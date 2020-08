BMW Sèrie 3 Touring 330d xDrive: recepta tradicional, èxit garantit

Per més que ho pugui semblar, no és un error. En un moment en què el mercat automobilístic està inundat de totcamins amb motors de gasolina o híbrids, hem provat un BMW 330d Touring, un vehicle familiar que està equipat amb un enorme motor dièsel. D’entrada pot semblar una bogeria ja no només comprar aquest vehicle sinó senzillament comercialitzar-lo. Així doncs la pregunta és evident... ¿Té sentit vendre aquest cotxe actualment?

Ara que van mal dades, ¿té sentit que BMW segueixi comercialitzant cotxes nous amb motor dièsel? La resposta –potser– et sorprendrà...

Sincerament, crec que la resposta és afirmativa, però sempre que vagi destinat a un públic molt concret. De fet, com ha passat sempre amb qualsevol cotxe dièsel. Quan ara fa uns anys la febre del dièsel va escampar-se per tot el mercat europeu, gairebé tothom comprava vehicles amb aquest combustible sense recórrer la quantitat necessària de quilòmetres per justificar aquesta elecció. Ara, més enllà de la criminalització que està patint el gasoil, continua sent una opció vàlida per a un tipus de conductor molt concret, que fa principalment molts quilòmetres per autopista.

I aquí és on el BMW 330d Touring destaca per sobre de la resta. La unitat que il·lustra l’article s’ha mostrat com una de les millors opcions per viatjar amb un confort espectacular i uns consums força reduïts (tenint en compte la potència i el pes del cotxe). A més, és el primer cop que a l’Ara Motor ens posem al volant de la nova generació del BMW Sèrie 3, així que veurem què ens ofereix el nou model estrella de la marca bavaresa.

DISSENY EXTERIOR

Com deia, el mercat està inundat de vehicles de tipus SUV i la mateixa BMW té una gamma de totcamins que comença amb l’X1 i acaba amb l’X7. Però, curiosament, els millors vehicles de la marca per viatjar per autopista, amb la família i amb molt d'equipatge són els BMW Sèrie 5 Touring i aquest BMW Sèrie 3 Touring.

En el cas del nou Sèrie 3, el disseny exterior del model familiar és igual que el de la berlina fins passat el pilar B, on comencen les diferències. Això vol dir que presenta una part frontal amb una graella frontal més gran que la del model anterior (els famosos ronyons de BMW) però que encara es mostren força equilibrats, lluny de la mida enorme dels Sèrie 7, X7 o el renovat Sèrie 4.

Els grups òptics també tenen un nou disseny i tecnologia LED de sèrie, tot i que opcionalment poden disposar d’il·luminació làser. La nostra unitat de proves portava aquesta tecnologia i el resultat és senzillament espectacular. Si passem a observar el Sèrie 3 Touring de perfil, el primer que veurem és que les seves mides són exactament iguals que les de la versió sedan. De fet, gairebé no canvia la seva mida: 4,709 metres de longitud, 1,827 d’amplada i 1,445 d’altura. L’única mida que canvia és aquesta última, que en el cas de la versió berlina és d’1,435 metres.

Així doncs, el BMW Sèrie 3 Touring és igual de gran que el sedan, de manera que la marca s’ha limitat a incrementar la mida del tercer volum per millorar l’habitabilitat a les places posteriors i augmentar la capacitat del maleter. La vista lateral és molt atractiva gràcies a les proporcions del vehicle –capó molt allargat i formes molt aerodinàmiques amb poques línies de tensió– i a les llandes de 18 polzades (de sèrie són de 17” però opcionalment poden arribar a les 19”).

Finalment, la part posterior d’aquest model disposa d’unes òptiques LED exactament iguals que les de la versió sedan. Això es tradueix en uns fars estilitzats que disposen d’una signatura lumínica en forma de lletra L molt allargada. També s’hi poden veure unes motllures decoratives cromades i dues sortides d’escapament completament reals.

Abans de passar a comentar com és l’interior del BMW Sèrie 3 Touring m’agradaria destacar un element característic del model que il·lustra l’article. A diferència del que acostuma a ser habitual en BMW, aquesta unitat no disposava de l’acabat esportiu M sinó que tenia el paquet Luxury. Per aquest motiu els para-xocs no són tan agressius, els ronyons i les motllures són cromades i les barres del sostre són platejades.

