Tesla prepara un vehicle autònom per a 12 ocupants capaç de circular a 200 km/h sota terra

Curt Hagman és un treballador del departament de transports del comtat californià de San Bernardino del qual possiblement mai hauríem arribat a sentir el nom si no hagués saltat a la fama a l'haver confirmat a diversos mitjans de comunicació que l’organisme pel qual treballa ha encarregat a Elon Musk la construcció d’un sistema de transport ràpid que comuniqui la ciutat de Rancho Cucamonga amb l’aeroport d’Ontario, situat a pocs quilòmetres del centre de la ciutat.

El projecte implicarà Tesla i The Boring Company (també propietat de Musk) en la construcció d’un túnel a deu metres de profunditat i 4,5 quilòmetres de llarg que comuniqui l’aeroport d’Ontario i el centre de Rancho Cucamonga.

La idea del projecte és que per aquest túnel, que s’anomenarà Ontario Airport Loop, hi circulin uns vehicles autònoms de fins a 12 ocupants que podrien aprofitar la plataforma i mecànica del Tesla Semi (el primer camió elèctric de la companyia) i que circularien dins del túnel a una velocitat punta superior als 200 km/h, permetent realitzar el desplaçament entre el centre de la ciutat i l'aeroport en poc més d’un minut i mig.

Cal dir que la idea de perforar el terra i fer-hi circular cotxes elèctrics a gran velocitat no és nova: Elon Musk ja va mostrar-nos un esbós d’aquest projecte ara fa dos anys, amb un túnel d’alta velocitat que ens va deixar bocabadats. A diferència d’aquell projecte, però, l’Ontario Airport Loop utilitzaria vehicles amb quatre rodes convencionals i no pas per vies auxiliars, com en el projecte inicial.

Aquest projecte té un pressupost d’uns 75 milions de dòlars i podria estar llest en menys de quatre anys, i vol ser una demostració de les possibilitats de la nova mobilitat sostenible i compartida. De fet, Elon Musk preveu que si l’Ontario Airport Loop és un èxit, moltes altres ciutats acabin imitant el seu exemple.