Audi TT 45 TFSI Quattro: un esportiu assenyat

Sembla mentida que ja hagin passat 20 anys des que es va posar a la venda la primera generació de l'Audi TT Roadster. Molts dels que ens trobem enmig de la trentena, segur que recordarem aquell moment de la nostre adolescència, ja que aquell Audi descapotable ràpidament es va convertir en objecte de desig per a molts de nosaltres, o com a mínim un desig més accessible que el pòster de Lamborghini que penjava a la paret de la nostra habitació.

Aquell era un cotxe pràcticament calcat al seu prototip, amb unes formes arrodonides i aerodinàmiques, que ens semblaven futuristes i ens deixaven ben embadalits en aquella època. Fins i tot la pel·lícula Jo, robot de l’any 2004 va presentar un prototip anomenat RSQ, que va despertar una expectació inusual: hi ha gent que va arribar a modificar els seus TT per a intentar imitar el model cinematogràfic.

Vint anys després em trobo a les meves mans amb la posada al dia de mitja vida (el que popularment anomenem restyling) del model de tercera generació, i comprovo que tot ha canviat per a no canviar res. M’encanta.

Audi ha sabut cuidar com mereix un model icònic. Sempre salvant les distàncies, tal com sol fer Porsche amb el seu 911, o a un nivell més planer, Volkswagen amb el seu Golf. Actualització rere actualització l'Audi TT no ha perdut cap senyal identificativa de la seva personalitat, trobant la fórmula exacta per modernitzar i adequar als gustos actuals la mateixa essència estètica que va funcionar ja fa 20 anys.

Aquesta tercera generació és la que més canvis aporta al model. El frontal presenta un disseny molt més agressiu i afilat que el de les dues primeres generacions gràcies a la presència de formes geomètriques a la carrosseria, als nous fars matrix led més estrets i a una cintura del capó més baixa. Com a bon Audi que és no renuncia a la ja clàssica graella octogonal, i les 4 anelles es veuen desplaçades al capó. En general el frontal recorda força al de l’Audi R8.

A la vista lateral hi destaquen les enormes llandes de 20 polzades opcionals de color negre i perfil polit, que tot i la seva mida, no semblen gens desproporcionades gràcies als enormes passos de roda, que continuen presentant una estètica marcada i arrodonida des de la primera generació. Al cantó posterior dret hi trobem la ja també cèlebre tapa del dipòsit metàl·lica i amb la nomenclatura TT.

La part posterior continua pràcticament sense modificació en aquest restyling i, tret d’uns pilots més estrets i un difusor negre brillant més marcat, segueix recordant el model de primera generació. Fins i tot presenta una doble cua d’escapament de tipus central inspirada en les versions més prestacionals del primer model, l'1.8T de 225CV.

Interiors

L’interior està inspirat per la tònica general del conjunt. Tot recorda a la primera generació però és el lloc on els dissenyadors han decidit arriscar més. Per oferir un disseny del taulell més net i un espai més diàfan per als ocupants, s’ha decidit prescindir de tota pantalla supèrflua que trencaria amb la simplicitat interior. Menys és més en alguns casos.

Així doncs, la pantalla multimèdia desapareix, i totes les seves funcions es poden controlar directament des del virtual cockpit equipat de sèrie. Una aposta arriscada, i amb la qual costa un parell de dies perdre el costum de girar el cap per buscar la ràdio, però que funciona. L'únic però que l’hi he trobat és que, a l’hora de fer servir Android Auto, la visualització del navegador o de la música de Spotify no es visualitzen a pantalla completa. Fent servir la cartografia original, sí que podrem gaudir dels mapes a tota pantalla.

Els difusors arrodonits de l'aire condicionat prenen més protagonisme que mai. Mantenen la seva forma arrodonida de turbina, present des de la primera generació, però enmig de cadascun hi trobem un petit comandament amb pantalla per a cada funció del climatitzador. Als tres centrals hi podem trobar la temperatura de les dues zones, i al del mig podem seleccionar si volem que funcioni amb mode automàtic, les revolucions o per on volem que surti l’aire. Als difusors dels costats, cada ocupant podrà triar la temperatura dels seu seient calefactable i, si es paga l’opcional (molt recomanable), la quantitat d’aire calent que vol que surti des de el respatller al clatell.

