Opel Grandland X: alemany per fora, francès per dins

Poques vegades un cotxe aparentment tan senzill com aquest ha significat tant per un fabricant. I és que el Grandland X és el primer SUV compacte d’Opel, un cotxe que completa l’oferta de totcamins dels de Rüsselsheim després dels seus germans petits Mokka X i Crossland X, autèntics galls del seu segment.

L’inici d’una nova era

El Grandland X és el primer cotxe d’Opel desenvolupat després de la compra de la marca alemanya per part del grup PSA (Peugeot-Citroën). De fet, tot i que estèticament el Grandland X manté les senyals d’identitat pròpies dels Opel, en realitat aquest cotxe és un 3008 amb una carrosseria alemanya.

De fet, aquesta serà una constant a partir d’ara dins les marques del grup. Opel compartirà plataformes, motors, tecnologies i elements mecànics amb la resta de marques del grup. D’entrada, aquest Grandland X disposa de un motors dièsel 1.6 CDTi de 120 CV i un de gasolina (1.2 PureTech) de 130 CV que ja fa temps utilitzen altres cotxes del grup francès. Les dues caixes de canvis (manual o automàtica EAT6 amb convertidor de parell) i la plataforma de tracció davantera (no hi ha cap versió 4x4) també són elements heredats del 3008.

Aquestes setmanes Opel estrenarà un nou motor dièsel 2.0 BlueHDI (original del grp PSA) de 177 CV i està previst que el Grandland X estreni un sistema híbrid endollable durant el 2018 o inicis de 2019, sempre utilitzant l’esquema de tracció davantera.

Com és el nou Grandland X?

El gran dubte que m’ha sorgit a l’hora de provar el nou Grandland X era saber on pensava posicionar el grup PSA a la marca alemanya. Després d’analitzar l’estètica i els materials utilitzats en el SUV compacte alemany, podem començar a extreure algunes conclusions.

Veure com PSA posiciona aquest nou SUV compacte ens permet predir quin serà el paper d’Opel en el grup francès, on compartirà plataforma, motors i elements mecànics amb Peugeot, DS i Citroën

D’entrada, l’estètica i el disseny del Grandland X son molt més conservadors que les apostes futuristes i gairebé revolucionàries dels Peugeot. El Grandland X manté l’essència del disseny clàssic i elegant dels seus germans petits Mokka X i Crossland X, amanit amb alguns detalls que emfatitzen la seva presència com ara els protectors de plàstics als baixos i passos de roda o una calandra una mica més prominent que ens recorda força al frontal del nou Insignia. En canvi, la vista de tres quarts i posterior em recorda força a la solució estètica que utilitza l’Astra, amb un pilar C -o muntant- molt marcat.

Curiosament el Grandland X no és excessivament gran -i perdoneu el joc de paraules-. De fet el nou SUV compacte d’Opel fa només 26 centímetres més que els Mokka X i Crossland X tot i ser d’un segment superior, tot i que l’espai dins l’habitacle i sobretot el maleter de 514 litres sí que marquen la diferència amb els seus germans petits.

Tot i que el Grandland X ofereix cinc places, l’espai pels ocupants de la segona filera és sensiblement més ample i aprofitable que molts dels seus rivals, com ara l’Ateca o el Qashqai, per exemple. De fet, si busqueu un SUV amb vocació familiar per encabir-hi dues cadiretes infantils i un tercer ocupant a la plaça central per acompanyar els infants, aquest podria ser el totcamí que necessiteu.

Els materials utilitzats en els interiors del Grandland X són una mica menys nobles que els del Peugeot 3008, en una clara declaració d’intencions del posicionament de les dues marques. Això sí, la disposició racional i elegant del quadre de comandament o la qualitat i el confort dels seients posicionen al Grandland X per sobre de la gran majoria dels seus competidors.

Aposta sobre segur

El Grandland X es diferencia del 3008, model del qual deriva, a l’hora de buscar un plus de confort i comoditat, gràcies a una direcció menys directa i un tarat de les suspensions més tou que el model del lleó, orientant-se més a un públic familiar o viatger. De fet aquest Grandland X no és un totcamí pensat per viure grans aventures fora de l’asfalt o en situacions climatològiques desfavorables.

Ara bé, el Grandland X disposa de tot l’arsenal tecnològic heretat del 3008, i compta amb elements com ara càmera de visió zenital de 360 graus, fars davanters adaptatius IntelliLight amb LED, seients amb calefacció i refrigeració, frenada d’emergència, sistema d’estacionament automàtic, el clàssic sistema Opel OnStar per demanar ajuda o socors, els ja coneguts navegador i sistema d’infoentreteniment IntelliLink i diversos sistemes de seguretat com ara l’avisador de canvi de carril, control d’angle mort, detector de senyals de trànsit, radar de proximitat d’objectes i sistema de manteniment en el carril, entre altres.

Gràcies a tot aquest equipament tecnològic sumar quilòmetres amb el Grandland X es converteix en un plaer, sobretot en desplaçaments mitjans o llargs per carreteres ràpides i autopistes, on el Grandland X es troba còmode. Gràcies a les seves dimensions compactes (4’5 metres de llarg) tampoc li és especialment complicat moure’s i maniobrar per entorns urbans, i potser és a l’hora d’enfilar trams revirats on ells 120 o 130 CV del Grandland X i la seva direcció progressiva i un pèl tova no acaben de convèncer -a diferència del seu cosí, el Peugeot 3008, més efectiu en aquest entorn-.

El Grandland X no és un cotxe pensat per un ús intenisiu fora de l’asfalt, ja que la plataforma que comparteix amb el 3008 ni tan sols està preparada per utilitzar un sistema de tracció integral. Ara bé, el sistema opcional Grip Control, associat a neumàtics M+S, milloren les seves qualitats ‘off-road’.

La nostra unitat de prova utilitzava el motor 1.6 CDTi de 120 CV associat al canvi automàtic EAT6. Val a dir que aquest propulsor, que ja utilitzava Opel en la seva etapa amb General Motors, esdevé una mica aspre i no acaba de brillar per arrossegar la tona i mitja de pes del Grandland X. A més, aquest propulsor -associat a la caixa de canvis automàtica EAT6- no esdevé contundent en cap rang del tacòmetre, i si bé és cert que manté consums ajustats, trobo que li caldria una mica més de força i energia, sobretot a la zona mitja i alta del compta-revolucions.

Això sí, maridat amb el canvi automàtic i en condicions normals de circulació, he pogut registrar consums de 5’5 litres en recorreguts mixtes a velocitat legal per autopista i en cicles urbans, una xifra moderada i no massa allunyada dels 4’3 litres que promet la seva fitxa tècnica.

Conclusió El nou Grandland X és el primer vehicle de la nova Opel. Un totcamí pràctic, tranquil i poc bevedor, que no renuncia a la tecnologia ni a l’equipament, molt enfocat a un ús familiar, urbà i quotidià, associat a una estètica clàssica i elegant.

Preus

Els preus del Grandland X amb motor gasolina de 130 CV arrenquen a partir dels 19.000 euros, mentre que la nostar unitat de prova, amb motor dièsel de 120 CV, canvi automàtic i equipament Excellence arriba fins els 26.500 euros. El cotxe més potent de la gamma, dièsel 2.0 BlueHDI de 180 CV i canvi automàtic, es dispara fins als 35.000 euros (descomptes promocionals al marge).