A 200 km/h sota terra: el túnel d’alta velocitat de Musk ja és una realitat

Un túnel que perfora el centre de les grans ciutats per facilitar la mobilitat no és cap concepte nou ni revolucionari. Però el projecte de The Boring Company, una de les empreses fundades per Elon Musk, vol anar més enllà i projectar una solució de mobilitat adequada a les necessitats del segle XXI.

El tram inaugural, un túnel de poc més de tres quilòmetres a la ciutat de Los Angeles, ha comportat una expectació inusitada perquè es tracta d'un dels projectes que ha generat més dubtes els últims mesos.

La idea original de Musk era disposar d'unes càpsules molt ràpides que poguessin circular pels túnels excavats per la seva companyia, però el projecte ha anat transformant el plantejament fins a convertir-se en un sistema de transport de vehicles elèctrics, capaços de circular pels túnels a més de 200 km/h.

El cotxe no pot circular per si mateix pel túnel, sinó que necessita unes plataformes auxiliars que costaran entre 200 i 300 dòlars i que permeten que el cotxe circuli sobre les vies del túnel, cosa que minimitza el risc d'accident o de xoc.

Els cotxes han d'accedir al túnel mitjançant un ascensor que acobla o desacobla la plataforma als vehicles per poder circular pels seus túnels a gran velocitat. Segons afirma The Boring Company, cada túnel tindrà una capacitat d'uns 4.000 vehicles cada hora.

Encara queden dubtes per resoldre, i és que la plataforma de The Boring Company està pensada per transportar models fabricats per Tesla i no queda clar si seria compatible amb altres fabricants. Amb tot, sembla que l'aposta de Musk i The Boring Company és seriosa, i els consistoris de les ciutats de Las Vegas i de Chicago ja han mostrat interès per disposar aquest tipus d'infraestructura a la seva ciutat.