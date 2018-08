Moto Guzzi V7 III Stone, una 'cafè racer' amb seny

La nova generació de la Moto Guzzi V7 arriba tot just per celebrar els 50 anys del naixement del primer model que es celebra aquest 2018. Aquesta nova generació commemorativa ofereix fins a quatre versions diferents anomenades ‘Special’, ‘Stone’, ‘Racer’ i ‘Aniversario’. La unitat que nosaltres hem pogut provar correspon a la versió 'Stone’, que incorpora algunes novetats i especificacions com ara un seient una mica més baix, un nou sistema de control de tracció desconnectable i una revisió a fons de la geometria del seu xassís d’acer.

I és que a primer cop d’ull ens trobem una V7 molt millorada en general, on fins i tot el seu clàssic motor bicilíndric en V a 90º proporciona 52 CV a 6200 rpm., 5 CV més que la seva predecessora.

Estèticament la moto es manté intacte preservant el mateix disseny i encant característic de les Moto Guzzi convencionals; ara bé, la nova V7 III Stone equipa un nou tub d’escapament doble de color negre que ofereix un so amb el petarrelleig suau i característic de les Guzzi. A més aquesta versió incorpora uns nous intermitents i uns retrovisors amb més superfície per millorar la visibilitat posterior. Tot això dóna a la V7 una imatge poderosa i amb un estil de caire ‘cafè racer’ que la fa realment atractiva.

El rellotge d’instruments de la V7 III Stone unifica una gran quantitat de paràmetres en un sol rellotge central amb un velocímetre analògic i un petit ‘display’ a la part inferior amb odòmetre, indicadors de viatge (o ‘trip’) parcial i diari, temps d’ús, consum mitja i instantani, temperatura ambient, dos nivells del control de tracció i l’indicador de marxa que portem engranada.

A més els leds lluminosos del quadre de comandaments ens indiquen el punt mort, llums llargues, injecció, reserva de benzina o els intermitents, entre altres.

Dinàmica i conducció

La V7 és una moto ràpida i àgil, i necessita d’un sistema de frenada contundent per aturar el conjunt amb seguretat. Aquesta parcel·la queda ben coberta gràcies al disc flotant davanter de 320mm amb una pinça Brembo de 4 pistons ajudat pel disc posterior de 260mm i amb pinça de dos pistons. Aquest sistema garanteix una potència de frenada molt bona i de gran qualitat.

Pel que fa a les seves suspensions, la V7 III Stone munta dos amortidors regulables en precàrrega amb un tarat molt còmode en pràcticament totes les situacions. Els amortidors van associats a una forca telescòpica de 40mm un pèl tova, encara que gràcies el seu centre de gravetat baix evita que afecti en la seva conducció. La posició de conducció ens sembla excel·lent, amb un bon manillar i una posició de conducció prou relaxada pel conductor i el seu acompanyant.

Pel que fa al mític propulsor bicilíndric de Moto Guzzi val aesmentar que la seva resposta és precisa i adequada en tot moment. Ofereix un bon parell des de baixes revolucions oferint altes dosis d’acceleració amb una entrega de potència molt lineal que fa que la conducció sigui molt fluïda.

Ideal utilitzar-la cada dia

La V7 III Stone és una moto amb ànima, amb una estètica molt marcada i realment bonica i cridanera que no passa desapercebuda, ideal per un ús diari i moure’s amb estil i alegria pels carrers de les ciutats del país.

La seva polivalència, a més, la fa ideal per poder fer rutes tranquil·les amb ella per carreteres de revolts. A banda de la seva versatilitat cal subratllar que Motoguzzi té un gran catàleg de personalització, ideal per poder fer la V7 més personal i fer així una moto preciosa i única al gust del comprador.