El Renault Zoe arriba als 110 CV de potència i 300 quilòmetres d’autonomia

Un dels principals problemes del Renault Zoe -i de la resta de cotxes elèctrics- és la seva autonomia limitada. Renault va prometre que el Zoe arribaria als 400 quilòmetres d'autonomia en futures actualitzacions, i, tot i que encara no arriba a aquesta xifra, ara s’hi aproxima gràcies als 300 quilòmetres d’autonomia que promet la marca francesa amb el seu petit elèctric i el nou motor R110.

Quan fa una mica més d’un any vam provar el Zoe ja vam apuntar que la manca de potència del motor elèctric -al qual li costava funcionar a velocitats superiors als 70 0 80 km/h- era un dels principals handicaps que presentava. Ara el propulsor gal arriba als 110 CV gràcies a un increment del 20% de la potència del propulsor elèctric que li permet accelerar de 0 a 100 en 11,4 segons i mantenir la velocitat punta de 135 km/h. Amb tot, pocs dels seus propietaris exploraran mai els límits del cotxe, ja que el so del motor i algunes vibracions percebudes a l'interior no convidaven a una conducció al límit, a banda de d’escurçar l’autonomia del cotxe.

El motor s’associa a una bateria de liti de 41 kWh (propietat de Renault i que el client ha de llogar mitjançant una mensualitat) que permet una autonomia en condicions normals de 300 quilòmetres, i una capacitat de càrrega de fins al 80% de tan sols 100 minuts en un punt de recàrrega ràpida.

Per acabar el Zoe introdueix un nou color de carrosseria i detalls dels interiors anomenat Blueberry Purple i una actualització del seu sistema d’infoentreteniment R-Link Evolution.