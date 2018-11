3 virtuts i 3 defectes del Tesla Model 3

Tesla no deixa a ningú interferent, i el Model 3 no és cap excepció. Aquest compacte elèctric és un dels cotxes més esperats dels darrers anys i us volem explicar algunes de les seves virtuts més importants així com alguns aspectes que entenem podria millorar. Evidentment al seu un cotxe elèctric pateix algunes mancances pròpies d’aquest tipus de vehicles (absència punts càrrega) però entenem que aquest és un problema generalitzat –amb solució- i no d’aquest vehicle en concret.

Tres virtuts del Model 3

Càrrega tecnològica. El nou Model 3 és un cotxe molt tecnològic. De fet incorpora el nou sistema Autopilot de sèrie, així com un ampli ventall que inclou una pantalla central de 15 polzades, que substitueix un quadre de comandaments tradicional, ràdio en 'streaming', climatitzador bizona, navegador amb Google Maps, punt wifi, càmeres d’aparcament al davant i al darrere, sistema de controls per veu i grups òptics led, entre altres.

Sensació de qualitat. La qualitat percebuda del Model 3 ha superat de llarg les meves expectatives. Sincerament esperava un cotxe pitjor treballat, però em va sorprendre molt positivament la qualitat i el confort del seu habitacle, molt més ampli del que esperava. De fet aquest Model 3 no té res a envejar a un Mercedes-Benz Classe C, Audi A4 o BMW Sèrie 3 del seu mateix rang de preu.

Prestacions d’infart. Els Tesla són cotxes ràpids. La variant d’accés ja té uns 262 CV de potència amb tracció posterior i accelera de 0 a 100 en 5’3 segons amb una autonomia de 350 quilòmetres, mentre que els Model 3 Performance arriben als 460 CV de potència, tracció integral i pot esprintar de 0 a 100 en 3’3 segons.

Tres defectes del Model 3

La capacitat del maleter. Tesla promet que entre el maleter posterior i el davanter (l’espai aprofitable sota el capó que allibera l’absència de motor de combustió) el Model 3 arriba als 425 litres de capacitat, repartits amb un maleter posterior inferior als 400 litres i un davanter que tampoc suposa una solució prou pràctica per un ús diari. A més a més l’obertura del maleter (el Model 3 és un quatre portes) no facilita la càrrega d’objectes voluminosos ni l’ergonomia general dels seus usuaris.

Absència de quadre d’instruments. Hi ha qui critica la gran pantalla central tàctil del Model 3de 15 polzades, un element que personalment no em desagrada. El que no acabo de comprendre és que absolutament tots els comandaments del cotxe es centralitzin per aquesta gran pantalla ni que el Model 3 prescindeixi dels quadres de comandaments tradicionals amb el velocímetre i compta-revolucions. Evidentment un cotxe elèctric no necessita compta-revolucions ni indicador de la temperatura de l’aigua o l’oli, però haver de desviar la mirada per mirar la velocitat a la que circulem a priori, i sense haver conduit el cotxe, no m’acaba d’il·lusionar. Penso que un rellotge o un sistema ‘head-up display’ haurien estat un complement ideal pel vehicle.

Un preu no tant assequible. Encara no sabem quant costarà el Model 3, però el que podem assegurar és que no costarà els 35.000 dòlars (uns 32.000 euros) que va prometre el fundador de Tesla, l’empresari sud-africà Elon Musk. En teoria el configurador amb els preus pel nostre mercat estarà actiu durant el mes de desembre, però ja podem avançar que les primeres entregues seran dels Model 3 amb més potència i tracció integral, ja que les unitats bàsiques més assequibles ni tan sols s’han començat a fabricar.

Per acabar, us deixem amb el vídeo de la presentació del cotxe a Barcelona: