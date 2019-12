Mercedes presenta la nova gamma i anuncia que invertirà 21.000 milions en bateries fins l’any 2022

Com cada any (i amb aquest ja en van 10) Mercedes-Benz ha organitzat un esdeveniment a la localitat tarragonina de Valls per fer un repàs de l’any present i anticipar quines seran les novetats del futur. A més, la marca alemanya també ha aprofitat la trobada per oferir als mitjans diverses preses de contacte amb els seus models més recents, que vam tenir l’oportunitat de provar breument.

El 2019 ha sigut un any realment bo per a Mercedes-Benz. Tal com ens van explicar els responsables de la marca, per primer cop han aconseguir situar-se per davant de les dues rivals eternes BMW i Audi, i han obtingut una molt desitjada primera posició amb unes vendes totals pròximes a les 52.000 unitats.

L'any 2019 ha sigut un any rodó per a Mercedes-Benz, ja que ha superat les vendes d'Audi i BMW

Amb tot, la marca està completament immersa en un projecte de rendibilitat que ha d’aconseguir que l’empresa pugui fer front amb garanties a la imminent però també molt cara transició cap al cotxe elèctric. Tot plegat passarà per un estalvi de 1.000 milions d’euros d’aquí al 2022, fet que ha de garantir poder invertir un total de 21.000 milions en el desenvolupament de bateries fins l’any 2022, amb l’objectiu de millorar la quota de vehicles elèctrics de la marca de l’estrella, que està en un 3% (lluny del 18% de Tesla o del 12% de BYD).

La intenció de Mercedes-Benz és aconseguir que l’any 2022 la producció dels seus vehicles sigui neutral pel que fa a emissions de CO 2 , mentre que l’any 2030 la meitat dels vehicles han de disposar d’algun tipus d’electrificació híbrida o elèctrica. A més, els plans de la marca van més enllà, i preveuen que d’aquí vint anys, el 2039, ja no només sigui neutral en emissions de CO 2 la producció sinó també les emissions dels vehicles. Tot plegat passa per afrontar un procés complicat però decidit cap al cotxe elèctric, que ja s’ha iniciat i que tindrà com a conseqüència més directa que l’any 2022 la gamma Mercedes disposi de sistemes d’hibridació lleugera de 48 volts.

Novetats en la gamma i motors molt eficients

Però l’acte que va organitzar Mercedes no només va servir per repassar el present i el futur de la marca, sinó també les últimes novetats que han introduït en la seva gamma. En primer lloc es va voler assenyalar la importància d’un dels models més reeixits de la marca, el Classe A. De fet, en totes les seves variants compactes (Classe A, CLA, GLA i ara també Classe A Sedan) s’han venut més de 6 milions d’unitats. Com a principal novetat, recentment han arribat al mercat les versions 35 AMG tant en la versió compacta com en la Sedan, amb un motor de 306 CV.

També és tota una novetat el Mercedes-Benz Classe B Sport Tourer, que vol afrontar la poca acollida que tenen els monovolums al nostre mercat amb un disseny més dinàmic i esportiu –que en certa mesura recorda al del Classe A– i amb un augment del maleter, gràcies a la possibilitat de desplaçar les places posteriors longitudinalment. A més, aquest model també pot disposar del sistema de connectivitat MBUX i de la caixa de canvis de doble embragatge de 8 velocitats en els motors 200d i 220d.

De fet, en referència als motors dièsel de Mercedes, des de la marca van assegurar que a causa de les cada vegada més exigents restriccions i normatives anticontaminació que cal complir, els motors de gasoil del fabricant de Stuttgart estan molt per sota dels límits establerts. Segons les emissions reals que han pogut mesurar –no les dels protocols estandarditzats–, la mitjana d’emissions dels motors dièsel de Mercedes és d’uns 20 a 30 mg de NOx per quilòmetre, mentre que el límit actual és de 114 mg. Evidentment, amb aquestes quantitats són capaços d’homologar els seus vehicles per l’exigent normativa Euro 6D-TEMP.

D’altra banda, també es va poder provar durant l’acte de presentació de la gamma el nou CLA, que compta amb un disseny renovat, un dinamisme millorat, tecnologia MBUX i una interessant versió Shooting Brake que millora l’habitabilitat.

