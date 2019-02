Seat presentarà el Cupra Terramar a Ginebra

El Terramar serà un model especial i diferent dins de la gamma de Cupra i de Seat. D’entrada, aquest CUV (nom tècnic que reben els totcamins de tall cupè) serà el primer vehicle exclusiu de la nova Cupra independent, i també serà el primer cop que el Centre Tècnic de Martorell haurà desenvolupat un model d’aquest nou segment.

Si bé el Cupra Ateca ha sigut el primer cotxe de la nova marca, el Terramar serà el primer cotxe que Cupra tindrà en exclusivitat i que (de moment) no es podrà comprar com un Seat convencional. No serà fins al 2021 o 2022 que els primers Seat Terramar arribin al mercat, sempre amb potències i prestacions inferiors al model que Cupra presentarà a Ginebra i que es posarà abans a la venda.

El Cupra Terramar –anomenat així en honor del mític Autòdrom de Terramar de Sant Pere de Ribes– serà un model totalment diferent a l’Ateca. D’entrada, el Terramar es fabricarà a Martorell i no a la República Txeca, i aquest CUV utilitzarà la plataforma i els elements modulars del nou León, i no pas els de l’Ateca.

De fet, el Terramar vol agafar el relleu del León X-Perience, la variant orientada a un ús intensiu fora de l’asfalt que ja no existirà en la nova generació del compacte català, ja que el seu espai l’ocuparà aquest CUV o totcamí cupè de tall esportiu.

El Cupra Terramar que serà presentat a Ginebra utilitzarà un sistema de tracció integral 4Drive i el conegut motor gasolina turbo 2.0 TSI amb una potència igual o superior als 300 CV i 400 Nm de parell associat a un canvi DSG de set relacions. Les futures versions de Seat utilitzaran plataformes de tracció davantera o integral i mecàniques convencionals de dièsel i gasolina, però també existiran versions ecològiques amb motors de gas natural o sistemes híbrids endollables (PHEV).

Estèticament el Terramar serà un model revolucionari que voldrà avançar solucions estètiques que veurem en la nova generació del León però que també voldran marcar la personalitat pròpia de la nova marca, sobretot en la part posterior del vehicle.

I és que segons apunten diverses fonts el nou Terramar serà un cotxe amb un disseny molt més arriscat i innovador que el del Cupra Ateca, un cotxe que no és especialment cridaner i que a primer cop d’ull costa diferenciar d’un Seat Ateca FR ben equipat.