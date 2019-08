El diccionari dels cotxes elèctrics

BEV. 'Battery electric vehicle': fa referència a qualsevol mena de vehicle impulsat per bateries.

EV. 'Electric vehicle': és a dir, qualsevol cotxe que utilitzi un sistema de propulsió elèctric, sigui per pila d’hidrogen o elèctric pur.

FCEV. ‘Fuel cell electric vehicle’: cotxes amb pila d’hidrogen que també són de zero emissions i que també necessiten bateries i motors elèctrics, cosa que els converteix en BEV.

HEV o 'hybrid': un cotxe híbrid és el que marida un sistema de propulsió convencional amb motor dièsel o gasolina i un motor elèctric.

ICE. 'Internal combustion engine': referent a qualsevol cotxe que utilitzi un motor de combustió convencional, sigui dièsel o gasolina.

'Mild Hybrid': cotxes que utilitzen un sistema semihíbrid que suma la potència d’un sistema auxiliar de 48V al motor principal, però que, a diferència d’un HEV, no pot fer funcionar el vehicle per si mateix en cap circumstància i que es limita a alliberar al motor tèrmic d’algunes funcions com ara encendre el motor o gestionar aplicacions i funcionalitats com la ràdio i l’aire condicionat.

PHEV. 'Plug-in electric vehicle': un cotxe híbrid endollable que, a diferència dels HEV, pot carregar la seva bateria en qualsevol punt adaptat i no depèn exclusivament del moviment cinètic del cotxe per carregar la bateria.

REX. 'Rage-extender' o extensor d’autonomia: un sistema que fa funcionar un motor de combustió en un cotxe elèctric no per moure el conjunt, sinó per generar energia per alimentar el motor elèctric.

ZEV. 'Zero emissions vehicle': qualsevol vehicle que no emet cap mena de gas pel tub d’escapament (de fet, ni tan sols en té).