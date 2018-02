BMW Sèrie 5 Touring, un regal pels cinc sentits

Vista

El nou Sèrie 5 Touring és un dels cotxes més elegants i equilibrats mai fabricats per BMW. Discret però exuberant alhora, la fisonomia d’aquest Sèrie 5 familiar (Touring) és més que agradable a la vista. Un disseny difícilment superable que conjuga l’essència dels bavaresos gràcies calandra amb el característic doble ronyó s'associa amb uns grups òptics davanters de leds adaptatius que culminen un capó poderós, afilat i allargat, amb nervadures marcades que conflueixen sobre la lluna davantera i el pilar A.

Tot i ser un cotxe realment gran (fa pràcticament 5 metres de llarg i 2 d’ample) és més lleuger i àgil que la generació precedent, gracies a l’ús de materials més lleugers i un disseny del bastidor més rígid i compacte que a més proposa un centre de gravetat encara més baix per millorar la seva tracció i resposta dinàmica.

I precisament la vista no us fallarà mai gràcies als fars led adaptatius que incorpora aquesta nova generació de la Sèrie 5 i que il·luminen perfectament l’asfalt, fins i tot en trams revirats o de baixa visibilitat.

Encara hi ha més. El quadre d’instruments, els rellotges del compta-revolucions i el velocímetre, la resta de comandaments i fins i tot el climatitzador són totalment digitals, en un exercici tecnològic de primer ordre.

Per optimitzar la vista en aquesta nova generació de Sèrie 5, BMW incorpora un sistema de càmeres d’aparcament anomenat ‘Park Assistant Plus’ amb 3D que ens permet veure absolutament qualsevol angle del vehicle gràcies a les diverses càmeres i sensors del cotxe, i fins i tot ens mesura i analitza les places d’aparcament circulant a baixa velocitat pel seu costat. Per arribar allà on no hi veuen els nostres ulls aquest Sèrie 5 Touring també disposa d’un sistema de detecció de carrils, control adaptatiu de la velocitat i assistent d'aparcament automàtic, entre altres dispositius que fan que el cotxe sigui cada cop més intel·ligent, estigui connectat i, sobretot, sigui més segur.

Però imaginem que tot i els sistemes d’ajuda no veiem clar on o com aparcar aquesta berlina familiar. BMW incorpora també la funció d’aparcament remot mitjançant la clau digital ‘Display Key’ per encabir el bavarès fins i tot en les places més difícils i estretes amb total seguretat.

A sobre, aquest Sèrie 5 Touring és un cotxe prou gran per encabir una família estàndard sense cap problema. Les places posteriors poden encabir fins a tres ocupants amb facilitat i el maleter de 570 litres ens permet carregar amb l’equipatge de tota la família sense problemes. Fins i tot és possible encabir dos cotxets infantils o maletes de mida gran sense patir per l’espai de càrrega, accessible i pràctic a parts iguals.

Oïda

Amb el nou equip de so envolvent amb 16 altaveus signat pel fabricant Harman/Kardon probablement no necessitaràs tornar a l’Auditori en molt de temps. L’acústica de bord és senzillament espectacular, amb una nitidesa i qualitat realment impressionants. A més, si ho maridem amb el control gestual del volum, l’experiència auditiva es converteix en un festival pels sentits.

Gràcies al sistema ‘Professional Copilot’ també podrem emetre ordres de veu que el cotxe interpretarà per guiar-nos al restaurant, benzinera o supermercat més pròxim, o per assesorar-nos mitjançant la pantalla central de l’estat del trànsit o per avisar-nos a l’hora de canviar de carril.

L’altre sorpresa agradable és l’absència de soroll dins de l’habitacle. El motor dièsel pràcticament no es percep un cop som dins el cotxe (fora sí és més sorollós) i el xassís i el bastidor tenen una qualitat excel·lent un cop en marxa, sense filtrar cap so o molèstia tot i circular per ferms irregulars o asfalt en mal estat.

Olfacte

Crec que aquest Sèrie 5 Touring és un dels pocs cotxes que m’entren directament pel nas. Sí, ja sé que els cotxes nous tenen una olor molt característica, i que si volem podem comprar ambientadors al supermercat de la cantonada de casa.

Però el nou Sèrie 5 compta amb un ambientador integrat, que ens permet escollir entre diverses fragàncies i la intensitat amb què volem que l’ambientador treballi dins l’habitacle. Aquest detall, que pot semblar insignificant, és un dels punts que diferencien un cotxe de luxe de debò de la resta de models generalistes, i personalment em sembla un dels punts que ajuden a fer del Sèrie 5 una experiència sensorial.

Tacte

A primer cop d’ull els interiors d’aquest Sèrie 5 Touring destaquen per la seva qualitat percebuda. Materials com el cuir o la pell són omnipresents, i esdevenen realment agradables al tacte.

Un altre dels punts forts dels BMW és el comandament multimèdia gestual que ens permet controlar el volum, fer més gran el mapa o altres accions sense haver de tocar la pantalla tàctil ni cap botó, només amb un gest de la mà.

Gust

Evidentment un cotxe no és un element comestible, però sí que podem gaudir l’essència que ens transmet posar-nos al volant. I creieu-me, hi ha pocs cotxes que transmetin el mateix que aquest 520d Touring un cop ens situem al volant.

La direcció del cotxe és molt directe i comunicativa, i tot i les mides i el pes del cotxe (pràcticament 5 metres de llarg i més de 1700 quilos) és sorprenentment àgil gràcies als 190 CV extrets del propulsor dièsel de dos litres de cubicatge i quatre cilindres associat a un canvi automàtic ZF de vuit relacions.

Es nota que els enginyers de BMW saben quin és el punt més important de la personalitat de la marca bavaresa, que no és cap altre que la seva vocació dinàmica. Aquesta berlina està realment ben fet, i això es percep amb facilitat al volant: un xassís rígid, una suspensió molt ben treballada i equilibrada, una posició al volant fantàstica i un repartiment del pes que no mostra cap mena d’inèrcia converteixen aquesta Sèrie 5 Touring en el referent dinàmic del segment E. De moment no existeix, però crec que un hipotètic M5 Touring podria posar les coses molt complicades a l’Audi RS6 Avant que vaig provar fa uns mesos.

També podem modificar el perfil de conductor en funció de les nostres preferències, necessitats o estat d’ànim és possible gràcies al Driving Experience Control amb diversos modes de conducció, anomenats ‘Comfort’, ‘EcoPro’, ‘Sport’ i el nou mode ‘Adaptatiu’, que regula constantment el control dinàmic de la suspensió, de la direcció i de la gestió de la caixa de canvis per a oferir en tot moment la millor respota per les necessitats del vehicle, i val a dir que interpreta i s’adequa realment molt bé les necessitats reals de conducció en cada moment.