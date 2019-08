Comparativa Nissan X-Trail: dièsel o gasolina?

Ara fa uns mesos vam poder explicar-vos de primera mà les virtuts del Nissan X-Trail, el SUV gran de set places més venut del nostre mercat. Ara hem volgut anar un pas més enllà i hem volgut comparar les dues opcions mecàniques disponibles amb l’X-Trail: si fins fa poc el dièsel era el combustible favorit pels compradors de totcamins grans, l’escàndol de les emissions i les restriccions a la circulació han començat a inclinar la balança a favor dels motors de gasolina.

Dues mecàniques equivalents

Les dues unitats seleccionades disposaven del nivell d’equipament Tekna, el més alt de la gamma Nissan per a aquest vehicle, amb seients de cuir amb calefacció, sostre panoràmic, barres al sostre i ajudes a la conducció com ara l’avisador de canvi de carril o el sistema de reconeixement de senyals.

Així doncs, les dues unitats de la comparativa disposen de la mateixa capacitat de maleter, les mateixes cinc places homologades (es poden configurar amb dues places auxiliars més) i un equipament pràcticament igual. De fet, ja vam dir quan vam provar l’X-Trail que aquest cotxe ens semblava un dels millors vehicles per viatjar amb comoditat i confort amb tota la família o amics i per fer activitats en entorns on només es pot accedir amb vehicles adequats per allunyar-se de l’asfalt.

Nissan comercialitza un motor dièsel de quatre cilindres en línia 2.0 dCi d’origen Renault amb dues potències de 130 o 177 CV, que es poden associar a un esquema de tracció davantera o integral (4x4) i un canvi manual de sis relacions o un automàtic anomenat Xtronic. En el cas de la nostra unitat de prova la versió dièsel arribava als 177 CV de potència i anava associat a un esquema de tracció integral i canvi automàtic Xtronic. El motor dièsel homologa uns consums teòrics de 4,9 a 5,6 litres cada 100 quilòmetres en funció del sistema de tracció i de transmissió escollida.

Pel que fa a les mecàniques gasolina, Nissan disposa d’un únic motor de quatre cilindres 1.6 DIG-T amb turbo que arriba als 163 CV i que promet un consum teòric de 6,2 litres, també allunyat de la realitat. Aquest motor va associat a un canvi manual de sis relacions i un esquema de tracció davantera.

Confort i consum, gasolina

Més enllà de les diferències entre el canvi manual i l’automàtic, el primer que ens sorprèn a l’hora de comparar els dos models és el nivell de rumorositat i soroll que es percep tant dins com fora del vehicle.

La variant de gasolina de l’X-Trail és més suau i silenciosa a l’hora de circular, mentre que el motor dièsel té un so un punt tosc i un tacte més aspre que no pas el motor de gasolina. Aquest element es fa especialment perceptible quan circulem per entorns urbans i hem de reiniciar la marxa de forma repetitiva o a l’hora d’efectuar incorporacions o avançaments per carreteres ràpides o autopistes.

Pel que fa als consums, cap dels dos propulsors arriba a complir amb els registres que homologa la seva fitxa tècnica. Vaig efectuar el mateix recorregut circular de 300 quilòmetres amb les mateixes condicions de circulació, i si bé el motor dièsel va presentar uns consums una mica menors (una mica menys de 7 litres en el cas del motor dièsel dCi i 7,3 en el del motor gasolina DIG-T), el poc més de mig litre de diferència de consum entre els dos propulsors i el preu actual dels carburants no justifiquen la compra del cotxe amb motor dièsel amb un criteri d’estalvi, sobretot si tenim en compte la diferència de preu de compra entre els dos models. Ara bé, el fet que la versió dièsel disposés de sistema de tracció integral 4x4 li suposa un extra de pes que penalitza el seu registre de consum. La variant de 130 CV del motor dCi amb tracció davantera millora sensiblement els registres del motor dièsel, rebaixant-los a poc més de cinc litres i mig en el mateix recorregut. Si realment busquem un cotxe per fer molts quilòmetres i mantenir un consum ajustat, aquesta seria la meva primera opció.

Per empenta i prestacions, dièsel

En canvi, el motor dièsel és molt més contundent en la zona baixa i mitja del compta-revolucions, i s’arriba a mostrar molt més vigorós pel que fa a les prestacions pures: en resum, el motor 2.0 dCi accelera més i té més parell que no pas el motor DIG-T.

Aquest fet fa que el motor dièsel sigui més indicat si realment hem de fer-lo servir de forma intensiva fora de l’asfalt (té una primera marxa prou llarga que fa les funcions d’una mena de reductora) o per arrossegar un remolc o carregar al màxim el seu maleter de forma habitual.