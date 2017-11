Tesla ens deixa amb un pam de nas: anuncia per sorpresa l’esportiu més ràpid de la història

Hi ha qui compara l’empresari Elon Musk amb Steve Jobs: De fet, milions de persones veuen en el sud-africà el successor del ‘guru’ d’Apple. Des d’avui mateix els seus seguidors tenen un motiu més per comparar els dos emprenedors: durant la presentació del nou camió elèctric de Tesla, Musk ha presentat,per sorpresa, el nou esportiu biplaça de la marca, el Tesla Roadster.

I no serà un cotxe qualsevol: el nou Roadster promet una autonomia totalment elèctrica de 1.000 quilòmetres, uns 1.000 Nm de parell màxim, més de 400 km/h de velocitat punta i una acceleració 0-100 de tan sols 1’9 segons.

No, no m’he equivocat amb les xifres. El nou esportiu de Tesla serà capaç de deixar en ridícul superesportius com el Ferrari LaFerrari o el Bugatti Chiron, per exemple. Una bestialitat en forma de cotxe que suposa un revulsiu molt important per la jove marca nord-americana.

Musk ha confirmat també que el nou Roadster tindrà tracció a les 4 rodes, i que tot i dir-se Roadster homologarà quatre places al seu interior. Això sí, el Roadster serà un cotxe descapotable, com mana la tradició dels ‘roadster’ britànics.

El que el sud-africà no ha volgut avançar encara és la data de presentació del nou esportiu (tot i qu s'especula pel 2020), el seu preu –que intuïm serà tan exclusiu com les seves prestacions- ni les especificacions tècniques més rellevants (pes, motors, materials...). Caldrà esperar al següent cop de genialitat d’Elon Musk, des d’avui el nou rei de Silicon Valley.