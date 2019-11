Tesla Cybertruck, una camioneta elèctrica distòpica amb 805 quilòmetres d’autonomia

Les pickup o camionetes són els vehicles més venuts i característics del mercat nord-americà. De fet, als Estats Units fa uns 40 anys que el cotxe més venut any rere any és la camioneta Ford F-150, i precisament aquest ha estat el segment en què Elon Musk, fundador i president de Tesla, ha decidit jugar la seva nova carta, tot un as amagat que no deixa ningú indiferent.

I és que una de les crítiques més sovintejades cap a Tesla fins ara era la que feia referència al fet que tots els seus cotxes (Model S, Model X, Model 3 i futur Model Y) són massa similars entre ells, amb un disseny funcional però una mica avorrit. Res a veure amb el Cybertruck, un cotxe que segons ha afirmat Elon Musk durant la presentació “no s’assembla a res que hem vist abans”, ja que s’inspira en l’estètica cyberpunk o steampunk que alguns analistes han qualificat com retrofuturista, ja que pren com a referència símbols de la modernitat industrial dels segles XIX i XX.

La seva estètica particular fa que el nou Tesla Cybertruck sigui un autèntic rara avis, un vehicle de tall professional o industrial realment disruptiu i que farà girar colls allà on vagi, ja que és impossible que passi desapercebut. El Cybertruck és un cotxe atrevit i avantguardista, una de les apostes més arriscades dels últims 30 anys en el sector automotriu.

Mecànicament, el Tesla Cybertruck disposarà de tres opcions mecàniques que inclouen versions amb un sol motor i tracció posterior o RWD, amb dos motors i tracció integral o AWD, o tres motors i sistema de tracció integral AWD.

La versió d’accés, amb un sol motor elèctric i tracció posterior, té una capacitat d’autonomia d’uns 402 quilòmetres, pot arrossegar remolcs de fins a 3,4 tones i una velocitat punta de 177 km/h, amb un preu base molt atractiu: 39.900 dòlars, uns 36.000 euros al canvi.

La segona variant del tesla Cyberpunk utilitza dos motors elèctrics (un sobre cada eix) i ofereix una autonomia de 483 quilòmetres, una capacitat d’arrossegament de fins a 4,5 tones de pes i una velocitat punta de 193 km/h. El seu preu final és de 49.900 dòlars, uns 45.000 euros.

La tercera versió del Tesla Cybertruck, la més potent, utilitza tres motors elèctrics, té un sistema de tracció integral, una autonomia de fins a 805 quilòmetres i una capacitat de remolc de fins a 6,3 tones de pes amb una velocitat punta de 210 km/h. Això sí, el seu preu puja fins als 69.900 dòlars, uns 63.100 euros.

A més a més, el Tesla Cybertruck estrena una nova carrosseria d’acer inoxidable laminat en fred que anomena exoskeleton i que és més resistent a cops i tocs amb altres vehicles o objectes, i també incorpora els vidres Tesla Armor Grass, que són molt més resistents i que poden suportar fins i tot impactes com una bala o una pedra de grans dimensions.

Aquesta camioneta elèctrica promet capacitat de fins a sis ocupants i presenta un espai de càrrega que es pot tapar o destapar de dos metres de llarg. També disposa d’una rampa integrada per pujar-hi objectes pesants, motocicletes o bicicletes.

Però aquí no acaben les característiques del nou Tesla Cybertruck, ja que el seu interior també és futurista i només disposa d’una gran pantalla central que controla i gestiona les funcions del cotxe, seguint la línia oberta pel Model 3. També cal destacar que aquesta camioneta disposa d’un sistema de suspensió neumàtica que en modifica l’alçada lliure i en millora les capacitats fora de l’asfalt, i que també incorpora endolls de 110 o 220 V, un compressor d’aire i tots els elements necessaris per poder viure aventures allunyat de la civilització.

Evidentment, el nou Cybertruck també incorpora el sistema de conducció autònoma Autopilot, un nou sistema d’aparcament automàtic i la possibilitat de carregar les bateries en un punt compatible de càrrega ràpida amb més de 250 kW, com la mateixa xarxa de Superchargers de la marca californiana.

Finalment, la primera versió d’accés del Tesla Cybertruck amb un motor elèctric i tracció posterior ja es pot encarregar i reservar per només 100 dòlars a la web de la companyia, i les primeres entregues als Estats Units es preveuen per a finals del 2021. Encara caldrà esperar com a mínim fins al 2022 o 2023 per veure circular pel nostre país les primeres unitats i les versions amb dos o tres motors.