Finalment, pel que fa a la gamma de turismes, la joia de la corona va ser el nou restyling de l’AMG-GT. El model s’ha renovat lleugerament i ara disposa d’alguns elements de disseny nous, com ara un volant actualitzat, un quadre de comandaments completament digital, una consola central renovada i una tracció millorada gràcies al sistema AMG Dynamics. La versió de prova que la marca va oferir corresponia a la versió GTC, una autèntica bèstia de 557 CV i 680 Nm de parell que és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en només 3,7 segons i arribar a una velocitat punta de 317 km/h. Llàstima que les preses de contacte van ser tan curtes, perquè realment és un cotxe que enamora. Potser si el demanem com a regal de Reis...

La gamma SUV i comercial es posa al dia

Pel que fa als models SUV, que representen el 30% de les vendes mundials de la marca, el model estrella de l’esdeveniment va ser el nou GLE, que no deixa de ser la quarta generació del mític ML presentat l’any 1997. Es tracta d’un dels SUV més exitosos de Mercedes, que en aquesta nova versió arriba amb algunes novetats molt interessants, com ara la suspensió E-Active Body Control –neumàtica i independent, amb xarxa de 48V–, que permet eliminar el balanceig i fins i tot disposa d’una càmera davantera que prepara els amortidors per fer front a les irregularitats del terreny. De fet, una de les característiques més curioses d’aquesta suspensió és la funció Free Driving, que puja i baixa el cotxe diversos centímetres contínuament per tractar de superar situacions complicades, com ara un bloqueig sobre la sorra o el fang.

D’altra banda, el GLE arriba amb dues pantalles de 12 polzades de sèrie, una batalla augmentada en 8 centímetres i una tercera filera de seients opcional, així com una opció mecànica 450 4Matic amb sistema d’hibridació lleugera de 48V EQ Boost.

Un altre dels models SUV que la marca va voler presentar a Valls va ser el nou GLC, tant en la seva variant normal com en la Cupè. Aquest model, que va arribar al mercat l’any 2008 sota la denominació GLK, no va tenir un gran èxit al nostre mercat en un primer moment, però últimament està remuntant i ha aconseguit vendre 7.000 unitats aquest mateix 2019.

Entre les novetats més destacables d’aquest SUV hi ha el sistema de connectivitat MBUX, la incorporació de nous motors dièsel i gasolina amb sistema EQ Boost de 48 volts i una nova suspensió.

Finalment, l'última novetat que Mercedes-Benz va presentar a Valls va ser la recent renovació de la seva furgoneta, la Classe V. Estèticament només ha canviat lleugerament la graella frontal i el para-xocs, però a nivell mecànic sí que ha rebut canvis importants, ja que amb la incorporació d’un nou motor de quatre cilindres i dos litres a la gamma ha aconseguit reduir l’impost de matriculació del 9,75% al 4,75%. A més, s’ha incorporat un nou nivell de potència amb el model 300D, que disposa de 239 CV i tracció posterior o 4x4.

Tota la gamma equipa de sèrie la caixa de canvis de nou velocitats i el sistema de frenada d’emergència. Opcionalment pot equipar les llums automàtiques i adaptatives o els seients de luxe, que curiosament són els mateixos que equipa el Classe S en la seva versió més llarga. El mes de març vinent també estarà disponible la Classe V amb el sistema MBUX –amb pantalles de 7,5 a 10,5”– i amb la suspensió neumàtica per a les quatre rodes. També en aquest mes arribarà la versió e-Vito Tourer, un model elèctric amb 400 km d’autonomia.

Ja de cara al mes de juny arribarà la versió totalment elèctrica EQV, amb una autonomia de 405 km, un motor de 150 kW (204 CV) i un sistema de càrrega ràpida que podrà passar del 10% al 80% de la càrrega en només 45 minuts.

Un 2020 carregat de novetats

Com és habitual, Mercedes va oferir als assistents una mostra del calendari de llançaments que té previst per a l'any vinent. En aquest sentit, en destaca especialment l’arribada de l’Smart EQ a principis del 2020 (ja no serà possible comprar un Smart amb motor de combustió, perquè tota la gamma serà elèctrica), i de diverses versions híbrides endollables per als models A250e i B250e (amb 70 km d’autonomia) i per als models GLE 350de (amb 100 km d’autonomia) i GLC 300e.

També està prevista l’arribada d’alguns models realment interessants, com la versió 35 AMG del GLA a la primavera, l’imponent GLS Maybach a l’estiu, l’AMG-GT Black Series de cara a la tardor i els nous Classe S i Classe S Maybach de cara a finals d’any. Sens dubte, un 2020 ben farcit de llançaments que tractaran de millorar encara més les vendes de la marca alemanya, que no només vol mantenir el liderat del triumvirat dels fabricants prèmium alemanys, sinó que també vol millorar la seva rendibilitat per encarar la transició cap al cotxe elèctric en plena forma.