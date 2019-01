Els 5 cotxes híbrids més ecològics del mercat

A aquestes alçades ja sabem que els cotxes elèctrics són els cotxes amb menys impacte ecològic (zero emissions) quan funcionen. Ara bé, els elèctrics purs encara no són una alterativa massa atractiva al mercat estatal, on els híbrids sí que van fent-se amb un forat del mercat cada cop més gran.

Tot seguit repassem els cinc cotxes híbrids més respectuosos amb el medi ambient i que homologuen un menor índex d’emissions de CO2.

Hyundai Ioniq PHEV

La versió híbrida endollable (o PHEV) de l’Ioniq es consolida com el cotxe ‘ECO’ més respectuós amb el medi ambient que actualment podem trobar al mercat, gràcies unes emissions de només 26 grams de diòxid de carboni per quilòmetre.

A més a més aquest cotxe té un mode totalment elèctric amb 63 quilòmetres d’autonomia i promet uns consums de només 1’1 litres cada 100 quilòmetres i una potència de 141 CV. Vam tenir la sort de provar-lo ara fa uns mesos, i ens va semblar un cotxe espectacular. El seu preu -descomptes promocionals a banda- és de 33.525 euros.

MINI Cooper Countryman S E All4

El MINI Cooper Countryman S E All4 és el primer cotxe híbrid mai fabricat per MINI, i homologa unes emissions de 55 grams de diòxid de carboni per quilòmetre. A més a més té una autonomia totalment elèctrica de 42 quilòmetres.

Ara bé, aquest MINI ecològic (que té tracció integral a les quatre rodes) homologa un consumk de carburant de 2’1 litres, tot i utilitzar un motor de només tres cilindres turbo (igual que el BMW i3 que ja vam poder provar fa un temps) però per contra ofereix una potència combinada de 224 CV. El seu preu s’enfila fins els 38.200 euros.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

És el cotxe més esportiu, més espectacular i més car de tots cinc. El Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo homologa unes emissions de 69 grams de CO2 per quilòmetre i un consum de només 3 litres als 100 quilòmetres.

Aquestes xifres són realment espectaculars per un cotxe que arriba als 680 Cv de potència i que accelera de 0 a 100 en poc més de 3 segons i una velocitat punta limitada de 310 km/h. El seu preu també és superlatiu: 193.291 euros.

Toyota Prius

El rei del segment és el quart cotxe (el primer no endollable o PHEV) a la venda al nostre mercat que menys emissions de CO2 presenta, ja que homologa 84 grams de diòxid de carboni per quilòmetre. Ja fa un temps que vam provar aquest vehicle, que promet consums realment baixos de poc més de 3 litres.

El Prius costa 29.990 euros i té una potència de 122 cavalls, i s’ha convertit en el símbol dels cotxes híbrids de tot el món.

Hyundai Ioniq

Per acabar aquest llistat tornem a trobar l’Ioniq, en aquest cas en versió híbrida normal (no endollable). També hem pogut provar aquest model que promet unes emissions de 85 grams de CO2 i consums que prometen uns 3 L cada 100 quilòmetres.

El coreà és el cotxe més barat de tots, ja que té un preu d’uns 23.000 euros amb una potència total combinada de 141 CV, i una caixa de canvis que millora la del Prius.