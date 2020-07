Suzuki Across: un Rav4 disfressat

Suzuki és un fabricant massa petit per desenvolupar per si mateix un totcamí híbrid endollable assumint la totalitat dels costos de desenvolupament. El resultat final seria un cotxe car i no necessàriament millor que el Rav4, el SUV híbrid i híbrid endollable de Toyota que vam provar just abans de l’esclat de la pandèmia i que ens va deixar un bon record.

Conscients d’aquesta realitat, Suzuki i Toyota han decidit fer efectiu l’acord de col·laboració (eufemisme per obviar que Toyota ja controla el 5% de les accions de Suzuki i vol quedar-se més tard que d'hora amb el control total de la marca) entre els dos fabricants japonesos i crear el primer model fruit d’aquest acord, el Suzuki Across. L’Across és en realitat un Toyota Rav4 amb un frontal una mica diferent, llandes exclusives i el logo de Suzuki a la carrosseria, però exactament igual al model original en tota la resta.

Aquest SUV híbrid manté el mateix disseny ergonòmic en els interiors del totcamí ecològic, i introdueix també una pantalla tàctil de 9 polzades compatible amb Apple Car Play i Android Auto amb un funcionament també heretat del model original. On sí que hi ha alguna petita diferència és en el maleter, ja que la còpia de Suzuki presenta una capacitat de 490 L en el seu maleter, uns 30 litres menys que en model original de Toyota.

Mecànicament l’Across aprofita la mateixa mecànica híbrida endollable del Rav4 consistent en un motor gasolina 2.5 de quatre cilindres i cicle Atkinson maridat amb dos motors elèctrics (un sobre cada eix) i un sistema de tracció integral permanent amb distribució i gestió electrònica del parell.

D’aquesta manera, el Suzuki Across disposarà de 306 CV de potència gestionats pel canvi e-CVT de Toyota, i hereta tot l’equipament de seguretat, que inclou el sistema de precol·lisió, l’alerta de trànsit creuat, reconeixement de senyals de trànsit o el control de creuer adaptatiu, entre altres.

L’Across també manté els modes de conducció (Eco, Normal, Sport i Trail) del Rav4, que permeten escollir en un mode de conducció totalment elèctric, híbrid o donant prioritat al motor de combustió per intentar salvaguardar la càrrega de les bateries i fins i tot carregar-les aprofitant l’energia cinètica del vehicle.

Suzuki encara no ha anunciat la data de llançament de l’Across a Europa, tot i que assegura que hauria d’estar disponible abans de final d’any. De la mateixa manera, tampoc ha publicat res del preu final d’aquest SUV ecològic, que costa uns 43.000 euros en la versió original de Toyota.