Volkswagen abandonarà els cotxes de gas natural per centrar-se en els elèctrics

El gas natural comprimit o GNC ha sigut l’aposta del grup Volkswagen els últims anys per intentar reduir les emissions dels seus vehicles. El GNC és en realitat el mateix gas natural que utilitzem a la cuina o a la caldera de casa, amb un 90% de gas metà comprimit a 200 bars de pressió per optimitzar-lo en l'ús per a automòbils. Volkswagen ha cregut tant en aquest combustible que fins i tot ha creat una planta a Alemanya destinada a produir GNC de forma ecològica i sostenible, però el problema principal d’aquest combustible és que hi ha molt pocs llocs per poder reomplir el dipòsit de GNC.

A diferència del GLP (gas liquat de petroli), el GNC no es pot adquirir en estat líquid i el seu preu és lleugerament més alt (0,9 euros/litre), però té més autonomia que els cotxes de gasolina o de GLP, ja que amb 20 euros de GNC es poden fer més de 500 quilòmetres per autopista o autovia a velocitats legals. Pel que fa a les emissions, els motors de GNC redueixen un 85% les emissions de NOx respecte a un motor dièsel, però són lleugerament més contaminants que els de GLP.

Seat també ha fet servir mecàniques de GNC als seus vehicles estrella, com el León, l'Arona i l'Ibiza. Fins i tot vam poder provar un León de gas natural i ens va convèncer pel seu rendiment, eficàcia, autonomia i absència de so.

Actualment el grup Volkswagen té 19 models de les seves principals marques (Volkswagen, Skoda, Audi i Seat) que utilitzen aquest tipus de combustible, però el CEO del grup alemany, Herbert Diess, va confirmar en una entrevista a Auto News Europe que aturaran el desenvolupament tecnològic i les millores en aquest tipus de combustible, ja que els costos de desenvolupament i investigació d’aquest tipus de vehicles eren insostenibles des del punt de vista comercial: els clients no han acabat de creure en les versions de gas natural.

Els de la Baixa Saxònia prefereixen centrar els seus esforços, recursos i inversions en el desenvolupament de la seva gamma de cotxes elèctrics, segons afirma Herbert Diess, ja que aquest models sí que semblen tenir més projecció comercial i tecnològica que els cotxes de gas natural.