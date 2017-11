Audi TT Roadster, el centre d’atenció

No és un cotxe pràctic ni racional. No és econòmic, les seves prestacions -tot i ser notables- tampoc arriben a ser d’un esportiu i el seu habitacle tan sols homologa dues places. Però tot i aquests inconvenients, aquest TT Roadster desperta somriures i atreu mirades allà on va.

I és que el disseny del nou Audi TT Roadster és realment bonic. Sap combinar l’elegància d’un ‘roadster’ de la vella escola amb les línies modernes del disseny d’Audi, amb nervadures marcades i predomini de les formes geomètriques. De fet, la tercera generació de l’Audi TT ens recorda al superesportiu R8, autèntic baluard dels d’Ingolstadt.

El llibre d’estil del TT respon als criteris clàssics que ha de mantenir un bon esportiu descapotable: és baix i ample amb un centre de gravetat ben a prop del terra per garantir la màxima tracció i estabilitat, i gràcies al maridatge amb el paquet de disseny S Line, que entre altres inclou unes espectaculars llandes de 20 polzades, converteixen aquest cupè descapotable en un autèntic objecte de desig. A més, les línies de disseny del TT Roadster responen a uns objectius concisos, reduir al màxim el coeficient aerodinàmic i fer que l’aire i el vent no arribin a ser molestos dins l’habitacle.

Precisament els interiors del TT Roadster milloren encara més la sensació de qualitat i l’experiència a cavall d’aquest descapotable. La capota de lona (Audi no ofereix sostres rígids en la seva gamma) es pot retirar en menys de 10 segons fins i tot en marxa, sempre que circulem per sota dels 50 km/h. Un cop a cel obert, ens enamora un habitacle pensat per gaudir de la conducció i proporcionar-nos plaer i diversió.

Els seients esportius de cuir amb calefacció i ventilació, el disseny i el tacte del volant de pell de tres radis, la disposició dels instruments i controls, la senzillesa i racionalitat en la distribució dels botons a la consola central o el sistema digital ‘Virtual Cockpit’ presidint el quadre d’informació eleven la sensació i el plaer de conducció dels ocupants del vehicle.

A més, l’espai resultant per les dues places d’aquest esportiu descapotable és realment aprofitable, i la posició de conducció que ofereix, molt baixa i estirada, posa al conductor en el centre del cotxe, convertint-lo en protagonista principal.

Bé és cert que les persones amb més problemes de mobilitat poden arribar a patir una mica per accedir o baixar d’aquest TT Roadster, però un cop asseguts, el confort dels seients esportius i la disposició de l’habitacle faran que es trobin prou còmodes –sempre tenint clar que la prioritat dels esportius no ha de ser necessàriament la comoditat i el confort-.

Una mecànica modesta, però funcional

Ara farà cosa d’un any el company Sergio Domínguez va poder provar la versió esportiva d’aquest cupè descapotable, el TTS Roadster, amb 310 CV de potència i tecnologia Quattro. Tot i que a ell li va agradar força, personalment mai he acabat d’entendre els descapotables amb tanta potència: amb la capota oberta, a partir de certa velocitat trobo molest anar a cel obert.

En canvi, aquesta unitat representa l’esglaó d’accés a la gamma TT. Un motor 1.8 TFSI de 180 CV i 250 Nm de parell associat a un canvi automàtic S Tronic de set velociats i un sistema de tracció davantera. Una configuració pròpia d’un León o un Golf, cotxes amb els quals comparteix plataforma i molts elements mecànics.

Hem arribat a un punt en el qual 180 CV semblen poca potència per un ‘roadster’ esportiu. Res més lluny de la realitat. Els 180 CV d’aquest TT Roadster són potència suficient per moure amb agilitat i dignitat els 1.400 quilos de pes que homologa aquest descapotable.

Evidentment hem provat esportius més efectius en el 0 a 100, amb millor pas per corba i que ofereixen sensacions molt més pures al volant, però entenc que la finalitat principal d’un esportiu descapotable biplaça ha de ser el d’oferir una bona estona a cel obert, i una eina de passeig més que no pas una màquina per exprimir el cronòmetre al circuit.