Gràcies a aquestes solucions, el TT Roadster no provoca gens de claustrofòbia, i permet un espai per als seus ocupants digne d’elogi. La qualitat de materials i ajustos és inqüestionable. Tota la consola central està rematada en fibra de carboni de la de veritat (opcional) i als guarnits de porta també podem trobar materials de qualitat com ara alcàntara i petites insercions de fibra de carboni als tiradors de porta.

Els seients, de marcat tall esportiu, estan confeccionats amb pell i presenten un patró brodat de rombes. Tenen una banqueta ajustable en llargada, resulten molt còmodes per viatjar i ofereixen una correcta subjecció lateral del nostre cos. Com he comentat anteriorment, compten amb una sortida d’aire calent per al clatell, ideal per gaudir del cel fins i tot els dies més freds. A velocitats no superiors a uns 80 km/h us ben asseguro que no es passa gens de fred.

La capota, com en tot bon Roadster, és de lona i un cop tancada circulant per autovia no és gens sorollosa, tot i que en entorns urbans no està tan ben aïllada del soroll ambient, ja que filtra converses dels vianants o motoristes aturats al nostre costat.

I per a qui tingui dubtes, si el TT cupè te una capacitat de 2+2 places, al Roadster es perden les dues places posteriors per allotjar tot el mecanisme de la capota. Això permet que l’espai del maleter no es vegi reduït encara més.

I és que aquest sol ser el punt més feble dels Roadster, i el TT no se n'escapa. Tot i comptar amb uns sorprenents 280 litres de capacitat, ni l’accés ni l’alçada del maleter permeten allotjar paquets voluminosos. Però tot i això és un maleter molt profund que permet acollir l’equipatge de dues persones sense problema.

Al volant

Aquesta ja és la tercera ocasió que els companys de l'Ara Motor hem pogut provar les virtuts del TT Roadster de tercera sèrie. Des del més modest 1.8T de 180 CV fins als excitants 310 CV del TTS. Situat enmig de tots dos, podem trobar aquest 45 TFSI de 245 CV i crec que això el converteix en la compra més sensata de tota la gamma.

Com he comentat a l’inici de l’article, una de les poques coses que Audi s’ha permès canviar per millorar el TT és la seva esportivitat. Tot i continuar heretant el bastidor dels compactes del grup, es nota més rígid, amb millor resposta a la direcció i més dur que mai. Que això últim no us espanti, continua sent còmode, sobretot gràcies a la suspensió regulable en duresa, però fins i tot en mode confort es nota una suspensió ben ferma. I és gràcies a aquest bon bastidor que els usuaris amb un tarannà més dinàmic consideren pocs els 180 CV per a un ús esportiu. Això no succeirà amb el 45 TFSI.

La unitat cedida compta amb el maridatge somiat per tothom, un motor de 2 litres de 245 CV de potència, canvi de doble embragatge de 6 relacions i una transmissió a les quatre rodes per garantir que tots i cadascun dels 245 CV del motor arribin a oferir la millor tracció possible, sense pèrdues pel lliscament dels neumàtics.

Aquestes especificitats tècniques permeten que el TT Roasdster presenti unes xifres dignes d’un esportiu. I és que aquest biplaça descapotable té una velocitat màxima limitada a 250 km/h i una acceleració brutal en el 0 a 100km/h de tan sols 5,8 segons! (6,1 amb el canvi manual).

Des d’un primer moment, en encendre el motor aquest TT Roadster ens convida a gaudir de la seva musicalitat a cel descobert. Un to greu a baixes revolucions que es torna més gutural gracies als pop&bangs o petarrelleig cada cop que canviem de marxa, que ja són característics dels cotxes del grup Volkswagen equipats amb canvi DSG.

El TT Roadster és efectiu, fàcil de fer anar molt ràpid entre revolts i segur, gràcies a la seva tracció quattro. No podem demanar més, oi? Doncs posats a demanar, voldríem que fos econòmic en el manteniment. Sí, una economia d’ús adequada per a butxaques corrents. El motor 2 litres homologa un consum mig de 8 litres cada 100 quilòmetres, que evidentment només arribarem a veure amb un ús contingut i suau, però que a l’hora de la diversió podem deixar en uns 12 litres de mitjana, una xifra gens exagerada per comptar amb un motor de 2 litres i 245 CV de potència.