Trobo que aquest paquet de disseny representa l’equilibri perfecte entre l’esportivitat innata del Sèrie 3 i l’elegància dels detalls cromats i és molt adient per a un vehicle pensat per viatjar en família i que està més orientat al confort que a l’esportivitat.

DISSENY INTERIOR

L’interior del BMW Sèrie 3 Touring és una representació fidel de l’exterior. Si per fora m’ha semblat un cotxe que té un 33% d’elegància, un 33% d’esportivitat i un 33% de discreció, per dins la recepta és la mateixa. És evident que la tapisseria de cuir del nostre model disposava d’un color molt poc discret, però quan faig servir aquest terme em refereixo més aviat al fet que el conjunt es percep com a dissenyat sense voler ser excessivament cridaner.

Tots els controls estan ben ordenats i en general el quadre de comandaments és força minimalista. Ara la pantalla central de 10,25 polzades (opcional, la de sèrie es de 8,8”) és tàctil, tot i que es pot controlar igualment mitjançant el comandament iDrive situat a la part baixa de la consola central.

BMW ofereix tota una sèrie funcionalitats per al sistema d’infoentreteniment que fan del Sèrie 3 un cotxe molt tecnològic. El control per veu se suma a un control gestual molt interessant i efectiu i la connectivitat amb l’smartphone i el navegador del vehicle fan que més que conduir un cotxe sembli que estem conduint un ordinador. Això sí, la marca bavaresa continua apostant per botons físics per controlar el volum del sistema multimèdia i per seleccionar l’emissora o la cançó. Punt positiu per a BMW en aquest sentit.

Darrere d’un volant de cuir molt agradable al tacte i que afortunadament és completament rodó podem observar una instrumentació completament digital amb pantalla de 12,3 polzades, tot i que de sèrie disposa d’un monitor més petit amb 5,7”. No només és personalitzable i modifica el seu disseny en funció del mode de conducció escollit, sinó que es complementa amb el Head-Up Display per oferir totes les dades que necessitem i encara més. Per informació no serà.

Això sí, tot i que l’equipament de sèrie és complet, hi ha algunes mancances inacceptables en un vehicle de gairebé 60.000 euros. A més, si volem equipar tots els assistents a la conducció disponibles i altres funcionalitats pràctiques o de confort (il·luminació làser, sostre solar practicable, equip de so Harman&Kardon, les pantalles en mides més grans o els controls gestuals) haurem de passar per caixa i el preu final s’acostarà perillosament als 80.000 euros. Una xifra que, sens dubte, és massa elevada per a un vehicle d’aquestes característiques, més enllà del seu nivell de luxe o refinament.

HABITABILITAT

Sens dubte aquest aspecte és el més important quan ens trobem davant d’una versió familiar. I s’ha de reconèixer que el BMW Sèrie 3 Touring d’aquesta prova compleix amb nota en aquest apartat i millora notablement les dades de l’anterior generació. A les places davanteres el confort és total, però a les posteriors també hi trobem un espai més que suficient.

Com que en la versió Touring el sostre no té la caiguda tan pronunciada de la berlina, no patirem per tocar amb el cap quan entrem al cotxe. De la mateixa manera, un cop a dins no haurem de patir per tocar amb el sostre. Tampoc tindrem cap problema amb l’espai per a les cames, ja que els genolls tenen marge suficient i els peus es poden encabir sense problemes per sota dels seients davanters.

Alguns elements opcionals (com ara els para-sols laterals o el sostre solar) se sumen a d’altres de sèrie (com la climatització posterior independent) i contribueixen a augmentar el confort i la sensació d’espai de les places posteriors, malgrat la plaça central posterior no sigui la millor del segment. Malauradament, el túnel central és molt prominent i el respatller del seient molt dur, de manera que el BMW Sèrie 3 Touring és un vehicle recomanable per a quatre passatgers.

Finalment, ens fixem en la capacitat del maleter, que ha crescut fins als 500 litres i disposa d’una boca de càrrega força gran. No només té apertura elèctrica, sinó que pot obrir-se passant el peu per sota del para-xocs per facilitar-nos la càrrega quan portem les mans ocupades. A més, també disposa d’apertura independent del vidre posterior i podrem accedir al maleter sense haver d’obrir completament la porta posterior.

