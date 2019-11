Renault vol fitxar el president de Seat

La bona feina de Luca de Meo al capdavant de Seat no ha passat desapercebuda. Els seus èxits professionals (ha fet tornar els beneficis al Baix Llobregat, ha posat les bases de l’electrificació de la marca i ha consolidat Cupra com una marca independent) han estat suficients per cridar l’atenció de la marca francesa, que busca desesperadament un nou CEO després de la defenestració de Carlos Goshn i la posterior caiguda de Thierry Bolloré, segons informa el diari francès Le Figaro.

Amb tot, Luca de Meo no és l’únic candidat a convertir-se en el nou CEO de Renault, ja que en la llista de futuribles de la companyia francesa també hi figuren noms com el de Didier Leroy, actual número dos de Toyota i que té nacionalitat francesa -un altre dels requisits històrics per presidir la companyia del rombe-, el també francès Fabrice Brégier, antic director d’Airbus, o Patrick Koller, actual president de Faurecia.

Seat ha declinat pronunciar-se sobre els rumors i ha afirmat que Luca de Meo “està compromès” amb la marca del Baix Llobregat, “tal com ha afirmat ell mateix en diverses ocasions des que va ser nomenat president de la companyia el 2015”. I és que, a diferència dels seus predecessors al capdavant de Seat Jürgen Stackman o James Muir, l’italià no està tan interessat com els seus predecessors en arribar a ocupar un seient al consell d’administració de Wolfsburg i està a gust a Barcelona i amb el projecte de seguir fent créixer Seat i Cupra, la seva aposta personal.

Luca de Meo va néixer a Milà el 1967 i es va graduar en administració d’empresa a la Universistat Luigi Boccioni de la capital llombarda. Posteriorment, de Meo va començar a treballar als departaments de màrqueting de diverses marques com Renault, Toyota o Fiat, on es va fer càrrec d’Abarth, la filial esportiva de Fiat, que li ha servit d’inspiració per crear Cupra. L’any 2009 va ser fitxat pel grup Volkswagen, fins que el 2015 va ser nomenat president de Seat.

La possible marxa de l’italià suposaria un entrebanc important per als del Baix Llobregat, just en un moment clau en la reorientació i l'electrificació de la marca. I és que actualment Seat està immers en un procés de canvi de paradigma empresarial que vol acabar convertint la marca en un proveïdor de solucions de mobilitat més que no pas un simple fabricant de cotxes. A aquesta realitat cal sumar-hi el fet que Cupra, la gran aposta de l’italià, encara no s’ha acabat de convertir en una marca consolidada amb identitat pròpia, tot i que té una gran projecció comercial al mercat.