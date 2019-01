Opel Zafira Life: l’evolució de les espècies

Els monovolums estan en decadència: així s’explica l’increïble davallada que han protagonitzat les seves quotes de mercat durant els darrers anys, coincidint amb la febre dels SUV que inunda carrers i places de les nostres ciutats.

Aquesta realitat explica la metamorfosi de l’Opel Zafira, que passa de ser un monovolum més o menys compacte amb capacitat per a set ocupants en l’actual generació -que vam poder provar ara fa més d’un any- a convertir-se en una furgoneta de tall aventurer amb fins a nou places en el seu interior.

El nou Zafira Life disposarà de tres longituds de carrosseria -anomenades ‘S’ de 4,60 metres, ‘M’ de 4,95 m i ‘L’ de 5,30 metres- que permeten diverses configuracions de seients i molta modularitat interior i una capacitat de càrrega que arriba fins els 3.400 litres. A més a més les portes posteriors es desplacen longitudinalment permeten un accés més senzill al seu interior.

De fet aquest Zafira Life és el substitut natural del Vivaro, la clàssica furgoneta d’Opel. Però el fet que Opel sigui ara una marca filial del grup francès PSA fa que la Zafira Life comparteixi plataforma i estructura amb els Citröen SpaceTourer i Peugeot Traveller, en comptes del Renault Trafic, el model que compartia plataforma i elements estructurals amb l’antic Vivaro, ha resultat decisiu pel canvi de nom del vehicle.

Opel encara no ha confirmat els motors del Zafira Life, tot i que ha avançat que disposarà d’una variant totalment elèctrica que arribarà el 2021, i com a gran novetat disposarà de variants amb tracció integral o 4x4 preparades per la marca Dangel. La resta de models estàndard utilitzen un sistema de tracció davantera associat a un selector de mode de conducció IntelliGrip que millora les capacitats de tracció i adherència fins i tot en ferms relliscants.

El que també sabem ja del nou Zafira Life és que disposarà d’un gran arsenal tecnològic i de seguretat, que inclou un detector d’obstacles, assistent de frenada, assistent de manteniment de carril, assistent de llums de carretera, ‘Head up Display’, càmera de visió posterior i un sistema de frenada automàtica, entre altres.