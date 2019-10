BMW C400 GT, un escúter ‘premium’

La marca bavaresa ha volgut irrompre al mercat amb dues noves versions de la C 400, la C 400X i la C 400 GT, precisament la versió que hem pogut provar i que avui us portem. La C 400 GT adopta diversos canvis estètics que la fan diferent de la C 400 X, sobretot centrats en aportar al conjunt un plus de luxe i comoditat.

La posició de conducció és ara més relaxada gràcies al suport lumbar del seient, les cames tenen molt més espai, cosa que ens permet estirar-les força endavant mantenint els peus plans a les plataformes. A més a més, aquesta posició més natural del cos fa que el manillar quedi una mica més a prop del conductor i permet un millor control de l’escúter alemany.

Per acabar d’arrodonir aquesta aposta pel confort, la gran pantalla paravents de la C 400 GT permet que tant el conductor com l’acompanyant quedin totalment protegits del vent quan circulen fora d’un entorn o àmbit urbà.

Però no tot són flors i violes: la capacitat de càrrega és un dels punts que menys ens ha agradat d’aquesta C 400 GT, i creiem que pot ser un fet determinant a l’hora de decidir-se per aquest model o un altre del mateix segment. La C 400 GT disposa de dues guanteres a la part davantera que es bloquegen amb el contacte.

Sota el seient hi trobem el sistema Flexcase de BMW, amb un espai que permet deixar-hi un casc integral. Fins aquí tot bé. El problema d’aquesta bossa d’emmagatzematge és que nomes la podem desplegar quan la moto està estacionada i, per tant, en marxa no podrem portar un segon casc sota el seient: tan sols hi podrem portar alguna bossa o objecte, sempre que aquest no sigui massa gros.

MOTOR I COMPORTAMENT

El motor de la BMW C 400 GT és el que més ens ha agradat de tot el conjunt. I és que el propulsor alemany d’un cilindre i 350cc produeix 34 CV i 35 Nm de parell, empeny amb suavitat però amb prou contundència en qualsevol règim de voltes, per bé que en la zona mitjana i alta del compta-revolucions accelera amb força i fa senzills els avançaments i les incorporacions.

BMW anuncia un consum de 3,5 l / 100 km, una xifra que ens permet una autonomia teòrica d’uns 300 quilòmetres, per bé que durant la prova el consum ha pujat fins als 4,2 litres. En l’apartat de suspensions i frens, munta el mateix sistema que la BMW C 400 X, cosa que li ofereix un bon balanç pel que fa a comportament dinàmic. Es tracta d'un escúter del segment mitjà-gran i, tot i que pesa vuit quilos més que la C 400 X, no arriba a ser un escúter que pesat, ja que la rigidesa del xassís i la posada a punt de les suspensions li confereixen una gran agilitat.

L’equip de frenada està signat per Brembo (ByBre), que, juntament amb l'ABS i el control de tracció ASC, ajuden a tenir una conducció segura i eficaç i a mantenir la seguretat i la tracció en tot moment.

EQUIPAMENT I CONECTIVITAT

Aquest escúter disposa del nou sistema Connected Ride de BMW Motorrad, que consisteix en un quadre de comandaments totalment digital que es pot controlar mitjançant la rodeta col·locada en el puny esquerre, que de manera molt intuïtiva permet desplaçar-se per tots els menús del quadre i connectar la moto amb el nostre smartphone, consultar el GPS, escoltar música i controlar tots els paràmetres de la moto, com la pressió d’aire del neumàtics, la temperatura exterior i de l’oli...

Amb un preu de 7.950 euros, la BMW C 400 GT té un preu més elevat que les seves rivals, però amb un equipament molt més complert. Ara seran el temps i la demanda dels clients els que diran si aquesta moto es convertirà en un dels pals de paller de l’oferta sobre dues rodes de BMW Motorrad.