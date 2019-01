Mazda 6 Wagon, classicisme tecnològic

Feia temps que no gaudia tant conduint una berlina amb motor gasolina atmosfèric i associat a un bon canvi de marxes manual. I és que Mazda és l’últim fabricant que encara aposta per motors gasolina de gran cilindrada associats a canvis manuals, enfront l’ofensiva dels motors turboalimentats amb cilindrades reduïdes o ‘downsized’. Una aposta clàssica que converteix la berlina d’Hiroshima en un supervivent únic en la seva classe, i que personalment em sembla d'agrair en un mercat cada cop més homogeneïtzat.

Una estètica continuïsta

Mazda ha actualitzat lleugerament el seu Mazda 6 de cara a la segona meitat de la seva vida comercial. La berlina japonesa estrena una nova calandra davantera més imponent que li aporta un aspecte tridimensional i aguditza el seu caràcter esportiu. A més a més el Mazda 6 ara inclou els fars antiboira led davanters de sèrie, detall que reorganitza el disseny de la part davantera del cotxe.

En la part posterior del cotxe Mazda ha integrat dues noves sortides d’escapament, situades a cada extrem de la part posterior, i ara la pintura de la carrosseria arriba fins a la part posterior del para-xocs posterior.

Els interiors del Mazda 6 mantenen un nivell altíssim, i la nostra unitat, equipada amb l’acabat més alt de la gamma, integra per primer cop un pràctic ‘Head-up Display’, una càmera de visió de proximitat zenital amb visió de 360º gràcies a quatre càmeres que monitoritzen el perímetre del cotxe i una qualitat percebuda increïblement elevada.

Seure’s a l’interior dels còmodes seients del Mazda 6 i sumar quilòmetres és tot un plaer, i el disseny dels interiors, clàssic però elegant i funcional, fan que qualsevol desplaçament es converteixi en un plaer. En aquest sentit cal destacar el sistema de calefacció i refrigeració integrat en els seients del cotxe, un extra molt interessant que vam fer servir durant els freds dies de la prova.

Les places posteriors són també prou amples i altes, permetent que una persona que superi els 180 centímetres d'alçada pugui viatjar amb comoditat sense haver de tocar el sostre amb el cap o els genolls amb els seients davanters. Amb tot encara milloraria la plaça central, fent-la una mica més pràctica i còmode.

El maleter d’aquesta versió familiar arriba als 522 litres, en comptes del 480 del model estàndar. En cas d’abatre els seients posteriors la capacitat arriba fins els 1.664 litres, una xifra realment esplèndida. Curiosmanent Mazda oferta el model sedan i el Wagon pel mateix preu a igualtat de motor i equipament, cosa que probablement farà que el comprador europeu es decanti per aquesta carrosseria que hem pogut provar.

Una mecànica sorprenent

El Mazda 6 es pot escollir amb quatre opcions de motorització, sempre sobre una plataforma de traccio davantera. Els japonesos disposen una oferta que inclou un motor dièsel 2.2 Skyactiv-D amb dues potències de 150 o 180 CV, i dos motors gasolina atmosfèrics i quatre cilindres, un 2.0 de 145 CV i un 2.5 de 194 CV.

La nostra unitat de prova utilitzava el motor 2.0 atmosfèric amb una potència de 145 CV associat a un canvi manual de sis relacions, un propulsor frugal que es va conformar amb un consum real mixt de només 6,5 litres, una xifra destacable per un motor atmosfèric en un cotxe de tall familiar de cert pes i envergadura.

Un consum de poc més de sis litres per una berlina de gairebé tona i mitja amb motor atmosfèric gasolina em sembla una xifra espectacular

Un cop en marxa, aquest propulsor es mostra eficient i silenciós, i fa un bon maridatge amb la caixa de canvis. Si no teniu al·lèrgia a la palanca de canvis no us costarà gaire reduir una o dues marxes per fer una pujada, un avançament o una incorporació, ja que el propulsor no es mostra contundent fins passades les 3.000 rpm. Però si esteu acostumats als motors turbo actuals o el canvi automàtic, ja us avisem que us costarà un petit període d’adaptació trobar la manera de treure les millors qualitats del motor japonès.

El Mazda 6 és un cotxe pensat per un ús més o menys familiar, i ofereix una comoditat excel·lent als ocupants gràcies al seu xassís i esquema de suspensions. Amb tot, la seva direcció encara és prou directe i comunicativa, i mostra reaccions nobles en tot moment. Curiosament el japonès no té cap selector de mode de conducció, i només té un mode estàndard pensat per facilitar la vida a qualsevol conductor.

L’hàbitat natural d’aquest Mazda 6 és la carretera ràpida o l’autopista, ja que és on mostra les seves millors cartes: comoditat, rapidesa i un consum de carburant contingut gràcies a la baixa relació de compressió del seu motor (una joia de l’enginyeria japonesa).

En canvi per les seves mides (4’9 metres de llarg i 1’84 d’ample) el Mazda 6 no és el cotxe ideal per perdre’s pels centres històrics de les grans ciutats, tot i que gràcies a les ajudes a la conducció, els sensors i les càmeres perimetrals fa que es pugui defensar també en aquest registre.

Les carreteres de revolts tampoc són l'escenari favorit del Mazda 6, tot i que gràcies a la qualitat del seu bastidor, la seva direcció comunicativa i el bon treball de les suspensions aquesta berlina de tall familiar pot enllaçar revolts amb certa agilitat, tot i que sense la contundència de les millors berlines esportives del mercat.

La nostra unitat també disposava d’un important arsenal tecnològic en matèria de seguretat, gràcies a elements tan interessants com l’avisador de canvi de carril, indicador de punts cecs al retrovisor, detector de fatiga, indicador de senyals de trànsit amb límit de velocitat incorporat, sensor de proximitat, un magnífic sistema d’àudio amb onze altaveus i la nova pantalla central de vuit polzades amb el navegador optimitzat i millorat en les seves funcions.

El preu de la nostra unitat de prova, amb el nivell d'equipament 'Zenith White' i que inclou seients de cuir blanc amb ajustaments elèctrics, memòria de posició dels seients i sistemes de calefacció i ventilació integrats és de 35.845 euros.