Seat no fabricarà cotxes elèctrics a Catalunya

Falta menys d’un any per veure els primers Seat elèctrics pels carrers de les nostres ciutats, però ja hem pogut saber que cap d’ells es fabricarà a la planta de Martorell, com a mínim en un futur immediat.

El primer cotxe elèctric de Seat, que arribarà al mercat a finals del 2019, serà la versió elèctrica del Mii, anomenada e-Mii. Aquest petit urbà elèctric es fabricarà a la planta del grup Volkswagen a Bratislava (Eslovàquia), on comparteix línia de producció amb el Volkswagen Up! i l'Skoda Citigo.

Precisament aquesta versió elèctrica del Mii utilitzarà la mateixa mecànica elèctrica que l’e-Up!, amb un motor que proporcionarà 82 CV i 210 Nm de parell i una autonomia d’uns 160 quilòmetres. Ara bé, Seat no espera que l’e-Mii es converteixi en un model de masses, i té previst fabricar alguns centenars de cotxes destinats a les flotes d’empreses de lloguer de cotxes, ja que entén que aquest producte no serà gaire popular entre el gran públic.

A banda de la versió elèctrica del Mii Seat, està treballant en col·laboració amb la xinesa JAC en un cotxe elèctric pel mercat xinès. L’objectiu d’aquesta ‘joint venture’ és fer un cotxe elèctric pel fabricant xinès, però Seat no descarta del tot tornar a entrar al mercat del gegant asiàtic amb un cotxe elèctric propi (utilitzant la base que està creant amb JAC), tot i que aquest supòsit mai succeiria abans del 2021 o el 2022.

El Born parlarà alemany

Seat espera poder comercialitzar el seu elèctric compacte, que molt probablement s’anomenarà Born o e-Born, l’any 2020. Aquest cotxe del segment C (el mateix que el León o el Golf, per entendre’ns) es fabricarà a la planta de Zwickau, a l’estat de Saxònia (Alemanya) i compartirà la nova plataforma elèctrica MEB i diversos elements mecànics, tecnològics i estructurals amb l’ID, el primer compacte elèctric de Volkswagen.

La planta de Zwickau serà la primera fàbrica de zero emissions del grup i tindrà capacitat per fabricar uns 1.500 cotxes al dia, cosa que condicionarà el posicionament i el preu del futur Born al mercat. Amb tot, les primeres informacions parlen d’una potència d’uns 200 CV, una autonomia real superior als 500 quilòmetres i un preu que oscil·larà entre els 25.000 i els 30.000 euros.

El Seat Born (o e-Born) tindrà uns 200 CV de potència, una autonomia superior als 500 quilòmetres i un preu d'uns 25.000 o 30.000 euros

Aquest compacte elèctric tindrà una variant FR amb un disseny més esportiu i potser algunes prestacions millorades, però de cap manera existirà una versió Cupra Born o e-Born, ja que la direcció de Seat entén que un model de la nova Cupra independent ha de disposar d'unes prestacions i unes bateries d’alt rendiment i capacitat que encara no poden oferir. Sí que hi haurà, però, models Cupra amb sistemes híbrids endollables (PHEV), però no totalment elèctrics.

Per acabar, Seat encara haurà de fabricar un segon model elèctric basat en la plataforma MEB a Zwickau -presumiblement un SUV o ‘crossover’- abans de 2025 si vol complir amb les noves normes d’emissions de CO2 de la Unió Europea, molt més restrictives amb els fabricants d’automòbils que les actuals.