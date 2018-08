Skoda Vision RS, el futur compacte esportiu txec

Amb unes dimensions 4.356 mil·límetres de llarg, 1.810 mil·límetres d’ample i només 1.431 mil·límetres d’alçada, el Vision RS és un prototip compacte que vol sintetitzar els 117 anys d’història de la marca txeca en competició, inspirant-se en referents com l’històric Skoda RS 130, un cotxe de ral·li que va sorprendre al món amb victòries mítiques a Montecarlo quan la marca encara orbitava sota d’esfera soviètica.

El responsable del nou Vision RS, que marcarà el futur del disseny de la marca, és Oliver Stefani, pare dels Volkswagen up!, Polo, Jetta, Tiguan, Golf VII (l’actual) i els elèctrics ID. Per les primeres fotos i vídeos publicades per Skoda -presentarà el cotxe al pròxim Saló de París- podem arribar a imaginar que la marca txeca està preparant un compacte de tall esportiu.

Cal recordar que el grup VAG no havia apostat per un Skoda compacte que pogués fer la guitza als Golf i León, i que fins ara Skoda només disposa d’una berlina mitjana derivada d’un compacte (Octavia) i una berlina generalista (Rapid) que ni tan sols té versions esportives RS.