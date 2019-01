Cupra Ateca: estrenant la independència

La història de Cupra es remunta a l'any 1996, quan el Seat Ibiza Kit-Car va guanyar el Mundial de ral·lis de cotxes de dos litres de cubicatge amb dues cotxes motrius. Per celebrar-ho, els del Baix Llobregat van fer una edició especial limitada anomenada Ibiza Cupra (acrònim de Cup Racing) amb un acabat més esportiu que va causar furor entre el públic.

Des d'aleshores i durant 22 anys els Cupra identificaven els models més esportius de la marca Seat, però a partir d'ara Cupra es converteix en una marca independent, diferent de la resta de la gamma Seat. I el primer Cupra independent és aquest Cupra Ateca que avui podem provar.

El Cupra Ateca és un SUV esportiu de 300 CV i 400 NM de parell amb un canvi automàtic DSG de set relacions i tracció integral 4Drive capaç d'accelerar de 0 a 100 en 5,2 segons. Aquest primer model de Cupra costa 44.900 euros i es converteix així en el totcamí compacte de 300 CV més econòmic del mercat.

Una aposta estètica en entredit

El primer cotxe de Cupra no es diferencia gaire del Seat Ateca convencional. De fet, més enllà de les llandes específiques de 19 polzades, la part posterior dominada per les quatre cues d'escapament, les motllures interiors i exteriors i els logos i inscripcions de Cupra dominant la carrosseria, es podria creure que aquest és un Seat Ateca més o menys potent, però no el model d'una nova marca independent.

Convé esmentar el fet que la seva carrosseria rebaixada 10 mil·límetres ens pot fer pensar erròniament que aquest Cupra Ateca és més petit del que realment és. I és que aquest model no destaca per semblar excessivament gran, i potser hi haurà qui creurà que la seva estètica (amb el logo i les llandes de color bronze) és un punt recarregada.

El disseny dels interiors tampoc varia gens respecte a un Ateca convencional, més enllà del quadre d'instruments Virtual Cockpit heretat dels Audi i Volkswagen més tecnològics, la profusió de teixit Alcantara i la pell girada i un volant de caràcter esportiu amb fil en color bronze i el logo de la nova marca. Més enllà d'aquests detalls, aquest Cupra no presenta cap millora tecnològica ni del sistema d'infoentreteniment, que conserva el mateix navegador i pantalla central de 8 polzades que ja utilitzen els models de Seat més actuals.

De fet hi ha alguns detalls que criden força l'atenció i revelen alguns pecats de joventut d'aquest Cupra Ateca. A tall d'exemple, els fars led davanters encara porten inscripcions i logos de Seat, un detall que passa pràcticament desapercebut però que la nova Cupra independent hauria d'anar solucionant en futures versions dels seus cotxes.

Un SUV molt esportiu

El departament Seat Sport ha fet una gran feina que inclou un xassís adaptatiu més rígid i esportiu, una nova arquitectura de les suspensions i fins a sis modes de conducció (Confort, Sport, Cupra, Snow, Off-road i Individual) que modifiquen el caràcter i varien la resposta del cotxe gràcies als paràmetres que actuen sobre la direcció, la gestió del motor i de la caixa de canvis.

La nostra unitat de prova utilitzava el paquet Performance, que costa uns 2.400 euros més i inclou seients esportius tipus 'bucket' i frens de disc signats per Brembo, que milloren molt les qualitats dinàmiques del totcamí de Cupra.

Dotat amb tracció integral i 300 CV de potència, una excel·lent posada a punt i un repartiment del pes molt estudiat, el Cupra Ateca es mostra un cotxe àgil i reactiu en qualsevol escenari, capaç de gestionar revolts amb una gran facilitat i de ser ràpid, segur i efectiu fins i tot amb l'asfalt fred o moll. I és que aquest Cupra Ateca és un cotxe molt segur, que gràcies a la gestió de l'electrònica –poc intrusiva però molt efectiva– i al plantejament general del cotxe presenta un comportament dinàmic molt neutre i molt noble, sense que hàgim de gestionar rareses o inèrcies al volant fins i tot a ritmes prou alts. L'únic que voldria destacar, i aquesta és una característica comuna amb altres models de Seat, Volkswagen, Audi o Skoda, és que el cotxe no acaba de ser del tot comunicatiu, i que no acaba de transmetre tot el que passa a l'asfalt: en definitiva, els alemanys són cotxes molt més efectius i segurs que no pas passionals.

Amb tot, no podem perdre de vista que, tot i ser un SUV, el Cupra Ateca és un cotxe molt potent amb uns límits molt més alts que no pas els de la majoria de conductors (jo el primer). El seu so i l'empenta de la seva mecànica poden fer que sigui relativament fàcil superar els límits de velocitat si no estem pendents del velocímetre. Per tant, aquest és un cotxe per gaudir i circular amb agilitat i alegria, però cal tenir prou seny per gestionar-lo amb seguretat.

Un punt positiu d'aquest Cupra Ateca és el seu caràcter polivalent, i és que, a diferència d'altres esportius radicals, aquest totcamí d'altes prestacions es pot convertir en un bon aliat per a tota la família en un ús quotidià i urbà. Fins i tot pot fer-nos servei per fer petites incursions fora de l'asfalt gràcies al seu mode Off-road, tot i que el fet de tenir menys alçada lliure, les llandes de 19 polzades i els neumàtics Pirelli P Zero no serien els millors aliats per heure-se-les amb troncs, pedres, fang i sorra.

El Cupra Ateca no és un cotxe gaire estalviador. De fet, és difícil baixar dels 10 litres als 100 quilòmetres circulant per carreteres ràpides i autopistes, i és possible arribar als 20 litres si practiquem una conducció esportiva atacant el nostre tram favorit.