BMW S 1000 RR M Performance: edició limitada

Aquest 2019 BMW ha canviat totalment la seva superbike BMW S 1000 RR M Performance, la tercera generació d'un model que portava des del 2009 al mercat. BMW ha canviat fins l’últim cargol, una moto totalment nova per poder, així, lluitar en el campionat del món de superbikes en igualtat de condicions amb les seves rivals.

Avui us portem la versió M Performance, una lletra històricament lligada a la competició de la marca bavaresa i que va dirigida als clients que busquen un extra d’exclusivitat, prestacions i esportivitat. BMW ha aconseguit fabricar una autèntica bèstia capaç de batre el cronòmetre de qualsevol circuit. Però sorprèn, i molt, el comportament tan noble que té aquesta moto fins i tot per circular per via pública.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Els enginyers de Munic han dissenyat un propulsor completament nou, més petit i lleuger, capaç de girar gairebé a 15000 rpm. Entreguen, en aquesta versió, l’escandalosa xifra de 207 CV i un parell màxim de 113 Nm.

Gràcies a l’ús massiu de materials lleugers com el titani, l’acer inoxidable i la fibra de carboni, el conjunt no arriba als 200 quilos: concretament la bàscula s’atura en els 193,5 quilos. Una autèntica barbaritat: aquesta superbike ofereix més CV que quilos.

Per gestionar de manera eficaç aquest coet de dues rodes, BMW ha adaptat el sistema Shift Cam –ja estrenat en la R 1250 GS– que ajuda, i molt, a dosificar la potència brutal de la moto. Circulant amb el mode Road i amb el motor funcionant per sota de les 9500 rpm, és una moto dòcil i noble que fins i tot sembla una moto de menor cilindrada. Però, quan sobrepassem aquest règim, ja cal que us agafeu fort al manillar perquè es transforma en un autèntic coet.

La BMW S 1000 RR M Performance té quatre mapes o modes de conducció disponibles, anomenats Road, Rain, Dynamic i Race. Associats a les suspensions electròniques DDC permeten configurar el comportament dinàmic i del motor de manera completa, i adequar la moto a les condicions i al tipus de carretera en què ens trobem.

Els conductors més exigents i que tinguin ganes d’alliberar adrenalina també disposen d’un mapa anomenat PRO exclusiu per un ús en circuit. Aquest mode ens ofereix un limitador de velocitat pel pit lane, antiwheelie, launch control i diverses configuracions tant de motor com de suspensions.

Tota aquesta informació –que és molta– la podem gestionar mitjançant una pantalla TFT d’excel·lent lectura, amb infinitats de paràmetres que ens ajuden a entendre el comportament de la moto.

M Performance

El paquet M, que BMW introdueix per primer cop en una motocicleta, inclou un gran ventall de millores per a la S 1000 RR, com ara unes precioses llandes de fibra de carboni que permeten alleugerir el conjunt, els ja esmentats diversos modes de conducció, un exclusiu seient de tipus sport, una nova tapa pel seient de l’acompanyant, unes exclusives subjeccions del basculant i una bateria més lleugera.