van dels 110 als 130 cavalls. Les opcions més prestacionals passen pel motor d’1,6 litres PureTech de 225 cavalls que trobem a la versió GT i per l’1.6 THP de 270 cavalls de la versió GTI.

Més enllà d’aquestes potents opcions, podem equipar tres mecàniques dièsel: per una banda la més potent de la gamma, un propulsor 2.0 BlueHDi de 180 cavalls associat exclusivament a l’acabat GT, i per l’altra dos motors més racionals que equipen els models més venuts. Estem parlant del motor 1.6 BlueHDi de 100 cavalls i de l’1.5 BlueHDi de 130 cavalls, que és el que ens ocupa en aquest moment.

Peugeot s'ha avançat i el seu motor dièsel homologa la normativa que entrarà en vigor el 2020

Peugeot és conscient que els motors dièsel no estan vivint la seva millor època, de manera que ha volgut actualitzar-los per fer-los complir amb totes les normatives. Tant és així que el nou 1.5 BlueHDi de la nostra unitat de proves s’estrena en tot el grup PSA en aquest 308 i no només s’adapta a la Euro 6c (que és la normativa vigent) sinó que s’avança al temps i compleix la Euro 6d, que entrarà en vigor a partir de l’any 2020.

A la pràctica resulta un motor que té un funcionament molt suau i una entrega de potència contundent però progressiva, com així ho demostren els 300 Nm de parell disponibles a tan sols 1.750 revolucions. El consum que anuncia la marca és de tan sols 3,7 litres i, com sol ser habitual, en condicions reals és impossible d’aconseguir. Amb tot, durant la prova s’ha situat en uns acceptables 5,6 litres i per autopista, sent molt curós amb el pedal de l’accelerador, ha baixat fins als 3,9 litres.

Per acabar-ho d’arrodonir, la caixa de canvis manual de sis velocitats és capaç d’extreure el millor rendiment del motor a l’hora de realitzar recuperacions o avançaments –a més d’emetre un so força atractiu- i la sisena marxa resulta perfecte per reduir els consums.

DINAMISME

L’apartat dinàmic del 308 es pot definir amb una paraula: polivalència. Habitualment els cotxes que mostren un gran confort de marxa penalitzen el comportament dinàmic i viceversa, però en el cas del compacte francès hi trobem una gran funcionalitat en totes les circumstàncies: la conducció per autopista resulta molt còmode i permet afrontar grans viatges, mentre que en una carretera plena de revolts no perd la compostura en cap moment.

Una altra paraula igualment vàlida per tractar d’explicar el comportament del cotxe és la paraula 'neutre'. El tarat de la suspensió és neutre perquè no es mostra molt tou en carreteres revirades ni molt dur en autopistes, i la posada a punt del xassís és neutre perquè no té tendència ni a subvirar ni a sobrevirar. Com és evident, si el nostre nivell d’exigència és excessiu mostrarà una tendència subviradora, però en aquest cas potser el model que més ens convé és el flamant GTI.