Seat Tarraco FR PHEV: 245 CV d'ecologisme familiar

Els acabats FR identifiquen els models més esportius de la gamma de Seat, ara que les versions Cupra ja no formen part de Seat i es consoliden com una marca independent. I els del Baix Llobregat han volgut fer bé les coses amb el nou Tarraco FR PHEV, una versió híbrida endollable que suma un propulsor elèctric de 116 CV i un motor de gasolina 1.4 TSI de 150 CV per oferir una potència total conjunta de 245 CV i 400 Nm de parell.

Gràcies a les seves bateries de liti de 13 kWh de capacitat, el nou Tarraco FR PHEV és capaç de circular en mode totalment elèctric durant més de 50 quilòmetres, fet que redueix les emissions de gasos i consum de carburant a zero, tot i que per defecte el Tarraco FR PHEV buscarà maridar de la manera més eficient els dos propulsors per oferir el màxim de potència amb el mínim impacte ambiental possible.

Gràcies a aquesta mecànica ecològica, el Tarraco FR PHEV promet emissions de CO2 inferiors als 50 grams per quilòmetre, amb una velocitat punta de 217 km/h i una acceleració de 0 a 100 en només 7,4 segons.

A ningú se li escapa que el Tarraco, el primer model de Seat fabricat a Wolfsburg, és un dels cotxes més importants dels del Baix Llobregat, tal com vam poder comprovar amb la prova que li vam fer ara fa unes setmanes. El Tarraco està cridat a ser el model més important de la marca catalana i el cotxe que deixa més marge comercial, i per això estrena les mecàniques híbrides endollables (PHEV) de la marca.

Una estètica més esportiva

A banda de les seves especificitats dinàmiques, el Tarraco FR PHEV presenta algunes novetats estètiques com ara un nou aleró i llandes específiques de 19 polzades amb frens perforats i pinces signades per Brembo, logos FR a la part frontal i posterior, un nou color de carrosseria anomenat ‘fura grey’ i una nova llum posterior horitzontal que aquest cop sí que és totalment funcional i no únicament decorativa.

Pel que fa als interiors del Tarraco FR PHEV, Seat hi estrena una nova pantalla tàctil central que arriba a les 9,2 polzades, nous seients esportius davanters d’estil ‘bucket’, entapissats amb fil vermell, pedals d’alumini i un volant esportiu FR.

El nou Tarraco FR PHEV arribarà als concessionaris de Seat durant el 2020, a un preu encara per confirmar, però que en les seves versions més bàsiques superarà la barrera dels 40.000 euros.