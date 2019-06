Els conductors barcelonins perden sis dies a l’any en retencions de trànsit

Barcelona és la pitjor ciutat de l’Estat per circular en hores punta. Un informe de TomTom Traffic assegura que per cada desplaçament de mitja hora els barcelonins han de sumar 18 minuts més a causa de l’estat del trànsit.

Això suposa que, de mitjana, els conductors de Barcelona han d’invertir un 29% de temps extra per moure’s per la ciutat i el seu entorn en cotxe, però a les vuit del matí la punta de retenció pot suposar que un conductor hagi d’invertir fins un 60% de temps extra per fer els seus desplaçaments en cotxe. Cada conductor perd uns 8.715 minuts cada any en retencions urbanes, és a dir, sis dies sencers cada any. Amb tot, la capital catalana ocupa el lloc 118 del rànquing mundial, força lluny dels primers de la llista.

Els llocs més saturats de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes

Carrer de Sardenya

Ronda del General Mitre

Ronda Litoral

Passeig de la Zona Franca

Plaça d’Ildefons Cerdà

Curiosament, Madrid no és la segona ciutat de l’Estat amb el trànsit més congestionat, ja que aquest dubtós honor li correspon a Palma, seguida de Granada. La capital espanyola ocupa una sorprenent quarta posició del rànquing estatal. Cap altra ciutat catalana apareix en el rànquing de les primeres 25 ciutats de l'Estat, tot i que València ocupa una destacada vuitena posició, amb una saturació que arriba al 19% del temps extra per als desplaçaments i en què cada valencià perd 4.980 minuts cada any en retencions de trànsit.