Aquest TT Roadster és més un cotxe de passeig que no pas un esportiu per lluitar contra el cronòmetre al circuit

En aquest sentit l’Audi TT Roadster sorprèn pel tacte de la seva direcció, molt més directe i desmultiplicada del que és habitual en els cotxes d’Ingolstadt, i la rigidesa de les seves suspensions, que mantenen la tracció en els trams revirats amb comoditat sense arribar a ser molest pels ocupants del vehicle.

El selector de modes de conducció ens permet també escollir quin perfil s’adequa més a les nostres necessitats de conducció en tot moment. És possible, i sorprenentment agradable, circular per la ciutat a cel obert a velocitats moderades, i això sí, atraient mirades i comentaris al nostre pas. Ara bé, si volem circular per carreteres ràpides i autopistes, és més que recomanable tancar la capota per evitar molèsties dins l’habitacle i de retruc, mantenir els consums a ratlla. Tot i el bon treball aerodinàmic, aquest TT Roadster també pateix l’entrada de vent i aire al seu interior a velocitats altes, i sobrepassats els 100 km/h el vent i el seu so pot arribar a ser molest dins l’habitacle.

Però on un TT (descapotable o cupè) ha de mostrar les diferències respecte un compacte convencional és en els trams revirats de muntanya. I és aquí on el TT Roadster mostra les seves qualitats més apreciades pels amants dels ‘roadster’ clàssics: agilitat, alegria i dinamisme. Els 180 CV del cotxe s’expressen lliurement a les rectes, i el motor 1.8 TFSI ens permet estirar-lo per sobre de les 5.000 RPM amb un so metàl·lic i empenyent amb ganes al descapotable alemany. A més, el tub d’escapament ens acompanya en cada forta acceleració o reducció amb un petarrelleig que sabem artificial, però que ens encanta escoltar, per oferir una simbiosi molt notable entre màquina i conductor.

Un aspecte que no podem obviar és el fet que aquest TT Roadster té un comportament absolutament neutre i noble, sense rareses en la direcció o tracció del cotxe. A diferència del MX-5 o l’Abarth 124 no podreu fer ballar la part posterior del cotxe, per exemple, però també cal tenir clar que el perfil de client d’Audi prioritza la seguretat i el comportament neutre dels seus cotxes per sobre de la càrrega d’adrenalina d’un ‘roadster’ de tracció posterior. No podem perdre de vista que aquest model d’accés és molt més un cotxe de passeig que no pas una màquina de generar sensacions a cel obert.

Caldria més potència i un sistema de tracció integral? Depèn del nostre ús. Per un ús d’esbarjo, més centrat en les escapades i gaudir de la vida a cel obert, aquest motor i tracció davantera em semblen suficients pel 95% dels usuaris. Ara bé, si la vostra idea és convertir-vos en el rei del circuit o atacar els trams de muntanya esprement al màxim la mecànica del cotxe probablement trobaríeu millors opcions al mercat.

Pel que fa als consums, tot i que Audi promet un consum de 5’9 litres als 100 quilòmetres, després d’uns 350 quilòmetres de recorregut a ritme legal per les autovies i carreteres de Barcelona a Osona i amb el mode ecològic activat bona part del recorregut vaig obtenir una xifra de 8’7 litres. En aquest sentit, el fet de ser un cotxe descapotable i el seu pes de gairebé 1.400 quilos perjudiquen aquest ‘roadster’ alemany, per bé que el consum de combustible no hauria de ser una preocupació prioritària pel comprador d’aquesta mena de vehicles.

Conclusió En definitiva, l’Audi TT Roadster 1.8 TFSI és un descapotable biplaça ideal per realitzar sortides i passejos per gaudir de la privilegiada meteorologia del nostre país amb uns estàndards de qualitat i comoditat impensables per la majoria dels seus competidors. A més, el seu comportament noble i equilibrat accentuen la senzillesa de conduir-lo.

Preus

Els TT Roadster de 180 CV amb canvi manual tenen un preu base de 39.900 euros. La nostra unitat, que disposava de paquet S Line, canvi automàtic, llums LED, seients electrònics, llandes de 20 polzades, entapissats de cuir i volant de pell incrementava el preu fins als 51.790 euros, un preu ja no gaire allunyat dels 62.000 euros que costa una versió TTS amb 310 CV de potència.