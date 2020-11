Touareg R: 462 CV i etiqueta zero emissions per al Volkswagen més potent de la història

Quan ara farà poc més d’un any vam provar la nova generació del Volkswagen Touareg vam quedar força impressionats per tot l’arsenal tecnològic del model alemany, així com el seu espai interior i la seva comoditat i habitabilitat, que poc o res tenen a envejar a les dels altres totcamins grans del grup, com ara l’Audi Q7 o el Porsche Cayenne.

Ara la marca alemanya vol anar un pas més enllà amb la versió R o esportiva del Touareg, una bogeria en format híbrid endollable que ofereix 462 CV de potència i 700 NM de parell per convertir-se en el Volkswagen més potent de tota la història de la marca.

La clau de volta en la mecànica del Touareg és el maridatge del seu motor gasolina V6 3.0 TSI de 340 CV amb un motor elèctric de 100 kW (136 CV) per generar la potència total combinada de 462 CV repartida entre les quatre rodes gràcies al seu sistema de tracció integral permanent 4Motion amb autobloqueig central de tipus Torsen. A més, el Touareg R fa servir un canvi automàtic de 8 relacions per gestionar tota la potència i diversos modes o mapes de conducció que modifiquen la gestió de la caixa de canvis, l’entrega de potència dels motors o la rigidesa de suspensions i direcció.

El motor elèctric del Touareg R s’alimenta d’unes bateries de liti de17,9 kWh de capacitat i que li permeten assolir fins a 47 quilòmetres d’autonomia en mode totalment elèctric i homologar un consum de carburant en mode híbrid de només 2,4 litres, una xifra sorprenentment baixa que necessita unes bateries totalment carregades. Val la pena destacar també que el Touareg R pot obtenir una velocitat màxima de 135 km/h en mode totalment elèctric, però a aquesta velocitat l’autonomia del vehicle es veu dràsticament disminuïda.

Tot aquest potencial li serveix al Volkswagen Touareg R per signar una acceleració de 0 a 100 en 5,1 segons, assolir una velocitat punta de 250 km/h i una capacitat d’arrossegament de fins a tres tones i mitja. A més, el nou Touareg R estrena un nou sistema de conducció autònoma ADAS de nivell 2 que funciona a una velocitat de fins –atenció– 250 km/h mantenint el cotxe circulant dins del seu carril i mantenint les distàncies amb la resta de vehicles i adequant la velocitat a les necessitats específiques del trànsit en cada moment.

La veritat és que a primer cop d’ull costa diferenciar aquest Touareg R d’una versió estàndard amb paquet estètic R Line, i només detalls com ara les llandes de fins a 22 polzades específiques tipus Braga, unes entrades d’aire més grans i detalls específics com ara motllures de color negre repartides per la carrosseria i els interiors, fars led enfosquits, il·luminació ambiental dins de l’habitacle amb més de 30 combinacions d’il·luminació, un head-up display amb un sistema de realitat augmentada i fins i tot un sistema de refrigeració i climatització de quatre zones. Un altre punt fort del Touareg R és la capacitat del seu maleter, que manté uns bons 610 litres de capacitat gràcies al fet d’allotjar les bateries de liti en els baixos del vehicle.

El Touareg R ja està a la venda al nostre mercat, però el seu preu –93.195 euros– l'allunya de moltes butxaques i el posiciona a un nivell no gaire diferent del que costen els models equivalents de Porsche, Audi, Mercedes-Benz o BMW. Per acabar, cal destacar que Volkswagen també comercialitza una versió menys potent del Touareg anomenada eHybrid amb 381 CV i que té el preu de venda a partir dels 81.220 euros.