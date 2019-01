Nissan Leaf e+, més potent i capaç que mai

Nissan juga una carta guanyadora amb el Leaf. No debades, aquest és el cotxe elèctric més venut del món, i Nissan sap que aquesta segona generació té prou potencial per millorar les xifres de vendes del primer model.

El nou Leaf e+ és una versió millorada del Leaf que arribarà a la primavera al nostre mercat per un preu d’uns 38.500 euros, uns 5.500 euros més que el Leaf convencional. Aquesta versió millorada estrena una nova bateria de 62 kWh i un motor de 215 CV que milloren les prestacions i l’autonomia del cotxe elèctric estrella de Nissan i el consoliden com l’autèntica referència del segment dels elèctrics més o menys assequibles (o, si més no, no excessivament cars).

La nova bateria de 62 kWh té una autonomia un 43% superior a la de sèrie, i arriba als 385 quilòmetres d’autonomia. A més a més, es pot carregar en només 40 minuts en un punt de càrrega ràpida de 100 kWh, i la marca japonesa ofereix una garantia contra la pèrdua de capacitat de les bateries de vuit anys o 160.000 quilòmetres.

El Leaf e+ és més eficient, més potent i té més autonomia que el model convencional, però el seu preu no és gaire més alt

A més a més, el nou Leaf e+ inclou de sèrie el sistema de conducció autònoma ProPilot, que fa uns mesos vam poder provar en un Qashqai amb mecànica convencional. El sistema ProPilot de Nissan és en realitat un sistema de control de velocitat adaptatiu amb assistent de distància i detector de canvi de carril, és a dir, que pot mantenir una velocitat de creuer per autopista o carretera ràpida adaptant la velocitat als vehicles precedents, mantenint la distància de seguretat i sense desviar-se de les marques viàries.

L’oferta tecnològica del Leaf es complementa amb una pantalla tàctil TFT de vuit polzades, el sistema e-Pedal que permet controlar el cotxe amb un sol pedal i un sistema d’infoentreteniment que actualitza el ‘software’, les aplicacions i el navegador de manera automàtica o de manera manual mitjançant un USB.