Porsche compra el 10% de les accions del fabricant croat Rimac

Croàcia, una petita república de poc més de quatre milions d’habitants, és noticia aquests dies per la seva classificació, vint anys després de la darrera ocasió, en les semifinals del Mundial de Rússia de futbol. Però el que potser no és tan conegut és que el país balcànic ha donat a la llum una dels fabricants de superesportius totalment elèctrics més prestacionals del mercat. Estem parlant de Rimac, marca creadora de models tan espectaculars com el Concept_One o el C_Two, que amb gairebé 2.000 cavalls de potència és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 1,85 segons i arribar a 412 km/h, tot prometent una autonomia de 650 quilòmetres.

Que aquest fabricant serà un dels més rellevants en el futur de l’automoció pel que fa a vehicles esportius ho saben de primera mà marques com Tesla –que serà un dels seus principals competidors- i també Porsche, que recentment ha anunciat que ha comprat el 10% de les accions de la marca croata. Que un fabricant tan gran com Porsche, que té darrera seu tot el potencial econòmic del Grup VAG, es decideixi a adquirir el 10% d’una companyia que està començant a fer-se coneguda en el sector, està motivada per la bona feina que aquesta ha realitzat, doncs a més de crear models espectaculars també treballa per marques com Koenissegg, Jaguar o Aston Martin, per a qui ha desenvolupat les bateries del model Valkyrie.

Amb aquestes credencials, Porsche no ha volgut desaprofitar l’oportunitat de col·laborar amb la marca. Lutz Meschke, vicepresident de la Junta Executiva de la companyia, assegura que “les idees i enfocaments de Rimac són extremadament prometedores, per això esperem col·laborar estretament amb l’empresa mitjançant una associació de desenvolupament”.

En efecte, la marca croata no només es dedica a proveir als seus models i a altres fabricants de bateries, sinó que gràcies als seus 400 empleats també treballa en el desenvolupament d’interfícies digitals entre l’home i la màquina (anomenades HMI). El director de la companyia, Mate Rimac, apunta que “aquesta associació és un pas important per a Rimac en el nostre camí per a convertir-nos en un proveïdor de components i sistemes en la indústria de l’electrificació, la connectivitat i el camp dels sistemes avançats d’assistència al conductor”.

Per la seva banda, la marca d’Stuttgart ha anunciat recentment que el Taycan -que serà el seu primer model totalment elèctric- tindrà una potència de 600 CV, accelerarà de 0 a 100 km/h en 3,5 segons i gaudirà d’una autonomia d’uns 500 quilòmetres. Però aquest model representarà tan sols el tret de sortida d’una nova era totalment elèctrica, en la que l’associació amb Rimac pot assegurar una col·laboració molt exitosa per a tots dos fabricants.