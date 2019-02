Seat presentarà el seu cotxe elèctric aquest mes de febrer

La revista britànica Autocar ha avançat aquesta setmana que la presentació del primer model totalment elèctric de Seat és imminent, ja que apunta que els de Martorell presentaran el prototip del seu model elèctric (que probablement s’anomenarà Born o e-Born) aquest mateix mes de febrer.

Tal i com ja us vam explicar el passat mes de gener, cap dels tres cotxes elèctrics que Seat té pensat produir en sèrie en els dos o tres anys vinents es fabricarà a Catalunya: tant la versió elèctrica del Mii com el flamant e-Born es fabricaran a l’Europa central (Bratsilava i Zwickau, respectivament), i el cotxe elèctric que Seat està treballant amb la xinesa JAC pel mercat local del gegant asiàtic també es fabricarà a la Xina.

El nou model que Seat presentarà i que segons hem pogut saber s’anomenarà Born o e-Born i que tindrà un motor de més de 200 CV i una autonomia superior als 500 quilòmetres, no arribarà al mercat abans de l’any 2020. Aquest cotxe del segment C (el mateix que el León o el Golf, per entendre’ns) es fabricarà a la planta de Zwickau, a l’estat de Saxònia (Alemanya) i compartirà la nova plataforma elèctrica MEB i diversos elements mecànics, tecnològics i estructurals amb l’ID, el primer compacte elèctric de Volkswagen i que debutarà al mercat aquest mateix 2019.

Segons apunta la revista britànica Autocar el nou Born o e-Born serà un model més alt que un turisme convencional, però sense arribar a ser un SUV pur, una possibilitat que ja vam avançar-vos fa més d’un any i mig. I és que la marca catalana voldria oferir un ‘crossover’, un cotxe a mig camí del turisme de Volkswagen i el SUV que Skoda està preparant utilitzant la mateixa plataforma MEB que compartiran tots els cotxes elèctrics del grup alemany.

Fins i tot hi ha qui creu que el Terramar, el primer CUV de Cupra, i aquest model que de moment anomenem Born o e-Born podrien compartir diverses solucions estètiques que avancen el nou llenguatge estètic dels futurs models de la marca.

Aquesta no serà l’única gran novetat de Seat relacionada amb la mobilitat elèctrica a Ginebra, ja que la marca presidida per l’italià Luca de Meo també té previst anunciar una versió híbrida endollable (PHEV) de la quarta generació del León, presentació que també és imminent i que podria veure’s algun avançament parcial o total al Saló de Ginebra.