Les formes són molt aprofitables i BMW ha instal·lat tota una sèrie d’elements pràctics, com ara una moqueta amb superfície engomada per subjectar la càrrega i una xarxa per separar l’equipatge de la resta de l’habitacle. A més, els seients es poden abatre en disposició 40:20:40 de manera automàtica mitjançant uns botons situats a la part posterior i d’aquesta manera es pot obtenir una superfície plana de càrrega de 1.510 litres.

MOTOR

Si abans deia que podia semblar una bogeria comercialitzar avui dia un vehicle dièsel amb tanta potència, adonar-se que el motor en qüestió és un sis cilindres en línia podria acabar de confirmar-ho. Però crec que es tracta d’un propulsor molt interessant i que més enllà de les xifres pot ser molt eficient i força estalviador.

Es tracta d’un bloc de 3.0 litres i sis cilindres situat en posició longitudinal, fabricat en alumini i que desenvolupa una potència de 265 CV i un parell de 580 Nm. En aquesta versió xDrive envia la seva força a les quatre rodes, però en el model més senzill està connectat únicament a les rodes posteriors. A nivell de prestacions, resulta molt més que suficient per moure els 1.820 kg que pesa i és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 5,4 segons, unes dades dignes de qualsevol compacte GTI.

BMW també disposa en la gamma de motors gasolina de potència similar (330i de 258 CV) i fins i tot superior (340i de 374 CV), però en aquest model en concret el propulsor dièsel és el més adient. Perquè a nivell de potència anirem sobrats en qualsevol circumstància però a l’hora de registrar consums baixos ho agrairem especialment. Sens dubte, un fet remarcable en un vehicle pensat per fer viatges llargs amb la família i el maleter ple.

El consum homologat del BMW Sèrie 3 Touring 330d xDrive és de 6,3 litres segons el cicle WLTP, una xifra realment bona. I ara ve el millor d’aquest model: és possible aconseguir aquesta xifra. Ara, evidentment no en totes les circumstàncies, ja que per autopista fins i tot podrem baixar dels 6 litres, però per carreteres secundàries circulant a ritme alegre no baixarem dels 9 litres. Així doncs, el consum real se situa en uns 7 litres cada 100 km aproximadament. Una xifra més elevada que l'oficial, sí, però que em sembla excel·lent per a un vehicle de gairebé dues tones, sis cilindres i 265 CV.

DINAMISME

L’aspecte de l’acabat Luxury de la nostra unitat de proves resulta molt menys esportiu que el de les versions amb acabat M, però més enllà dels detalls estètics el més important és el comportament del xassís. I en aquest sentit BMW no pot amagar que és la més esportiva del trio alemany premium format per Audi, BMW i Mercedes.

El BMW 330d Touring xDrive es pot mostrar com una berlina suau, molt confortable i frugal si activem el mode de conducció Eco Pro i rodem a ritmes tranquils, però alhora pot passar a ser un vehicle molt dinàmic activant el mode Sport i l’opció seqüencial amb lleves al volant de la seva caixa de canvis automàtica de convertidor de parell i vuit velocitats.

La nova generació del Sèrie 3 es mostra igual d’esportiva que l’anterior, de manera que aconsegueix una conducció molt equilibrada. Amb elements com la direcció esportiva variable o la suspensió adaptativa aconseguirem que el vehicle sigui molt còmode i silenciós per autopista (tot i que sense arribar a mostrar-se com una catifa voladora amb rodes) i alhora sorprenentment àgil per carretera.

L’acceleració és brutal, de manera que no haurem de patir per fer recuperacions, avançaments o incorporacions. I si hem de circular per ciutat només patirem per la seva longitud, perquè si equipem els assistents a la conducció, l’aparcament automàtic o les diverses càmeres que ens projecten una imatge 3D de l’entorn no patirem en absolut haver de moure 4,7 metres de cotxe per la jungla urbana. Tot plegat s’afegeix a la tracció total d’aquesta versió per aportar un extra de seguretat i adherència, que fan del BMW Sèrie 3 Touring 330d un dels familiars més polivalents i equilibrats del mercat.