El camió de Tesla és autònom, elèctric i resistent a un atac nuclear

És la presentació més esperada de l’any. I tot i que Musk ha eclipsat part de l’actualitat amb la presentació bomba del nou Roadster -que serà l’esportiu més ràpid de la història- el Tesla Semi (aquest serà el nom del primer camió autònom i elèctric del món) està cridat a convertir-se en una de les fites de la mobilitat elèctrica i sostenible de la història de l’automoció.

Els Estats Units són un país que viu com pràcticament ningú l’entusiasme pels camions. Els ‘trucks’ formen part de l’ecosistema automobilístic nord-americà, i Elon Musk ha sabut aprofitar aquesta realitat per presentar el seu camió elèctric, capaç de viatjar amb una autonomia de més de 800 quilòmetres gràcies a unes bateries de recàrrega ràpida que poden recupera el 80% de la seva capacitat -uns 600 quilòmetres- en tan sols 30 minuts.

El seu disseny futurista -alguns han volgut veure certes similituds amb els cascs dels soldats imperials de la saga Star Wars- respon a un criteri funcional, i és que el Tesla Semi presenta un coeficient aerodinàmic de tan sols 0’36 Cx, unes xifres dignes d’un superesportiu. Gràcies a aquest coeficient aerodinàmic, el Tesla Semi presenta menys resistència aerodinàmica, cosa que afavoreix un menor consum energètic un cop en marxa.

Mecànicament, el camió de Tesla disposa de 4 motors elèctrics per alimentar les rodes posteriors del Semi, que en té 6 : les dues davanteres són direccionals i les quatre posteriors, motrius. Amb aquest esquema, el Semi promet accelerar de 0 a 100 en 5 segons, això sí, sense arrossegar remolc. En cas d’anar carregat al màxim de la seva capacitat, el Semi podria arribar als 100 km/h en uns 20 segons, una xifra realment sorprenent.

Tesla Semi drivetrain is guaranteed to last 1M miles = to more than 40 trips around the earth pic.twitter.com/xfWVocUdaB